Что показали на автосалоне в Пекине

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Nissan Epic на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Mercedes-Benz G-Class EV на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Международный автосалон Auto China 2024 в Пекине
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Интерьер Geely Galaxy E8 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Volvo EX30 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Концепт JAC De-Fine на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Концепт-кар Nissan Hyper Force на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Ford Bronco на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Международный автосалон Auto China 2024 в Пекине
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Концепт-кар Mazda Arata на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Электрический пикап JAC на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Интерьер концептуального электрокара JAC De-Fine на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Buick GL8 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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На международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Электрическая Toyota bZ3C на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Концепт электрического Lexus LF-ZC на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Электрический суперкар Lotus Evija на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Стенд компании Toyota на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Концепт-кар Hyundai Santa Fe XRT на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Стенд Hyundai на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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BMW i4 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Концепт летающего автомобиля Xpeng AeroHT на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Концепт Genesis Magma на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Концепт электрического Lexus LF-ZL на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Стенд комапнии Chery на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Свадебное оформление автомобиля AION Hyper GT на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Kia Sonet EV5 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Kia Sonet EV5 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Wey 07 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Концепт-кар Nissan Era на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Omoda E5 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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VW ID 7 Vizzion на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Xpeng X9 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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MINI Aceman на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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BMW Vision Neue Klasse на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Концепт Infiniti Vision Qe на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Haval H6 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Стенд Porsche на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Exeed E08 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Smart Elf #5 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Jetour T1 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Maybach EQS 680 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Geely Galaxy L9 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Автомобиль Aion V на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине