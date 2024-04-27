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Что показали на автосалоне в Пекине

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Nissan Epic на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Nissan Epic на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Mercedes-Benz G-Class EV на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Mercedes-Benz G-Class EV на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Международный автосалон Auto China 2024 в Пекине
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Международный автосалон Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Интерьер Geely Galaxy E8 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Интерьер Geely Galaxy E8 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

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Volvo EX30 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Volvo EX30 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Концепт JAC De-Fine на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Концепт JAC De-Fine на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
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© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Концепт-кар Nissan Hyper Force на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Концепт-кар Nissan Hyper Force на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Ford Bronco на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Ford Bronco на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

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Международный автосалон Auto China 2024 в Пекине
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Международный автосалон Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Концепт-кар Mazda Arata на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Концепт-кар Mazda Arata на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Электрический пикап JAC на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Электрический пикап JAC на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Интерьер концептуального электрокара JAC De-Fine на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Интерьер концептуального электрокара JAC De-Fine на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Buick GL8 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Buick GL8 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

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На международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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На международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Электрическая Toyota bZ3C на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
16/46
Электрическая Toyota bZ3C на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Концепт электрического Lexus LF-ZC на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
17/46
Концепт электрического Lexus LF-ZC на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Электрический суперкар Lotus Evija на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
18/46
Электрический суперкар Lotus Evija на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Стенд компании Toyota на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
19/46
Стенд компании Toyota на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

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Концепт-кар Hyundai Santa Fe XRT на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
20/46
Концепт-кар Hyundai Santa Fe XRT на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Стенд Hyundai на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
21/46
Стенд Hyundai на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
BMW i4 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
22/46
BMW i4 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Концепт летающего автомобиля Xpeng AeroHT на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
23/46
Концепт летающего автомобиля Xpeng AeroHT на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Концепт Genesis Magma на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
24/46
Концепт Genesis Magma на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

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Концепт электрического Lexus LF-ZL на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
25/46
Концепт электрического Lexus LF-ZL на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
26/46
© Газета.Ru
Стенд комапнии Chery на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
27/46
Стенд комапнии Chery на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Свадебное оформление автомобиля AION Hyper GT на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
28/46
Свадебное оформление автомобиля AION Hyper GT на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Kia Sonet EV5 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
29/46
Kia Sonet EV5 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

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Kia Sonet EV5 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
30/46
Kia Sonet EV5 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Wey 07 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
31/46
Wey 07 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Концепт-кар Nissan Era на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
32/46
Концепт-кар Nissan Era на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Omoda E5 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
33/46
Omoda E5 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
VW ID 7 Vizzion на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
34/46
VW ID 7 Vizzion на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

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Xpeng X9 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
35/46
Xpeng X9 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
MINI Aceman на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
36/46
MINI Aceman на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
BMW Vision Neue Klasse на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
37/46
BMW Vision Neue Klasse на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Концепт Infiniti Vision Qe на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
38/46
Концепт Infiniti Vision Qe на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Haval H6 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
39/46
Haval H6 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

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Стенд Porsche на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
40/46
Стенд Porsche на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Exeed E08 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
41/46
Exeed E08 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Smart Elf #5 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
42/46
Smart Elf #5 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Jetour T1 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
43/46
Jetour T1 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Maybach EQS 680 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
44/46
Maybach EQS 680 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

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Geely Galaxy L9 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Geely Galaxy L9 на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Автомобиль Aion V на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине
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Автомобиль Aion V на международном автосалоне Auto China 2024 в Пекине 
© Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

В четверг открылся Пекинский международный автосалон. На выставке в столице Китая местные и мировые автопроизводители представили более сотни мировых премьер. Некоторые из них появятся и на российском рынке. Уже известно, что свои новинки привезут в Россию Haval, Chery, Jetour, Jaecoo и другие бренды.

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