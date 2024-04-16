АвтоВАЗ планирует начать продажи Lada в Иране

Президент российского автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что компания планирует начать продажи автомобилей Lada в Иране. Об этом сообщает ПРАЙМ.

По словам Соколова, «АвтоВАЗ» уже давно планирует выйти на иранский рынок и не меняет своих планов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он также уточнил, что компания планирует начать продажи уже в 2024 году.

«Мы продолжаем наши переговоры и в направлении Египта, и в Азербайджане открыли завод, и с Ираном продолжаем переговоры и смотрим по другим регионам ближне- и среднеазиатского направления», — заявил он.

Соколов также добавил, что у «АвтоВАЗА» уже готов инфраструктура для продаж в Иране. Первые поставки, как ожидаются, начнутся уже в этом году, однако президент компании не стал раскрывать их объемы.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» запустит в производство электромобиль Lada e-Largus уже этим летом.