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Все новинки Пекинского автосалона

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BYD Seal 06 DM-i и BYD Qin L DM-i. Начнём в алфавитном порядке — с производителя электромобилей номер 1 в мире, компании BYD. Под своим материнским брендом компания выкатила два среднеразмерных гибридных седана — BYD Seal 06 DM-i и BYD Qin L DM-i. Они относятся к разным линейками — «морской» и «династической», по-разному оформлены — второй строже и консервативнее, с «гранёными» боковинами и дверными ручками под естественный хват, но имеют абсолютно одинаковые размеры и техническую начинку. По размеру они находятся где-то между Октавией и Camry — длина 4830 мм, колёсная база 2790 мм.
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BYD Seal 06 DM-i и BYD Qin L DM-i. Начнём в алфавитном порядке — с производителя электромобилей номер 1 в мире, компании BYD. Под своим материнским брендом компания выкатила два среднеразмерных гибридных седана — BYD Seal 06 DM-i и BYD Qin L DM-i. Они относятся к разным линейками — «морской» и «династической», по-разному оформлены — второй строже и консервативнее, с «гранёными» боковинами и дверными ручками под естественный хват, но имеют абсолютно одинаковые размеры и техническую начинку. По размеру они находятся где-то между Октавией и Camry — длина 4830 мм, колёсная база 2790 мм. 
© Motor.ru
Технически это последовательные гибриды, причём довольно простые — с электромотором только на передней оси: мощность может составлять 163 или 218 л.с., в зависимости от версии. Подзаряжает батарею 1,5-литровый безнаддувный двигатель мощностью 101 л.с. Архитектура панели приборов одинаковая: горизонтальное формообразование, щиток-бескозырка, большой горизонтальный «планшет» в центре, под которым — воздуховоды и корытца индукционных зарядок. Различия — на уровне нюансов. У Qin L DM-i панель угловатая, руль более внушительный, с красивым иероглифом на ступице, а селектор режимов движения сделан в виде «грибка». У «морского котика» панель более замысловатой формы, руль спортивного вида с круглой ступицей и «курок» селектора режимов движения. Цены на гибридные седаны пока не объявлены.
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Технически это последовательные гибриды, причём довольно простые — с электромотором только на передней оси: мощность может составлять 163 или 218 л.с., в зависимости от версии. Подзаряжает батарею 1,5-литровый безнаддувный двигатель мощностью 101 л.с. Архитектура панели приборов одинаковая: горизонтальное формообразование, щиток-бескозырка, большой горизонтальный «планшет» в центре, под которым — воздуховоды и корытца индукционных зарядок. Различия — на уровне нюансов. У Qin L DM-i панель угловатая, руль более внушительный, с красивым иероглифом на ступице, а селектор режимов движения сделан в виде «грибка». У «морского котика» панель более замысловатой формы, руль спортивного вида с круглой ступицей и «курок» селектора режимов движения. Цены на гибридные седаны пока не объявлены. 
© Motor.ru
BYD Sea Lion 07. Электрический кроссовер Sea Lion 07 — представитель «морской» линейки BYD. Официально его премьера состоялась ещё минувшей зимой на автосалоне в Гуанчжоу, но тогда машина ещё была явно не готова к серийному производству: показывали экземпляр с наглухо тонированными окнами. С тех пор косметическое оформление кузова немного изменилось, перестал быть секретом интерьер и технические характеристики: будет предложено две заднеприводные версии (231 или 312 л.с.) и одна двухмоторная полноприводная (218+312 л.с.). Максимальная скорость — 210 км/ч у самой слабой версии и 225 км/ч у остальных.
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BYD Sea Lion 07. Электрический кроссовер Sea Lion 07 — представитель «морской» линейки BYD. Официально его премьера состоялась ещё минувшей зимой на автосалоне в Гуанчжоу, но тогда машина ещё была явно не готова к серийному производству: показывали экземпляр с наглухо тонированными окнами. С тех пор косметическое оформление кузова немного изменилось, перестал быть секретом интерьер и технические характеристики: будет предложено две заднеприводные версии (231 или 312 л.с.) и одна двухмоторная полноприводная (218+312 л.с.). Максимальная скорость — 210 км/ч у самой слабой версии и 225 км/ч у остальных. 
© Motor.ru
В основе лежит электрическая платформа e3.0 с 800-вольтовой электросистемой, под полом — тяговая батарея из литий-железо-фосфатных ячеек плоского «ножевого» типа. Внутри — переплетение «волн»: солидного вида передняя панель перетекает в дверные ручки оригинальной формы; в форме дверных панелей, затянутых в кожу с прострочкой, тоже видны морские мотивы; передние кресла с интегрированными подголовниками обшиты перфорированной кожей «в ромбик». В Китае модель будет противостоять Тесле Model Y — впрочем, цены пока не объявлены.
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В основе лежит электрическая платформа e3.0 с 800-вольтовой электросистемой, под полом — тяговая батарея из литий-железо-фосфатных ячеек плоского «ножевого» типа. Внутри — переплетение «волн»: солидного вида передняя панель перетекает в дверные ручки оригинальной формы; в форме дверных панелей, затянутых в кожу с прострочкой, тоже видны морские мотивы; передние кресла с интегрированными подголовниками обшиты перфорированной кожей «в ромбик». В Китае модель будет противостоять Тесле Model Y — впрочем, цены пока не объявлены. 
© Motor.ru

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Fang Cheng Bao Leopard 8. Прошлым летом корпорация BYD анонсировала новый суббренд Fang Cheng Bao, а в ноябре рамник Leopard 5 с бензо-электрической силовой установкой поступил в продажу. В Пекине же показали более крупный Leopard 8, в основе которого лежит та же рамная «тележка» DMO (Dual Mode Off-road). Насколько удалось понять, Leopard 8 широко унифицирован c родственником по концерну BYD, сверхмощным внедорожником Yangwang U8: технические подробности пока не обнародованы, но мы заметили, что их размеры близки, и, похоже, что у них одинаковый каркас кузова.
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Fang Cheng Bao Leopard 8. Прошлым летом корпорация BYD анонсировала новый суббренд Fang Cheng Bao, а в ноябре рамник Leopard 5 с бензо-электрической силовой установкой поступил в продажу. В Пекине же показали более крупный Leopard 8, в основе которого лежит та же рамная «тележка» DMO (Dual Mode Off-road). Насколько удалось понять, Leopard 8 широко унифицирован c родственником по концерну BYD, сверхмощным внедорожником Yangwang U8: технические подробности пока не обнародованы, но мы заметили, что их размеры близки, и, похоже, что у них одинаковый каркас кузова. 
© Motor.ru
Ещё здесь точно использована гидропневматическая подвеска DiSus-P от «Янгванга». А вот конструкция силовой установки аналогична младшему вездеходу — это тоже параллельно-последовательный гибрид, у которого в большинстве режимов колёса вращает пара электромоторов, а бензиновый двигатель служит лишь для подзарядки батарей, но на высокой скорости может подключаться непосредственно к передней оси. Сам двигатель у старшей модели более мощный: это турбомотор объёмом 2 литра.
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Ещё здесь точно использована гидропневматическая подвеска DiSus-P от «Янгванга». А вот конструкция силовой установки аналогична младшему вездеходу — это тоже параллельно-последовательный гибрид, у которого в большинстве режимов колёса вращает пара электромоторов, а бензиновый двигатель служит лишь для подзарядки батарей, но на высокой скорости может подключаться непосредственно к передней оси. Сам двигатель у старшей модели более мощный: это турбомотор объёмом 2 литра. 
© Motor.ru
Yangwang U7. Флагманский бренд концерна BYD выкатил электрический суперседан U7, анонсированный ещё три месяца назад. Это очень большой эффектный фастбек, крупнее Мерседеса EQS: длина составляет 5265 мм, колёсная база — 3160 мм. У него на каждое колесо приходится по электромотору пиковой мощностью 240 киловатт (326,4 лошадиных силы) — то есть совокупная мощность силовой установки составляет 1306 л.с. Ёмкость литий-железо-фосфатного аккумулятора BYD составляет 135,5 киловатт-часа, масс — 903 кг. Разгон до 100 км/ч не указан, но он явно будет ошеломляющим, несмотря на чудовищную массу машины в 3095 кг. Максимальная скорость — 270 км/ч.
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Yangwang U7. Флагманский бренд концерна BYD выкатил электрический суперседан U7, анонсированный ещё три месяца назад. Это очень большой эффектный фастбек, крупнее Мерседеса EQS: длина составляет 5265 мм, колёсная база — 3160 мм. У него на каждое колесо приходится по электромотору пиковой мощностью 240 киловатт (326,4 лошадиных силы) — то есть совокупная мощность силовой установки составляет 1306 л.с. Ёмкость литий-железо-фосфатного аккумулятора BYD составляет 135,5 киловатт-часа, масс — 903 кг. Разгон до 100 км/ч не указан, но он явно будет ошеломляющим, несмотря на чудовищную массу машины в 3095 кг. Максимальная скорость — 270 км/ч. 
© Motor.ru
Denza Z9. Премиальный бренд Denza — совместное предприятие концерна BYD и Mercedes-Benz — представил флагманскую модель Z9 GT: здоровенный быстроходный то ли универсал, то ли хэтчбек длиной 5180 мм, с колёсной базой 3125 мм. Среди особенностей — безрамочные двери с автодоводчиком. Предусмотрен как чисто электрический вариант, так и подзаряжаемый гибрид. Впрочем, пока рассекретили только данные первого: у него три электромотора суммарной мощностью 952 л.с. — спереди один мотор на 308 л.с., сзади пара 322-сильных агрегатов. Используется новейшая батарея BYD из литий-железо-фосфатных ячеек плоского «ножевого» типа. Конкретная ёмкость пока не объявлена, но можно быть уверенным, что она превысит 100 кВт⋅ч. Разумеется, электромобиль получился очень тяжёлым: 2875 килограммов. Максимальная скорость составляет 240 км/ч. Обещают, что в продажу машина поступит в середине года.
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Denza Z9. Премиальный бренд Denza — совместное предприятие концерна BYD и Mercedes-Benz — представил флагманскую модель Z9 GT: здоровенный быстроходный то ли универсал, то ли хэтчбек длиной 5180 мм, с колёсной базой 3125 мм. Среди особенностей — безрамочные двери с автодоводчиком. Предусмотрен как чисто электрический вариант, так и подзаряжаемый гибрид. Впрочем, пока рассекретили только данные первого: у него три электромотора суммарной мощностью 952 л.с. — спереди один мотор на 308 л.с., сзади пара 322-сильных агрегатов. Используется новейшая батарея BYD из литий-железо-фосфатных ячеек плоского «ножевого» типа. Конкретная ёмкость пока не объявлена, но можно быть уверенным, что она превысит 100 кВт⋅ч. Разумеется, электромобиль получился очень тяжёлым: 2875 килограммов. Максимальная скорость составляет 240 км/ч. Обещают, что в продажу машина поступит в середине года. 
© Motor.ru
Changan Uni-V iDD. Вышедший всего два года назад лифтбек Changan Uni-V прошёл рестайлинг и получил версию «подзаряжаемый гибрид». Изменения в дизайне минимальны: чуть другой стала форма бамперов, но даже очертания фар остались прежними, а в салоне добавили оранжевые акценты на креслах. Набор силовых агрегатов пересмотрен. Двухлитровый турбомотор с «автоматом» Aisin убрали, оставив лишь базовый турбомотор 1.5 (166 л.с.) с «роботом» с двумя сцеплениями. Зато появился подзаряжаемый гибрид iDD, причём сразу в двух вариантах: с электромоторами мощностью 190 или 215 л.с., с батареями на 9,07 или 18,99 кВт⋅ч соответственно. Запас хода на электричестве по китайскому стандарту CLTC составляет 50 и 111 километров соответственно. Бензиновый двигатель у них одинаковый: это атмосферная «четвёрка» 1.5 мощностью 110 л.с. Напомним, что Changan Uni-V с прошлого февраля официально поставляется в Россию — по размерам эта машина примерно соответствует Шкоде Октавии, но внутри заметно теснее.
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Changan Uni-V iDD. Вышедший всего два года назад лифтбек Changan Uni-V прошёл рестайлинг и получил версию «подзаряжаемый гибрид». Изменения в дизайне минимальны: чуть другой стала форма бамперов, но даже очертания фар остались прежними, а в салоне добавили оранжевые акценты на креслах. Набор силовых агрегатов пересмотрен. Двухлитровый турбомотор с «автоматом» Aisin убрали, оставив лишь базовый турбомотор 1.5 (166 л.с.) с «роботом» с двумя сцеплениями. Зато появился подзаряжаемый гибрид iDD, причём сразу в двух вариантах: с электромоторами мощностью 190 или 215 л.с., с батареями на 9,07 или 18,99 кВт⋅ч соответственно. Запас хода на электричестве по китайскому стандарту CLTC составляет 50 и 111 километров соответственно. Бензиновый двигатель у них одинаковый: это атмосферная «четвёрка» 1.5 мощностью 110 л.с. Напомним, что Changan Uni-V с прошлого февраля официально поставляется в Россию — по размерам эта машина примерно соответствует Шкоде Октавии, но внутри заметно теснее. 
© Motor.ru

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Changan Nevo E07. В прошлом году у компании Changan появился новый суббренд Qiyuan, который специализируется на электрокарах и гибридах. Его первенцем стал большой лифтбек A07, а на Шанхайском автосалоне состоялась презентация необычного пикапа-трансформера E07. Это крупный электромобиль длиной 5045 мм, с колёсной базой 3120 мм, в основе которого лежит платформа Changan SDA. Главная фишка — необычная конструкция кузова: в профиль он выглядит как лифтбек, но заднюю часть крыши можно сдвинуть вперёд, открыв доступ в грузовой отсек. Есть и откидной борт, как у традиционных пикапов. Предусмотрено два варианта силовой установки: с одним электромотором на задней оси (342 л.с.) и двухмоторная полноприводная (597 л.с.). Кстати, для зарубежных рынков пикап-трансформер представляют под другим названием — Nevo 07.
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Changan Nevo E07. В прошлом году у компании Changan появился новый суббренд Qiyuan, который специализируется на электрокарах и гибридах. Его первенцем стал большой лифтбек A07, а на Шанхайском автосалоне состоялась презентация необычного пикапа-трансформера E07. Это крупный электромобиль длиной 5045 мм, с колёсной базой 3120 мм, в основе которого лежит платформа Changan SDA. Главная фишка — необычная конструкция кузова: в профиль он выглядит как лифтбек, но заднюю часть крыши можно сдвинуть вперёд, открыв доступ в грузовой отсек. Есть и откидной борт, как у традиционных пикапов. Предусмотрено два варианта силовой установки: с одним электромотором на задней оси (342 л.с.) и двухмоторная полноприводная (597 л.с.). Кстати, для зарубежных рынков пикап-трансформер представляют под другим названием — Nevo 07. 
© Motor.ru
Deepal D318. Ещё один «электрический» суббренд фирмы Changan — Deepal, он же Shenlan — представил большой внедорожник G318. Это очередной пример новой волны брутальных угловатых «проходимцев» на электротяге — а точнее, с гибридной силовой установкой последовательного типа. По размерам автомобиль близок к Тойоте Land Cruiser Prado: длина 5010 мм, колёсная база 2880 мм. В отличие от похожих Fang Cheng Bao Leopard 8 или Dongfeng M-Hero 917 с рамным шасси, у Deepal — несущий кузов, у которого 99% силовых элементов изготовлены из высокопрочной стали. Показатель жёсткости на кручение (45000 Нм/град) в полтора раза превосходит Land Rover Defender. Подвески независимые, на пневмостойках.
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Deepal D318. Ещё один «электрический» суббренд фирмы Changan — Deepal, он же Shenlan — представил большой внедорожник G318. Это очередной пример новой волны брутальных угловатых «проходимцев» на электротяге — а точнее, с гибридной силовой установкой последовательного типа. По размерам автомобиль близок к Тойоте Land Cruiser Prado: длина 5010 мм, колёсная база 2880 мм. В отличие от похожих Fang Cheng Bao Leopard 8 или Dongfeng M-Hero 917 с рамным шасси, у Deepal — несущий кузов, у которого 99% силовых элементов изготовлены из высокопрочной стали. Показатель жёсткости на кручение (45000 Нм/град) в полтора раза превосходит Land Rover Defender. Подвески независимые, на пневмостойках. 
© Motor.ru
Правда, две из трёх модификаций заднеприводные, с единственным электромотором мощностью 252 л.с. Но топ-версия оснащена двумя электромоторами совокупной отдачей 430 л.с. (178+252 л.с.) и серьёзным внедорожным арсеналом — обещана электронная имитация блокировки межосевого дифференциала и механические межколёсные блокировки. Тяговая батарея подзаряжается при помощи бензинового турбомотора 1.5 мощностью 150 л.с. Полноприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 6,3 секунды и весит 2360 кг.
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Правда, две из трёх модификаций заднеприводные, с единственным электромотором мощностью 252 л.с. Но топ-версия оснащена двумя электромоторами совокупной отдачей 430 л.с. (178+252 л.с.) и серьёзным внедорожным арсеналом — обещана электронная имитация блокировки межосевого дифференциала и механические межколёсные блокировки. Тяговая батарея подзаряжается при помощи бензинового турбомотора 1.5 мощностью 150 л.с. Полноприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 6,3 секунды и весит 2360 кг. 
© Motor.ru
Chery iCAR V23. В ростере новинок корпорации Chery — почти десять машин: совершенно новые модели, версии уже известных автомобилей, концепты. Больше всего нас привлёк небольшой кроссовер нового суббренда iCAR. Машинка с индексом V23 выглядит словно игрушечный Beijing BJ212 — легендарный «китайский уазик». Но это стилизация: хотя «икар» имеет прекрасную геометрию (угол въезда 42°, клиренс 206-212 мм при длине 4220 мм), для штурма серьёзного бездорожья он не предназначен. Тем не менее, для него придумали массу адд-онов: багажник на крышу с LED-«люстрой», подножки, «зубастые» колёса.
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Chery iCAR V23. В ростере новинок корпорации Chery — почти десять машин: совершенно новые модели, версии уже известных автомобилей, концепты. Больше всего нас привлёк небольшой кроссовер нового суббренда iCAR. Машинка с индексом V23 выглядит словно игрушечный Beijing BJ212 — легендарный «китайский уазик». Но это стилизация: хотя «икар» имеет прекрасную геометрию (угол въезда 42°, клиренс 206-212 мм при длине 4220 мм), для штурма серьёзного бездорожья он не предназначен. Тем не менее, для него придумали массу адд-онов: багажник на крышу с LED-«люстрой», подножки, «зубастые» колёса. 
© Motor.ru
Машина нашпигована современными электронными системами — например, «воздухозаборники» по углам бамперов на самом деле скрывают радары миллиметрового диапазона. Бортовая электроника работает на чипе Snapdragon SA8155P. В интерьере — стильный минимализм в духе Ленд Роверов: простые угловатые формы, классические «крутилки» климат-контроля, левее них ручка выбора внедорожных режимов. При этом щитка приборов вообще нет, а по центру установлен большой горизонтальный «планшет» — вероятно, показания будут выводиться на него. Салон довольно узкий, и рассчитан на четырёх седоков. Технических подробностей пока не раскрывают: известно, что кроссовер будет выпускаться как в полноприводном варианте с электромоторами на обеих осях, так и в переднеприводном. Цены пока не объявлены, прдажи в Китае стартуют во второй половине года.
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Машина нашпигована современными электронными системами — например, «воздухозаборники» по углам бамперов на самом деле скрывают радары миллиметрового диапазона. Бортовая электроника работает на чипе Snapdragon SA8155P. В интерьере — стильный минимализм в духе Ленд Роверов: простые угловатые формы, классические «крутилки» климат-контроля, левее них ручка выбора внедорожных режимов. При этом щитка приборов вообще нет, а по центру установлен большой горизонтальный «планшет» — вероятно, показания будут выводиться на него. Салон довольно узкий, и рассчитан на четырёх седоков. Технических подробностей пока не раскрывают: известно, что кроссовер будет выпускаться как в полноприводном варианте с электромоторами на обеих осях, так и в переднеприводном. Цены пока не объявлены, прдажи в Китае стартуют во второй половине года. 
© Motor.ru

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Chery iCAR 03T. Другая новинка суббренда iCAR — это «внедорожный» вариант уже известного кроссовера iCAR 03. Он сразу запомнился нам «квадратной» внешностью в духе Land Rover Defender. Теперь же он получил подвеску с увеличенным клиренсом (+30 мм, 200 мм), расширенные колёсные арки, более рельефный капот, иначе оформленный передний бампер и экспедиционный багажник на крыше со светодиодной «люстрой». При этом силовая установка будет предлагаться как в полноприводном двухмоторной варианте (279 л.с.), так и в переднеприводном (184 л.с.).
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Chery iCAR 03T. Другая новинка суббренда iCAR — это «внедорожный» вариант уже известного кроссовера iCAR 03. Он сразу запомнился нам «квадратной» внешностью в духе Land Rover Defender. Теперь же он получил подвеску с увеличенным клиренсом (+30 мм, 200 мм), расширенные колёсные арки, более рельефный капот, иначе оформленный передний бампер и экспедиционный багажник на крыше со светодиодной «люстрой». При этом силовая установка будет предлагаться как в полноприводном двухмоторной варианте (279 л.с.), так и в переднеприводном (184 л.с.). 
© Motor.ru
Jetour Shanhai T1 В похожем жанре выступает Jetour Shanhai T1 — представитель ещё одного бренда корпорации Chery. Основанная в 2018 марка несколько лет назад сменила стратегию развития, и с 2023 взялась за суровые внедорожники для путешествий — а точнее, кроссоверы в угловатом «вездеходном» стиле. Первенцем стал Jetour T2, затем последовала его гибридная версия Jetour Shanhai T2, а теперь представлена младшая модель Shanhai T1. Впрочем, размеры новинки лишь чуточку скромнее — по предварительным данным, длина составляет 4,7 метра (-85 мм), а колёсная база и вовсе идентична (2,8 м).
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Jetour Shanhai T1 В похожем жанре выступает Jetour Shanhai T1 — представитель ещё одного бренда корпорации Chery. Основанная в 2018 марка несколько лет назад сменила стратегию развития, и с 2023 взялась за суровые внедорожники для путешествий — а точнее, кроссоверы в угловатом «вездеходном» стиле. Первенцем стал Jetour T2, затем последовала его гибридная версия Jetour Shanhai T2, а теперь представлена младшая модель Shanhai T1. Впрочем, размеры новинки лишь чуточку скромнее — по предварительным данным, длина составляет 4,7 метра (-85 мм), а колёсная база и вовсе идентична (2,8 м). 
© Motor.ru
Внешность новинки чуть смягчена: меньше угловатых линий, вместо отрывающейся вбок пятой двери — подъёмная, а запаска переехала с внешней навески в «подполье». В салоне — обычное сегодня экранное изобилие, но в брутальном оформлении: с ручкой перед передним пассажиром, массивным селектором трансмиссии, Под капотом — фирменная гибридная силовая установка C-DM в составе турбомотора 1.5 и хитрой электромеханической трансмиссии DHT, есть и полный привод (задние колёса приводятся отдельным электромотором).
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Внешность новинки чуть смягчена: меньше угловатых линий, вместо отрывающейся вбок пятой двери — подъёмная, а запаска переехала с внешней навески в «подполье». В салоне — обычное сегодня экранное изобилие, но в брутальном оформлении: с ручкой перед передним пассажиром, массивным селектором трансмиссии, Под капотом — фирменная гибридная силовая установка C-DM в составе турбомотора 1.5 и хитрой электромеханической трансмиссии DHT, есть и полный привод (задние колёса приводятся отдельным электромотором). 
© Motor.ru
Jetour Shanhai L7. А это представитель другой линейки Jetour — кроссоверов более «легкового» вида. Под названием Shanhai L7 будут выпускать версию кроссовера Jetour X70 Plus с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки. Кстати, точно такую же внешность с «монообровью» ходовых огней уже получила и базовая модель. Необычно, что гибрид будет доступен в двух исполнениях, отличающихся длиной колёсной базы: пятиместном (база 2720 мм, общая длина 4760 мм) и семиместном (база 2745 мм, общая длина 4785 мм). Под капотом — силовая установка C-DM в составе турбомотора 1.5 мощностью 156 л.с. и электромеханической трансмиссии DHT.
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Jetour Shanhai L7. А это представитель другой линейки Jetour — кроссоверов более «легкового» вида. Под названием Shanhai L7 будут выпускать версию кроссовера Jetour X70 Plus с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки. Кстати, точно такую же внешность с «монообровью» ходовых огней уже получила и базовая модель. Необычно, что гибрид будет доступен в двух исполнениях, отличающихся длиной колёсной базы: пятиместном (база 2720 мм, общая длина 4760 мм) и семиместном (база 2745 мм, общая длина 4785 мм). Под капотом — силовая установка C-DM в составе турбомотора 1.5 мощностью 156 л.с. и электромеханической трансмиссии DHT. 
© Motor.ru
Chery Tiggo 9 PHEV и Jaecoo J8 PHEV. В разных странах этот большой кроссовер фирмы Chery называется по-разному. В Китае это Chery Tiggo 9, флагманская модель линейки Tiggo, а на некоторых экспортных рынках это Jaecoo J8. Как бы то ни было, на автосалоне в Пекине представили версию «подзаряжаемый гибрид» под обоими брендами. Напомним, что ранее уже был представлен Tiggo 9 с гибридной силовой установкой, но без возможности зарядки.
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Chery Tiggo 9 PHEV и Jaecoo J8 PHEV. В разных странах этот большой кроссовер фирмы Chery называется по-разному. В Китае это Chery Tiggo 9, флагманская модель линейки Tiggo, а на некоторых экспортных рынках это Jaecoo J8. Как бы то ни было, на автосалоне в Пекине представили версию «подзаряжаемый гибрид» под обоими брендами. Напомним, что ранее уже был представлен Tiggo 9 с гибридной силовой установкой, но без возможности зарядки. 
© Motor.ru

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Под капотом — двухлитровый турбомотор (238 л.с.), спаренный с электромеханической трансмиссией 3DHT (встроенные в неё электромоторы развивают 224 л.с.): совокупная отдача составляет 605 л.с. Запас хода с полностью заряженной батареей и полным баком составляет 1400 км, расход — 5,2 л/100 км (пути по методике WLTC). Снаружи подзаряжаемый Tiggo легко опознать по заглушке с трёхмерным рисунком на месте «зубастой» решётки радиатора и многоспицевым колёсам, а вот у аналогичного Jaecoo решётка традиционная. При этом и интерьер тоже отличается от аналогичных машин с традиционным силовым агрегатом: на передней панели вместо единого монитора установлен отдельно стоящий щиток-бескозырка и экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. В третьем квартале этого года начнутся продажи в России.
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Под капотом — двухлитровый турбомотор (238 л.с.), спаренный с электромеханической трансмиссией 3DHT (встроенные в неё электромоторы развивают 224 л.с.): совокупная отдача составляет 605 л.с. Запас хода с полностью заряженной батареей и полным баком составляет 1400 км, расход — 5,2 л/100 км (пути по методике WLTC). Снаружи подзаряжаемый Tiggo легко опознать по заглушке с трёхмерным рисунком на месте «зубастой» решётки радиатора и многоспицевым колёсам, а вот у аналогичного Jaecoo решётка традиционная. При этом и интерьер тоже отличается от аналогичных машин с традиционным силовым агрегатом: на передней панели вместо единого монитора установлен отдельно стоящий щиток-бескозырка и экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. В третьем квартале этого года начнутся продажи в России. 
© Motor.ru
Jaecoo J7 PHEV. Более компактный Jaecoo J7 (4500 мм в длину) тоже получил подзаряжаемую версию. Силовая установка у него проще, а отдача заметно скромнее: 1,5-литровый турбомотор мощностью 142 л.с. работает в паре с электромеханической трансмиссией 1DHT150, совокупная мощность всей системы составляет 346 л.с. Используется батарея ёмкостью 18,3 кВт⋅ч. На электричестве, без включения бензинового мотора машина может проехать до 88 км (по циклу NEDC), общий запас хода составляет 1200 км. Расход топлива в гибридном режиме составляет 4,9 л/100 км
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Jaecoo J7 PHEV. Более компактный Jaecoo J7 (4500 мм в длину) тоже получил подзаряжаемую версию. Силовая установка у него проще, а отдача заметно скромнее: 1,5-литровый турбомотор мощностью 142 л.с. работает в паре с электромеханической трансмиссией 1DHT150, совокупная мощность всей системы составляет 346 л.с. Используется батарея ёмкостью 18,3 кВт⋅ч. На электричестве, без включения бензинового мотора машина может проехать до 88 км (по циклу NEDC), общий запас хода составляет 1200 км. Расход топлива в гибридном режиме составляет 4,9 л/100 км 
© Motor.ru
Exlantix ET. Те, кто внимательно следят за новинками китайского авторынка, знают, что в прошлом году Exeed, дочерняя марка компании Chery, запустила на домашнем рынке суббренд Sterra для дорогих электромобилей. А на экспорт они поставляются под отдельной маркой Exlantix. Первенцем стал крупный седан ES, позже был представлен кроссовер ET: продажи последнего стартовали за неделю до открытия автосалона. Подробности таковы: предлагается три чисто электрических версии — полноприводные, мощностью 561 л.с. (249+321 л.с.) или 480 л.с. (167+312 л.с.), и заднеприводная (252 л.с.), плюс версия с бензиновым «удлинителем хода» в виде двигателя 1.5 с турбонаддувом (единственный электромотор на задней оси выдаёт 265 л.с.). У «электричек» 800-вольтовая архитектура и два варианта батарей (на 77 или 100 кВт⋅ч), у гибрида электросистема работает при напряжении 400 вольт, а ёмкость батареи составляет 32 кВт⋅ч. Почти пятиметровая машина (длина 4955 мм, колёсная база 3000 мм) построена на продвинутой платформе E0X с пневмоподвеской и полноуправляемым шасси. Разброс цен по предзаказу — от 199 до 329 тысяч юаней (27,5 — 45,5 тысяч долларов).
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Exlantix ET. Те, кто внимательно следят за новинками китайского авторынка, знают, что в прошлом году Exeed, дочерняя марка компании Chery, запустила на домашнем рынке суббренд Sterra для дорогих электромобилей. А на экспорт они поставляются под отдельной маркой Exlantix. Первенцем стал крупный седан ES, позже был представлен кроссовер ET: продажи последнего стартовали за неделю до открытия автосалона. Подробности таковы: предлагается три чисто электрических версии — полноприводные, мощностью 561 л.с. (249+321 л.с.) или 480 л.с. (167+312 л.с.), и заднеприводная (252 л.с.), плюс версия с бензиновым «удлинителем хода» в виде двигателя 1.5 с турбонаддувом (единственный электромотор на задней оси выдаёт 265 л.с.). У «электричек» 800-вольтовая архитектура и два варианта батарей (на 77 или 100 кВт⋅ч), у гибрида электросистема работает при напряжении 400 вольт, а ёмкость батареи составляет 32 кВт⋅ч. Почти пятиметровая машина (длина 4955 мм, колёсная база 3000 мм) построена на продвинутой платформе E0X с пневмоподвеской и полноуправляемым шасси. Разброс цен по предзаказу — от 199 до 329 тысяч юаней (27,5 — 45,5 тысяч долларов). 
© Motor.ru
Zeekr MIX. Холдинг Geely праздновал сразу несколько мировых премьер с моделями разных брендов и соврешенно разного профиля. Вероятно, самая оригинальная новинка — небольшой (4,69 м) однообъёмник MIX от премиального бренда Zeekr. Его главные особенности — кузов с огромными дверными проёмами без центральной стойки и трансформация интерьера: сиденья обоих рядов перемещаются на длинных салазках, передние кресла разворачиваются против хода движения, предусмотрен раскладной столик. Прислонно-сдвижные двери усилены мощными вертикальными балками из сверхвысокопрочной стали, благодаря которым удалось отказаться от центральной стойки. Внешность решена в лаконичном духе, с широким «световым поясом» на передке — этот стиль впервые использовали на седане Zeekr 007. В основе минивэна новая платформа SEA-M, предусмотрено два варианта батареи, а единственный вариант силовой установки — электромотор мощностью 422 л.с. на задней оси. Технические подробности пока не раскрываются.
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Zeekr MIX. Холдинг Geely праздновал сразу несколько мировых премьер с моделями разных брендов и соврешенно разного профиля. Вероятно, самая оригинальная новинка — небольшой (4,69 м) однообъёмник MIX от премиального бренда Zeekr. Его главные особенности — кузов с огромными дверными проёмами без центральной стойки и трансформация интерьера: сиденья обоих рядов перемещаются на длинных салазках, передние кресла разворачиваются против хода движения, предусмотрен раскладной столик. Прислонно-сдвижные двери усилены мощными вертикальными балками из сверхвысокопрочной стали, благодаря которым удалось отказаться от центральной стойки. Внешность решена в лаконичном духе, с широким «световым поясом» на передке — этот стиль впервые использовали на седане Zeekr 007. В основе минивэна новая платформа SEA-M, предусмотрено два варианта батареи, а единственный вариант силовой установки — электромотор мощностью 422 л.с. на задней оси. Технические подробности пока не раскрываются. 
© Motor.ru
Lynk & Co 07 EM-P. Бренд Lynk & Co, ориентированный в первую очередь на Европу, представил среднеразмерный седан 07 EM-P (длина 4827 мм, база 2843 мм). В основе машины лежит платформа CMA Evo cо стойками Макферсон спереди и «многорычажкой» сзади. Это подзаряжаемый гибрид с 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с., соединённым с электромеханической трансмиссией 3DHT: совокупная мощность системы составляет 381 л.с. Ёмкость батареи — скромные 18,99 кВт⋅ч, на которых гибрид может проехать 102-126 км (измерено по стандартам WLTC и CLTC). Расход топлива с разряженной батареей составляет 4,8 л/100 км. В дизайне продолжены тренды, заданные кроссовером Lynk & Co 08: чернёные стойки и крыша, крупный «плавник» задней стойки, h-образные ходовые огни, безрамочные двери. Внутри лаконично: панель приборов с горизонтальной организацией пространства, кресла с интегрироваными подголовниками, овальный руль и центральный «планшет», который можно двигать в поперечном направлении. На машину уже принимают предзаказы, акционные цены — от 180 до 210 тысяч юаней (25-29 тысяч долларов).
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Lynk & Co 07 EM-P. Бренд Lynk & Co, ориентированный в первую очередь на Европу, представил среднеразмерный седан 07 EM-P (длина 4827 мм, база 2843 мм). В основе машины лежит платформа CMA Evo cо стойками Макферсон спереди и «многорычажкой» сзади. Это подзаряжаемый гибрид с 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с., соединённым с электромеханической трансмиссией 3DHT: совокупная мощность системы составляет 381 л.с. Ёмкость батареи — скромные 18,99 кВт⋅ч, на которых гибрид может проехать 102-126 км (измерено по стандартам WLTC и CLTC). Расход топлива с разряженной батареей составляет 4,8 л/100 км. В дизайне продолжены тренды, заданные кроссовером Lynk & Co 08: чернёные стойки и крыша, крупный «плавник» задней стойки, h-образные ходовые огни, безрамочные двери. Внутри лаконично: панель приборов с горизонтальной организацией пространства, кресла с интегрироваными подголовниками, овальный руль и центральный «планшет», который можно двигать в поперечном направлении. На машину уже принимают предзаказы, акционные цены — от 180 до 210 тысяч юаней (25-29 тысяч долларов). 
© Motor.ru

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Radar Horizon. Принадлежащий холдингу Geely бренд Radar представил в Шанхае свою вторую модель — электрический пикап Horizon. Впрочем, по сути это топ-версия первенца марки, пикапа RD6, получившего мощные электромоторы и чуть иную внешность с надписью «RADAR» во весь передок. У новинки — полный привод с парой электромоторов общей мощностью 428 л.с. (156+272 л.с.), тогда как у базового RD6 привод передний и всего 272 л.с. Анонсировано два варианта батарей, ёмкостью 73 или 86 кВт⋅ч (запас хода 460 и 520 км). Разгон с места до 100 километров в час занимает у пикапа 4,5 секунды. Кроме того, руководитель компании Лин Сикуань пообещал, что вскоре появится гибридная версия модели RD6. Пикап построен на «тележке» MAP, «грузовой» версии платформы SEA. По формату это скорее кроссовер с грузовым отсеком, вроде Hyundai Santa Cruz или Fiat Toro: Horizon и RD6 унифицированы с Geely Okavango — помимо части кузовных панелей, у него заимствован и салон. Размеры грузовой платформы составляют 1525×1450×540 мм.
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Radar Horizon. Принадлежащий холдингу Geely бренд Radar представил в Шанхае свою вторую модель — электрический пикап Horizon. Впрочем, по сути это топ-версия первенца марки, пикапа RD6, получившего мощные электромоторы и чуть иную внешность с надписью «RADAR» во весь передок. У новинки — полный привод с парой электромоторов общей мощностью 428 л.с. (156+272 л.с.), тогда как у базового RD6 привод передний и всего 272 л.с. Анонсировано два варианта батарей, ёмкостью 73 или 86 кВт⋅ч (запас хода 460 и 520 км). Разгон с места до 100 километров в час занимает у пикапа 4,5 секунды. Кроме того, руководитель компании Лин Сикуань пообещал, что вскоре появится гибридная версия модели RD6. Пикап построен на «тележке» MAP, «грузовой» версии платформы SEA. По формату это скорее кроссовер с грузовым отсеком, вроде Hyundai Santa Cruz или Fiat Toro: Horizon и RD6 унифицированы с Geely Okavango — помимо части кузовных панелей, у него заимствован и салон. Размеры грузовой платформы составляют 1525×1450×540 мм. 
© Motor.ru
GAC Aion V. Государственный концерн GAC Group — а точнее, его суббренд Aion — представил второе поколение электромобиля Aion V. Это среднеразмерный кроссовер, разработанный международной командой в Лос-Анджелесе, Милане, Шанхае и Гуанчжоу. Дизайн выполнен в новом фирменном стиле марки с пафосным названием «Потенциальная энергия тени от клинка»: говорят, что внешность машины вдохновлён образом динозавра Tyranosaurus Rex. По размерам машина примерно соответствует Тигуану: 4605 мм в длину, колёсная база 2775 мм.
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GAC Aion V. Государственный концерн GAC Group — а точнее, его суббренд Aion — представил второе поколение электромобиля Aion V. Это среднеразмерный кроссовер, разработанный международной командой в Лос-Анджелесе, Милане, Шанхае и Гуанчжоу. Дизайн выполнен в новом фирменном стиле марки с пафосным названием «Потенциальная энергия тени от клинка»: говорят, что внешность машины вдохновлён образом динозавра Tyranosaurus Rex. По размерам машина примерно соответствует Тигуану: 4605 мм в длину, колёсная база 2775 мм. 
© Motor.ru
В основе лежит платформа AEP собственной разработки с 400-вольтовой электросистемой, в которой использованы силовые полупроводники из карбида кремния. Обещана возможность быстрой зарядки (+370 км за 15 минут) и запас хода до 750 км. На борту использована собственная операционная система ADiGO 5.0 с самообучающимся искусственным интеллектом (для голосовых подсказок и для управления голосом) и продвинутый автопилот ADiGO Pilot, способный управлять машиной на шоссе и в городе без карт высокого разрешения (использован управляющий чип Orin-X, лидар, пять радаров миллиметрового диапазона и 11 камер). Новый Aion V заявлен как машина 2025 модельного года, так что других подробностей нет, не показали и салон: стёкла выставочных машин были наглухо затонированы.
27/38
В основе лежит платформа AEP собственной разработки с 400-вольтовой электросистемой, в которой использованы силовые полупроводники из карбида кремния. Обещана возможность быстрой зарядки (+370 км за 15 минут) и запас хода до 750 км. На борту использована собственная операционная система ADiGO 5.0 с самообучающимся искусственным интеллектом (для голосовых подсказок и для управления голосом) и продвинутый автопилот ADiGO Pilot, способный управлять машиной на шоссе и в городе без карт высокого разрешения (использован управляющий чип Orin-X, лидар, пять радаров миллиметрового диапазона и 11 камер). Новый Aion V заявлен как машина 2025 модельного года, так что других подробностей нет, не показали и салон: стёкла выставочных машин были наглухо затонированы. 
© Motor.ru
Haval H9. Один из самых актуальных для нас дебютов — большой внедорожник Haval H9, перешедший во второе поколение. И это отнюдь не рестайлинг, а совершенно новая машина. Внешность выполнена в одном ключе c младшими моделями H3, Dargo, Cool Dog и явно вдохновлена образом Land Rover Defender: круглые фары, почти плоский капот, рубленые формы, вертикальные стойки... Но, в отличие от этих кроссоверов, H9 остался настоящим рамным внедорожником с неразрезным мостом сзади. Haval H9 заметно увеличился в размерах: теперь длина составляет 4950 мм (+107 мм), колесная база — 2850 мм (+50 мм). По габаритам он близок к модели Tank 500. При этом улучшилась внедорожная геометрия: клиренс увеличен до 224 мм (+18 мм), выросли углы въезда и съезда.
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Haval H9. Один из самых актуальных для нас дебютов — большой внедорожник Haval H9, перешедший во второе поколение. И это отнюдь не рестайлинг, а совершенно новая машина. Внешность выполнена в одном ключе c младшими моделями H3, Dargo, Cool Dog и явно вдохновлена образом Land Rover Defender: круглые фары, почти плоский капот, рубленые формы, вертикальные стойки... Но, в отличие от этих кроссоверов, H9 остался настоящим рамным внедорожником с неразрезным мостом сзади. Haval H9 заметно увеличился в размерах: теперь длина составляет 4950 мм (+107 мм), колесная база — 2850 мм (+50 мм). По габаритам он близок к модели Tank 500. При этом улучшилась внедорожная геометрия: клиренс увеличен до 224 мм (+18 мм), выросли углы въезда и съезда. 
© Motor.ru
Для H9 по-прежнему доступны как бензиновые, так и дизельные двигатели: это прежняя турбочетвёрка 2.4 (224 л.с.) с 8-ступенчатым «автоматом» и новый турбодизель 2.4 (186 л.с.) c 9-ступенчатым «автоматом». Все машины снабжены полным приводом с муфтой подключения передней оси, понижающей передачей и межколёсными блокировками обоих дифференциалов. Внутри — брутальная угловатая передняя панель с рукояткой перед пассажиром, обычный теперь щиток-бескозырка, большой центральный монитор и замысловатой формы нефиксируемый селектор «автомата» на тоннеле. Важно, что управление климатом, подогревами и режимами трансмиссии выведено на физические кнопки. За доплату доступен третий ряд сидений. Производство внедорожников стартует уже в этом месяце.
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Для H9 по-прежнему доступны как бензиновые, так и дизельные двигатели: это прежняя турбочетвёрка 2.4 (224 л.с.) с 8-ступенчатым «автоматом» и новый турбодизель 2.4 (186 л.с.) c 9-ступенчатым «автоматом». Все машины снабжены полным приводом с муфтой подключения передней оси, понижающей передачей и межколёсными блокировками обоих дифференциалов. Внутри — брутальная угловатая передняя панель с рукояткой перед пассажиром, обычный теперь щиток-бескозырка, большой центральный монитор и замысловатой формы нефиксируемый селектор «автомата» на тоннеле. Важно, что управление климатом, подогревами и режимами трансмиссии выведено на физические кнопки. За доплату доступен третий ряд сидений. Производство внедорожников стартует уже в этом месяце. 
© Motor.ru

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Haval H6. А ещё на стенде корпорации Great Wall Motors стоял новый кроссовер Haval H6. Что же нового предложили на замену модели, бывшей самым продаваемым кроссовером в Китае на протяжении пяти лет, с 2017 по 2021 год? На самом деле, немногое: новинка оказалась лишь рестайлингом модели третьего поколения образца 2020 года, которая сама была глубокой модернизацией кроссовера второго поколения. Вся кузовная штамповка осталась прежней, а изменены лишь накладные детали из пластика. Появились новые бампера, крупная решётка радиатора с другим рисунком, фары с характерными «клыками» ходовых огней и раздельные задние фонари без светодиодной полосы между ними, исчезли хромированные детали. Салон в целом остался прежним, но произошло несколько перестановок: поменялся руль, управление «автоматом» перенесли с поворотной шайбы на подрулевой рычажок, появилась новая мультимедиа-установка с экраном диагональю 14,6 дюймов (против 12,3 ранее) и... исчез блок физических кнопок на центральной консоли. Под капотом по-прежнему турбомоторы 1.5 и 2.0, но их мощность немного повысили — со 150 до 176 л.с. и с 210 до 231 л.с.
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Haval H6. А ещё на стенде корпорации Great Wall Motors стоял новый кроссовер Haval H6. Что же нового предложили на замену модели, бывшей самым продаваемым кроссовером в Китае на протяжении пяти лет, с 2017 по 2021 год? На самом деле, немногое: новинка оказалась лишь рестайлингом модели третьего поколения образца 2020 года, которая сама была глубокой модернизацией кроссовера второго поколения. Вся кузовная штамповка осталась прежней, а изменены лишь накладные детали из пластика. Появились новые бампера, крупная решётка радиатора с другим рисунком, фары с характерными «клыками» ходовых огней и раздельные задние фонари без светодиодной полосы между ними, исчезли хромированные детали. Салон в целом остался прежним, но произошло несколько перестановок: поменялся руль, управление «автоматом» перенесли с поворотной шайбы на подрулевой рычажок, появилась новая мультимедиа-установка с экраном диагональю 14,6 дюймов (против 12,3 ранее) и... исчез блок физических кнопок на центральной консоли. Под капотом по-прежнему турбомоторы 1.5 и 2.0, но их мощность немного повысили — со 150 до 176 л.с. и с 210 до 231 л.с. 
© Motor.ru
Great Wall Shanhai Poer Hi4-T. Флагманский пикап Great Wall получил гибридную силовую установку: к грузовичку Shanhai Poer адаптировали «начинку» от гибридного внедорожника Tank 500. Силовая установка состоит из 2,0-литровой «турбочетвёрки», электромотора, встроенного в 9-ступенчатый автомат, и батареи на 37,1 кВт⋅ч. Пиковая отдача системы — до 408 лошадиных сил и 750 Нм. На электротяге пикап способен проехать до 100 километров, а общий запас хода составляет 780 километров. Важно, что сохранена полноприводная трансмиссия с понижающей передачей и блокировками межколёсных дифференциалов. На выставке гибрид представили в виде офф-роуд версии со шноркелем, лебёдкой, расширенным обвесом и «грязевыми» шинами.
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Great Wall Shanhai Poer Hi4-T. Флагманский пикап Great Wall получил гибридную силовую установку: к грузовичку Shanhai Poer адаптировали «начинку» от гибридного внедорожника Tank 500. Силовая установка состоит из 2,0-литровой «турбочетвёрки», электромотора, встроенного в 9-ступенчатый автомат, и батареи на 37,1 кВт⋅ч. Пиковая отдача системы — до 408 лошадиных сил и 750 Нм. На электротяге пикап способен проехать до 100 километров, а общий запас хода составляет 780 километров. Важно, что сохранена полноприводная трансмиссия с понижающей передачей и блокировками межколёсных дифференциалов. На выставке гибрид представили в виде офф-роуд версии со шноркелем, лебёдкой, расширенным обвесом и «грязевыми» шинами. 
© Motor.ru
Hongqi Guoya. Принадлежащая государственному концерну FAW марка Hongqi, известная лимузинами в ретро-стиле для партийной верхушки, представила в Пекине представительский седан Guoya. По размерам, оснащению и даже компоновке он явно создавался в противовес Mercedes-Maybach S 580 e. Ретро-мотивы отставлены — по дизайну новинка напоминает концепт-кар Hongqi L-Concept 2001 года. Подробностей о технической начинке пока нет: известно лишь, что Guoya будет оснащаться двумя вариантами гибридной силовой установки: на основе двигателя V6 3.0 (394 л.с.) и V8 4.0 (490 л.с.).
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Hongqi Guoya. Принадлежащая государственному концерну FAW марка Hongqi, известная лимузинами в ретро-стиле для партийной верхушки, представила в Пекине представительский седан Guoya. По размерам, оснащению и даже компоновке он явно создавался в противовес Mercedes-Maybach S 580 e. Ретро-мотивы отставлены — по дизайну новинка напоминает концепт-кар Hongqi L-Concept 2001 года. Подробностей о технической начинке пока нет: известно лишь, что Guoya будет оснащаться двумя вариантами гибридной силовой установки: на основе двигателя V6 3.0 (394 л.с.) и V8 4.0 (490 л.с.). 
© Motor.ru
Hongqi EH7 Cabrio. Это едва ли не единственный пример кабриолета китайской марки: двухдверка создана «зелёным» подразделением Hongqi New Energy на основе электрического седана Hongqi EH7. Крупный электромобиль длиной почти пять метров может быть как заднеприводным (344 л.с.), так и полноприводным, с двумя моторами совокупной мощностью 619 л.с. В первом случае устанавливается батарея на 75 кВт⋅ч, на полноприводнике можно получить батарею ёмкостью 85 или 111 кВт⋅ч.
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Hongqi EH7 Cabrio. Это едва ли не единственный пример кабриолета китайской марки: двухдверка создана «зелёным» подразделением Hongqi New Energy на основе электрического седана Hongqi EH7. Крупный электромобиль длиной почти пять метров может быть как заднеприводным (344 л.с.), так и полноприводным, с двумя моторами совокупной мощностью 619 л.с. В первом случае устанавливается батарея на 75 кВт⋅ч, на полноприводнике можно получить батарею ёмкостью 85 или 111 кВт⋅ч. 
© Motor.ru
Hongqi EH7 Cabrio. Представительский седан Hongqi H9 обновлён, и это отнюдь не рядовой рестайлинг. Внешность тронули несильно, хотя на деле переработано практически всё оперение: появились новые бамперы, матричные фары с 2000 пикселями, задние фонари на OLED-светодиодах (причём их световой рисунок можно изменять через мультимедиа-систему), решетка радиатора обрела другой рисунок, изменилось её световое обрамление, другим стал дизайн колёс. Появилась возможность заказать спорт-пакет (на следующем слайде) — у таких машин сохранили модные выдвижные ручки дверей: остальным теперь положены традиционные рукоятки под естественный хват.
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Hongqi EH7 Cabrio. Представительский седан Hongqi H9 обновлён, и это отнюдь не рядовой рестайлинг. Внешность тронули несильно, хотя на деле переработано практически всё оперение: появились новые бамперы, матричные фары с 2000 пикселями, задние фонари на OLED-светодиодах (причём их световой рисунок можно изменять через мультимедиа-систему), решетка радиатора обрела другой рисунок, изменилось её световое обрамление, другим стал дизайн колёс. Появилась возможность заказать спорт-пакет (на следующем слайде) — у таких машин сохранили модные выдвижные ручки дверей: остальным теперь положены традиционные рукоятки под естественный хват. 
© Motor.ru

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Полностью переделан интерьер: на новой передней панели щиток приборов и дисплей мультимедиа-системы установлены поверх, а не вписаны в её обводы, управление климатом убрано с отдельных «крутилок» на сенсорный экран, менее массивным стал тоннель между передними седоками. Для задних пассажиров предложены раздельные кресла с большой консолью между ними. Есть изменения и по силовым агрегатам. Базовая турбо-«четвёрка» 2.0 мощностью 252 л.с. с семиступенчатым преселективным «роботом» осталась прежней. А вот флагманский турбомотор V6 3.0 теперь сочетается с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом», а его мощность повышена с 283 до 337 л.с. Модернизированный седан уже доступен для заказа в Китае.
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Полностью переделан интерьер: на новой передней панели щиток приборов и дисплей мультимедиа-системы установлены поверх, а не вписаны в её обводы, управление климатом убрано с отдельных «крутилок» на сенсорный экран, менее массивным стал тоннель между передними седоками. Для задних пассажиров предложены раздельные кресла с большой консолью между ними. Есть изменения и по силовым агрегатам. Базовая турбо-«четвёрка» 2.0 мощностью 252 л.с. с семиступенчатым преселективным «роботом» осталась прежней. А вот флагманский турбомотор V6 3.0 теперь сочетается с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом», а его мощность повышена с 283 до 337 л.с. Модернизированный седан уже доступен для заказа в Китае. 
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JAC X8 PHEV. Кроссовер JAC X8, который будут выпускать в России как «Москвич 8», получил версию PHEV с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки. Внешний вид кроссовера остался прежним: отличить гибрид можно лишь по наличию дополнительного лючка с разъемами для зарядки. Технических подробностей пока мало: известно, что под капотом турбомотор 1.5 мощностью 152 л.с., работающий в паре с электромотором. Батарея ёмкостью 19 кВт⋅ч даёт 84 км хода на электричестве, расход топлива в гибридном режиме — 5,49 л/100 км.
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JAC X8 PHEV. Кроссовер JAC X8, который будут выпускать в России как «Москвич 8», получил версию PHEV с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки. Внешний вид кроссовера остался прежним: отличить гибрид можно лишь по наличию дополнительного лючка с разъемами для зарядки. Технических подробностей пока мало: известно, что под капотом турбомотор 1.5 мощностью 152 л.с., работающий в паре с электромотором. Батарея ёмкостью 19 кВт⋅ч даёт 84 км хода на электричестве, расход топлива в гибридном режиме — 5,49 л/100 км. 
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JAC Hunter EV. Флагманский для марки JAC пикап Hunter получил электрическую версию. В прошлом году на салоне в Гуанчжоу публике уже показали её прототип, а на выставке в Пекине состоялась официальная премьера серийной машины. Опознать электро-пикап легко по глухой вставке на месте радиаторной решётки. Грузовичок полноприводный, снабжён парой электромоторов мощностью 95 и 160 л.с. — что выгодно отличает его от моноприводного электро-пикапа конкурирующей фирмы Great Wall. Дорожный просвет составляет 205 мм. Литий-железо-фосфатная батарея CATL ёмкостью 88,02 кВт⋅ч обещает запас хода в 500 км. Электросистема позволяет питать внешние потребители током 220 В. Грузоподъёмность — 870 кг, предусмотрен небольшой передний багажничек на 74 литра. Бортовая электроника Intelligent InCar 3.0 поддерживает обновление «по воздуху».
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JAC Hunter EV. Флагманский для марки JAC пикап Hunter получил электрическую версию. В прошлом году на салоне в Гуанчжоу публике уже показали её прототип, а на выставке в Пекине состоялась официальная премьера серийной машины. Опознать электро-пикап легко по глухой вставке на месте радиаторной решётки. Грузовичок полноприводный, снабжён парой электромоторов мощностью 95 и 160 л.с. — что выгодно отличает его от моноприводного электро-пикапа конкурирующей фирмы Great Wall. Дорожный просвет составляет 205 мм. Литий-железо-фосфатная батарея CATL ёмкостью 88,02 кВт⋅ч обещает запас хода в 500 км. Электросистема позволяет питать внешние потребители током 220 В. Грузоподъёмность — 870 кг, предусмотрен небольшой передний багажничек на 74 литра. Бортовая электроника Intelligent InCar 3.0 поддерживает обновление «по воздуху». 
© Motor.ru
Leapmotor C16. Молодой производитель Leapmotor, вышедший на рынок лишь в 2019 году, представил на автошоу флагманскую модель C16. Это довольно крупный кроссовер на своей собственной платформе LEAP 3.0: длиной 4915 мм, с колёсной базой 2825 мм, с трёхрядным шестиместным салоном. Причём фирма позиционирует его как «MPSUV» — то есть нечто среднее между минивэном и кроссовером. Предложен как чисто электрический вариант с электромотором мощностью 292 л.с. и батареей на 67 кВт⋅ч, так и версия с бензиновым «удлинителем хода» — у неё электромотор мощностью 231 л.с. с батареей на 28 кВт⋅ч и 95-сильный «атмосферник» объёмом 1,5 литра. Привод в обоих случаях — на задние колёса. В чисто батарейной версии использована продвинутая электросистема с рабочим напряжением 800 В. У новинки развитая система автопилота с лидаром и радаром переднего обзора, стереокамерой. Предзаказы на машину начали принимать уже в ходе выставки, ожидаемая цена — от 200 тысяч юаней (27,6 тыс. дооларов). Продажи стартуют в июне.
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Leapmotor C16. Молодой производитель Leapmotor, вышедший на рынок лишь в 2019 году, представил на автошоу флагманскую модель C16. Это довольно крупный кроссовер на своей собственной платформе LEAP 3.0: длиной 4915 мм, с колёсной базой 2825 мм, с трёхрядным шестиместным салоном. Причём фирма позиционирует его как «MPSUV» — то есть нечто среднее между минивэном и кроссовером. Предложен как чисто электрический вариант с электромотором мощностью 292 л.с. и батареей на 67 кВт⋅ч, так и версия с бензиновым «удлинителем хода» — у неё электромотор мощностью 231 л.с. с батареей на 28 кВт⋅ч и 95-сильный «атмосферник» объёмом 1,5 литра. Привод в обоих случаях — на задние колёса. В чисто батарейной версии использована продвинутая электросистема с рабочим напряжением 800 В. У новинки развитая система автопилота с лидаром и радаром переднего обзора, стереокамерой. Предзаказы на машину начали принимать уже в ходе выставки, ожидаемая цена — от 200 тысяч юаней (27,6 тыс. дооларов). Продажи стартуют в июне. 
© Motor.ru

Говорят, большое видится на расстоянии. В случае с Пекинским автосалоном засвидетельствую: точно так, очень видится! Там, где десять лет назад выставлялось сборище непонятных заводиков, выпускающих плохие копии японских малолитражек и внедорожников, там теперь современные автопроизводители — стенд Chery или Geely смотрится ничуть не менее респектабельно, чем у Мерседеса или Фольксвагена. Причём модели в основном среднего и высокого ценового диапазона: «бюджеток» откровенно мало. А количество новинок оказалось столь велико, что мы решили разделить наш репортаж на несколько частей. Ниже вы узнаете о серийных моделях китайских производителей, представленных в Пекине.

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