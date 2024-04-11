ока вы не успели устать от многочисленных китайских мотоциклов, взгляните на Royal Enfield Meteor 350. Пускай в 350-кубовой «одностволке» всего-то 20 лошадиных сил, но выглядит ретро-байк просто очаровательно: мятный колер, отполированный до блеска картер двигателя, хромированные трубы, массивные рельефные эмблемы на баке, круглая фара с ветровичком, спицованые колёса и даже пульты на руле словно приехали к нам прямиком из шестидесятых. Ну а для российского рынка важнее показанный на этой же выставке лёгкий турэндуро Himalayan 450 с первым в истории фирмы двигателем жидкостного охлаждения. Между прочим, мотоциклы под маркой Royal Enfield выпускаются с 1901 года: фактически, это старейший в мире мотобренд! Правда, историческое британское предприятие закрылось ещё в 1971 году, а нынешние «Энфилды» выпускаются в Индии.