Маркировка автозапчастей: к чему готовиться автомобилистам

В Минпромторге рассматривают возможность проведения эксперимента с маркировкой свечей зажигания, деталей подвески и рулевого управления. Цель — борьба с контрафактом на рынке автозапчастей. Проблема подделок усугубилась после ухода с российского рынка иностранных автопроизводителей, возросших сложностей с покупкой и подорожанием оригинальных расходников. «Парламентская газета» разбиралась, как решение о маркировке, если его примут, изменит цены для автомобилистов.

Проект готов

О возможности эксперимента с маркировкой автозапчастей говорится в письме Минпромторга в адрес Комитета Совфеда по экономической политике в ответ на обращение его председателя Андрея Кутепова, обеспокоенного ростом контрафакта на рынке моторных масел и автозапчастей.

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Уже готов соответствующий проект постановления Правительства «О проведении на территории РФ эксперимента по маркировке средствами идентификации моторных масел», который может вступить в силу уже 1 мая 2024 года. Документ есть в распоряжении редакции. Но, очевидно, если его примут и затем эксперимент признают успешным, последует продолжение. Как раз сейчас Минпромторг прорабатывает этот вопрос совместно с бизнес-сообществом и оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, согласовывая номенклатуру продукции, которая в этот эксперимент может попасть. Обсуждаются свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления.

Поставки запчастей ждут по полгода

Весь предыдущий опыт маркировки товаров показал их эффективность, заявил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, обративший внимание Минпромторга на проблемы с нехваткой запчастей для автомобилей, производители которых ушли с российского рынка, и рост контрафакта.

«Эксперименты по введению маркировки отдельных видов продукции в России показывают снижение объемов нелегального оборота продукции и увеличение налоговых поступлений в бюджет», — констатировал сенатор.

Но контрафакт на рынке автозапчастей и моторных масел — это не только проблема с недоплатами в бюджет, а еще и вопрос безопасности. Опытные автомобилисты на форумах на вопрос, чем чревато использование некачественного масла, отвечают лаконично: «Можно мотор положить. Или испортить что-нибудь типа катализаторов». По запчастям хуже: «Может быть все что угодно, от пожара до аварии».

При этом люди от безысходности или желая сэкономить сами заказывают на маркетплейсах товар, рискуя и состоянием автомобиля, и собственной безопасностью. Их можно понять: только в прошлом году запчасти подорожали на 7—17 процентов, моторные масла — в среднем на 4 процента. А владельцам тех автомобилей, которые больше не производят и официально не поставляют в Россию, приходится по шесть и более месяцев ждать запчастей, чем пользуются поставщики по параллельному импорту.

«Самый большой процент жалоб на подделки в сегменте моторных масел. Российский рынок также заполняют контрафактные расходники для автомобилей — свечи зажигания, фильтры и тому подобное», — отметил сенатор.

Пока речь идет только об эксперименте с маркировкой моторных масел. Андрей Кутепов пояснил «Парламентской газете»: «Маркировку запчастей мы пока не трогаем, так как здесь нет определенности даже в позициях. Этот вопрос будем обсуждать позиционно».

Заплатить придется

Спасет ли маркировка запчастей от подделок? Кирилл Первушкин, председатель Союза Автоэкспертов «ОСА», сказал «Парламентской газете», что это мера больше для производителей, чтобы работали с теми каналами поставщиков, о которых известно Минпромторгу.

Безусловно, это касается и масел, пояснил эксперт, но в смазочных материалах при «первой заливке» брак на заводах встречается реже, нежели у рядового потребителя или предприятия-автопарка.

«А вот по запчастям процент подделки высок. Динамика губительна для отечественного производства. Поэтому маркировка запчастей оправдана и нужна как минимум самим заводам, чтобы иметь возможность коллективно обсуждать с Минпромторгом возникновение брака в случае крупной конвейерной сборки. Каких-то негативных последствий для продажи запчастей в розницу я не вижу. Возможно, немаркированные запчасти не попадут в тендер или на завод, но в остальном это не окажет существенного влияния на рынок», — считает эксперт.

Тенденцией может стать укрупнение поставщиков. «Мелкий оптовик не станет тягаться за долю рынка с теми, кто организует процесс получения маркировки». При этом Первушкин уверен, что прямо сейчас цены не вырастут: если это эксперимент, значит, некоторый бюджет на внедрение есть. «Но, когда алгоритм будет выстроен, полагаю, издержки на маркировку так или иначе «осядут» в конечных ценах продукции», — признал Кирилл Первушкин.

Олег Амиров, президент Союза автоэкспертов и оценщиков, тоже сказал, что маркировка увеличит стоимость и масел, и автозапчастей. При этом на 100 процентов избавить рынок от контрафакта не удастся. Это не значит, что можно не бороться с подделками. Можно и нужно, но понимая, что за это придется платить. Издержки на внедрение маркировки, которые несет производитель, всегда закладывают в конечные цены.

Непонятно пока, что планируется использовать в качестве маркировки запчастей: лазерную гравировку, какой-то сертификат? Если с маслами понятно, достаточно голограммы на упаковке, то с запчастями сложнее. Возьмем ту же свечу. Куда на нее клеить маркировку? На керамику? На металл?»

Смогут ли страховые компании отказывать в возмещении ущерба после ДТП владельцам автомобилей, на которых будут стоять немаркированные запчасти? Кирилл Первушкин выразил уверенность, что не смогут: «Работу страховых компаний регламентируют Центробанк, Минюст, сами страховщики. Из-за свечей зажигания, фар или тормозных колодок ничего не изменится. Да и выплата по ОСАГО не покрывает сейчас даже средний ремонт».

А вот Олег Амиров считает, что отсутствие маркировки на запчастях, которые, если решение примут, должны будут быть промаркированы, может стать дополнительной лазейкой для страховщиков, чтобы отказать в выплате автомобилисту после ДТП.