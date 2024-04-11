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На открытой площадке были представлены всевозможные автомобили — редкие, гоночные, доработанные.
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В закрытых павильонах можно было увидеть мотоциклы и велосипеды. Причём о большинстве мотоциклетных марок вы, вероятно, никогда и не слышали: подавляющее большинство — из Китая. Скажем прямо, «китайцы» очень разные: есть и такие, что по характеристикам и качеству уже приближаются к признанным авторитетам. Да и ориентированы в первую на рынок Западной Европы, а порой и мимикрируют под европейские бренды. Попробуем разобраться, что к чему.
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Впрочем, начать хочется отнюдь не с «китайцев». Перед вами творение калининградской кастом-мастерской Box39 под названием Giotto Altre. Построен байк вокруг двигателя от Harley-Davison Breakout: это могучий «V-Twin» объёмом 1,9 литра мощностью 101 л.с. Всё остальное оригинальное: маятник, траверсы, бак, оперение и даже колёса — собственного производства, а раму изготовил известный кастомайзер Александр «Фитиль» Фетисов. Но главная новость заключается в том, что Giotto Altre стал серийным! Да, серия крохотная — но ателье Влада Белякова приобрело статус мотопроизводителя, и каждый байк теперь получает собственные документы.
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Фирма Box39 за прошедшие годы выработала свой узнаваемый стиль, объединяющий классические решения с хайтеком. Вот и здесь харлеевский «воздушник» и сравнительно простая дуплексная рама сочетаются с углепластиком и фрезерованными деталями изощрённых форм, изготовленными на пятикоординатных станках. Кстати, обратите внимание: у мотоцикла на предыдущем фото оперение изготовлено из неокрашенного карбона — сквозь прозрачный лак видно плетение нитей углеткани. Чтобы эффектная посадка не мешала езде, использована пневмоподвеска. А фара замысловатой формы взята у итальянского пауэр-круизера Ducati Diavel.
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Этот проект кастом-мастерской Box39 под названием Breakbox несколько более приземлённый. Он тоже создавался на базе Harley-Davidson Breakout, но от него заимствовали не только двигатель с системой управления, но и раму. А вот все остальное изменено: маятник, колеса, траверсы, руль, шкив и оба крыла изготовлены в Box39.
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Fatbox: ещё один проект мастерской Box39 на базе Harley-Davidson, в данном случае Fat Boy. Можно сказать, живая демонстрация их возможностей по кастомайзингу этой модели: ребята разработали для него целый каталог готовых решений
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ока вы не успели устать от многочисленных китайских мотоциклов, взгляните на Royal Enfield Meteor 350. Пускай в 350-кубовой «одностволке» всего-то 20 лошадиных сил, но выглядит ретро-байк просто очаровательно: мятный колер, отполированный до блеска картер двигателя, хромированные трубы, массивные рельефные эмблемы на баке, круглая фара с ветровичком, спицованые колёса и даже пульты на руле словно приехали к нам прямиком из шестидесятых. Ну а для российского рынка важнее показанный на этой же выставке лёгкий турэндуро Himalayan 450 с первым в истории фирмы двигателем жидкостного охлаждения. Между прочим, мотоциклы под маркой Royal Enfield выпускаются с 1901 года: фактически, это старейший в мире мотобренд! Правда, историческое британское предприятие закрылось ещё в 1971 году, а нынешние «Энфилды» выпускаются в Индии.
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Voge — это бренд концерна Loncin, одного из самых респектабельных китайских мотопроизводителей: например, компания выпускает скутеры для BMW. А перед вами — предсерийный образец спортбайка Voge RR660. Что-то в спортивном духе китайцы делали и раньше, но здесь вполне серьёзный аппарат — хотя и без откровений. Двигатель разработан специально для этого мотоцикла: 663-кубовая «четвёрка» развивает 100 л.с. при 12500 об/мин. Весит байк 215 кг, используются амортизаторы KYB и тормоза Brembo. Заявленная максимальная скорость составляет 230 км/ч.
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Новое направление для Loncin — это электротранспорт: для этого в компании придумали отдельный бренд Bicose. На фотографии представлен электроскутер Real 5T. По динамике он должен быть близок к 125-кубовому скутеру: номинальная мощность электромотора составляет 6 кВт (8 л.с.), пиковая — 11 кВт (15 л.с.). Батарея ёмкостью 4,8 кВт⋅ч обещает запас хода до 240 км.
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Маленький электромотоцикл Bicose Airwing 03 предлагается в двух модификациях: чисто внедорожной и условно «городской», с поворотниками и фарой. Характеристики одинаковые — электромотор имеет номинальную мощность 4 кВт (5,4 л.с.) и пиковую отдачу 8,6 кВт (10,9 л.с.).
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Китайская марка Benda пока известна мало, но амбиции велики: есть даже планы выхода на американский рынок. Между тем, у неё есть сразу несколько довольно любопытных моделей. На «Мотовесне» состоялась российская премьера круизера Chinchilla 500 (на фото). Мотоцикл снабжён двигателем собственной разработки: 500-кубовым «V-твином» жидкостного охлаждения, выдающим 50 л.с. при 8800 об/мин. Момент с 6-ступенчатой коробки передач передаётся на заднее колесо зубчатым ремнём.
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Одновременно показали и родного брата «Шиншилы» — лихой боббер c той же технической начинкой и пафосным названием Napoleon 500. Выглядит стильно — особенно запоминается передняя вилка, стилизованная под параллелограммный механизм.
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Третья по счёту новинка марки Benda — симпатичный то ли родстер, то ли нейкед с индексом LFS 700. Двигатель — рядная «четвёрка» объёмом 680 кубов, созданная, поговаривают, по мотивам мотора от Хонды CBR650R. Мощность составляет 94 л.с. при 11 000 об/мин; 6-ступенчатая коробка передач комплектуется проскальзывающим сцеплением. Рама стальная, маятник выполнен из алюминиевого сплава. Перевёрнутая передняя вилка и задний моноамортизатор фирмы Kayaba имеют настройку жёсткости сжатия и преднатяга пружины. Тормозная система, построенная на компонентах Brembo, снабжена двумя дисками диаметром 320 мм и парой четырёхпоршневых моноблочных суппортов на переднем колесе. В базовое оснащение входит антиблокировочная система тормозов и трекшн-контроль.
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А здесь у нас младшая круизерная модель Benda Chinchilla 300, которая продаётся в РФ ещё с прошлой весны. «Карманный Харлей-Дэвидсон» из Китая весит всего 168 кг и оснащается 298-кубовым «V-твином» жидкостного охлаждения мощностью 30,5 л.с. при 8500 об/мин. Привод заднего колеса — зубчатым ремнём.
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Едва ли не самый интересный из круизеров китайского производства стоял на стенде QJ Motor. Под этим брендом работает предприятие Qianjiang Motorcycle, принадлежащее корпорации Geely, на западе же эти мотоциклы продаются под маркой Keeway. Круизер, обративший на себя наше внимание, несёт индекс SRV 600 V. Вместо привычного для таких мотоциклов мотора «V-Twin» здесь стоит 561-кубовый двигатель V4 — с 90-градусным развалом и вполне приличной мощности в 68 л.с. (при массе байка в 219 кг). Посадка не кажется тесной даже для рослого райдера, чем грешат многие азиатские мотоциклы; у него внушительный вид, объединяющий ретро-мотивы с современными решениями; подвеска регулируется; а виртуальный щиток приборов позволяет вывести на него карту навигации со смартфона.
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Заслуженный итальянский бренд Benelli, находящийся под крылом китайских собственников из компании Qianjiang Motorcycle, презентовал среднекубатурное турэндуро TRK 702. Новинка занимает промежуточную позицию между европейским хитом TRK 502 и старшей моделью TRK 800. По сути, в Benelli взяли шасси младшей модели, и оснастили его более крупной 698-кубовой «двойкой» мощностью 70 л.с. По слухам, агрегат со 180-градусным коленвалом сделан по мотивам мотора Kawasaki Z650. Рама из стальных трубок почти полностью повторяет модель TRK 502: различия лишь в нескольких дополнительных трубах в передней части. Использована вилка Marzocchi. На фото — мотоцикл в более внедорожной версии «Х» со спицованными колёсами, более «зубастыми» шинами и яркой графикой.
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Бренд Groza придуман специально для продажи в РФ мотоциклов разных китайских производителей. Например, Wolverine 800 — продукция завода Guangdong Jianya Motorcycle Technology. «Росомаха» — на вид лютый дрэгстер с задним «катком» рекордной шириной 360 мм. Колесо подвешено на консольном маятнике и приводится зубчатым ремнём. Выглядит внушительно, но вот 800-кубового «V-твина» мощностью 61 л.с. явно маловато для этой 288-килограммовой туши. Тем не менее, обещана максимальная скорость 180 км/ч. Коробка передач — 6-ступенчатая.
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Groza Traveller 800 — родной брат предыдущего мотоцикла: тяжёлый «турист» с развитым оперением, здоровенными кофрами и мощной аудиосистемой, явно сделанный в подражание «Харлею» Electra Glide или Road Glide. В движение он приводится тем же самым «V-твином» водяного охлаждения, что и «Росомаха». Заднее колесо уже нормальной ширины, зато масса мотоцикла ещё больше и составляет 332 кг.
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Мотоцикл Groza YL800: фактически та же самая техника, но в обличье круизера
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Этот колясочник хотя и продаётся под тем же брендом, но, похоже, выпущен другим производителем. Groza Defender 500 выполнен в стиле ретро-милитари — разумеется, его немедленно прозвали «китайским Уралом». Впрочем, сходства не так уж много: «Дефендер» значительно компактнее, оснащён одноцилиндровым двигателем объемом 470 кубов мощностью 29 сил, а привод на заднее колесо осуществляется цепью.
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Sharmax — ещё один «зонтичный» бренд, продающий технику разных производителей. Раньше он предлагал в России исключительно внедорожную технику: квадроциклы, снегоходы, мотобуксировщики, причём топовые «квадрики» были просто заимствованы у QJ Motor. Теперь Sharmax будет поставлять ещё и дорожные мотоциклы: например, как этот среднекубатурный родстер Sharmax RST 501 Ultra. У него 449-кубовая «двушка» мощностью 53 л.с., стальная рама, вилка перевернутого типа.
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А вот электрический спортбайк Sharmax E-GP 501 Ultra заимствован у QJ Motor — там эта модель называется OAO Pro. Выглядит он грознее своих характеристик: электромотор имеет номинальную мощность 5 кВт (7 л.с.) и пиковую отдачу 10 кВт (14 л.с.). Ёмкость батареи — 6,4 кВт⋅ч, запас хода составляет 120 км, максимальная скорость — 99 км/ч.
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Да, вы угадали: на этом стенде представлена мототехника индийского производства! А конкретнее, продукция фирмы Bajaj: пара недорогих городских мотоциклов моделей Pulsar N250 (чёрный) и Pulsar F250 (красный).
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Оба мотоцикла имеют практически идентичную начинку — приводятся в движение 249-кубовой «одностволкой» мощностью 24,5 л.с. Pulsar N250 выполнен в духе нейкед-байка, у Pulsar F250 (на фото) оперение сделано более развитым и установлен небольшой ветровой щиток. Ожидается, что Pulsar F250 появится в продаже в третьем квартале этого года.
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Эндуро Progasi Hardcore 450 EFI: испанский бренд, китайское производство, конструкция «по мотивам» Gas Gas. Особенности конструкции — хромомолибденовая рама, алюминиевый маятник и настраиваемые амортизаторы Kayaba. Двигатель Zongshen жидкостного охлаждения в этой версии получил электронный впрыск.
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А здесь целый выводок пит-байков Progasi Smart 125 с 11-сильным «воздушником» и подвеской Kayaba
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Бренд Kayo известен в первую очередь своими питбайками, которые выпускает с 2002 года. Но теперь в модельной линейке Kayo есть и обширный набор «взрослых» внедорожных мотоциклов. Например, K1 — компактный кроссовый мотоцикл с 250-кубовым «воздушником» мощностью 21 л.с.
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Новые 300-кубовые китайские скутеры российской марки VMC
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Выставка порадовала нас обширной экспозицией доработанных мотоциклов. Вот, например работа беларусского маэстро кастомайзинга Юрия Шифа под названием Lady O. Этот кафе-рейсер собран по неожиданному рецепту: за основу взяты рама, мотор и трансмиссия от Harley-Davidson Sportster 1200. Плюс передняя вилка от Yamaha FZR, задний маятник собственной конструкции и много-много ручного труда...
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На стенде «Механической Мастерской Медведева» красовался кастом-байк Millie Miglia 2024: мотоцикл на основе BMW K1200RS был построен несколько лет назад в болгарской мастерской Galaxy Custom, а теперь серьёзно переделан московскими кастомайзерами. Предвосхищая вопросы читателей: эта модель BMW отличалась необычной компоновкой — рядный четырёхцилиндровый двигатель установлен продольно и лежит на левом боку.
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Чоппер Skyride от мастерской Metal Bike: рама-хардтейл, двигатель Harley Davidson Evolution 1340 и очаровательная окраска в духе жостовской лаковой росписи
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«Нужно больше золота!» Кстати, перед вами кастомизированный Harley Davidson V-Rod. При чём тут Porsche? Просто владелец мотоцикла захотел напомнить окружающим, что его V-twin с водяным охлаждением и четырёхклапанными головками разрабатывали немцы.
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Смоленская мастерская Custom Garage 67 изготовила «Черный квадрат» в мире мотоциклов. Суть проекта: спрятать всю техническую начинку от «Урала» в квадратный черный «кузов». «Простое, квадратное и чёрное — на самом деле сложное внутри» — объясняют ребята свою идею.
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А этот «Днепр» смоляне из мастерской Custom Garage 67 превратили в юморной кастом-проект в стиле киберпанк, вдохновившись компьютерной игрой Cyberpunk 2077 и YouTube-сериалом «Кибер-деревня».
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Итальянская марка MV Agusta как производитель мотоциклов родилась сразу после Второй мировой войны, когда в 1945 году граф Доменико Агуста собрал свой первый мотоцикл с 98-кубовым двигателем собственной конструкции. Российский дистрибьютер марки привёз на «Мотовесну» одну из ранних разработок — MV Agusta 125 TEL 1950 года со 125-кубовым одноцилиндровым двухтактником: вероятно, сейчас его бы назвали лёгким спорт-туристом. Блестящая V-образная деталь у заднего колеса — фрикционный амортизатор.
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MV Agusta Brutale 1000 в версии RS — экстремальный нейкед с литровым двигателем, развивающим 208 л.с. при 13 000 об/мин (только сравните это с удельной мощностью автомобильных двигателей!) Максимальная скорость, несмотря на отстутствие обтекаемого оперения, превышает 300 км/ч. Действительно, «брутале»!
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А это MV Agusta Superveloce — супербайк в ретро-стиле с 3-цилиндровым двигателем объёмом 798 кубов. А точнее, это ещё более экзотический экземпляр: мотоцикл в версии Serie Oro, выпущенной лимитированной партией всего в 300 байков. Его главные отличия — оперение из углепластика, позволившее снизить массу мотоцикла до 173 кг, и необычный «трёхствольный» выхлоп, благодаря которому мощность мотора довели до 153 л.с.
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На стенде фестиваля «Жигулевская миля» был представлен обтекаемый стримлайнер «Белая фурия» для заездов на максимальную скорость. Изначально он был построен на базе мини-спортбайка Kayo Mini GP, но к 2024 году его полностью переделали, взяв за основу раму от Stels Orion Mini GP и двухтактную 40-сильную «одностволку» от кроссового KTM 150 SX. Оперение изготовлено из пластика «по мотивам» обтекателя от рекордного Indian легендарного новозеландца Берта Мунро.
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А это Kayo 50 mini самого юного гонщика «Жигулевской мили» — четырёхлетнего Васи Ушакова. На дистанции «Жигулёвской мили» он разогнал свой пит-байк до 41,531 км/ч. Напомним: по голому льду!
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«Мотовесна» была редкой возможностью увидеть вблизи Aurus Merlon — тяжёлый электромотоцикл, разработанный специально для сопровождения кортежей первых лиц государств и дипмиссий. Единственным эксплуатантом мотоцикла является государственный Гараж особого назначения.
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Про Lamborghini Huracan LP610–4 под именем «Спартак», доработанный специально для участия в Чемпионате России по дрэг-рейсингу, мы рассказывали в отдельном материале.
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Было создано всего 142 экземпляра гоночной Ferrari F430 Challenge — специально для чемпионата Ferrari Challenge. Что интересно, этот редкий автомобиль можно арендовать и прокатиться на нем на подмосковном автодроме ADM Raceway.
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Стенд OldsCoolShow напоминал о том, что этим летом состоится еще один слет автомобилей «старой школы».
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Из Санкт-Петербурга на выставку привезли нафаршированную тюнингом Mazda RX-7 с легендарным роторным двигателем 13B-REW. В автомобиль установили турбину Pulsar G35-1050, мощность двигателя довели до 605 л.с. RX-7 облачена в обвес Rocket Bunny.
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Также на «Кастом&Тюнинг Шоу» показали реплику Tesla Cybertruck
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Копия Tesla Cybertruck. Не спешим говорить «оригинал лучше», потому что ни в чем не уверены
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На выставке было и много ещё интересного. Листайте галерею.
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Суровый «Урал» с коляской, на шипованной резине и с прицепом! (И какая-то Audi)
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Кастом-велосипел «Золотой Орёл» москвича Александра Кондратенко
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На открытой площадке вовсю трюкачили мотокроссмены...
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Классическая спортивная техника: раллийная и кольцевая
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Велосипед-тандем, да ещё и с прицепом: как это назвать, «велопоезд»?
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Багги подолького завода СПКБ («Притягательный завод») уже засветился на Жигулевской миле. Официально он называется строго — «Снегоболотоход ФМС Горный». И нельзя сказать, что эта штука медленная: на дистанции Байкальской мили вездеход успел набрать 132,6 км/ч.