«Москвич» представил новый кроссовер

Российский автопроизводитель «Москвич» представил свой новый кроссовер «Москвич 8». Об этом сообщает Autonews.

© Москвич

Отмечается, что новинка является копией китайского кроссовера JAC Sehol X8 Plus, который продается в КНР с 2022 года. На российских дорогах «Москвич 8» ожидают увидеть только в конце 2024-го.

Как рассказали в компании, новинка представляет из себя семейный семиместный кроссовер, который подойдет как для деловых поездок, так и для длительных путешествий. Ожидается, что под капотом «Москвича 8» будет расположен бензиновый 174-сильный двигатель GDI, 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия, а также цифровая приборная панель. Цены на новинку пока неизвестны — их обещали объявить ближе к старту продаж.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Ранее «Москвич» провел анализ и объявил цены на «Москвич 6» нового модельного года.