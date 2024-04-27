Что показали на автосалоне в Пекине

В четверг открылся Пекинский международный автосалон. На выставке в столице Китая местные и мировые автопроизводители представили более сотни мировых премьер. Некоторые из них появятся и на российском рынке. Уже известно, что свои новинки привезут в Россию Haval, Chery, Jetour, Jaecoo и другие бренды.