Все новинки Пекинского автосалона

Haval H6. А ещё на стенде корпорации Great Wall Motors стоял новый кроссовер Haval H6. Что же нового предложили на замену модели, бывшей самым продаваемым кроссовером в Китае на протяжении пяти лет, с 2017 по 2021 год? На самом деле, немногое: новинка оказалась лишь рестайлингом модели третьего поколения образца 2020 года, которая сама была глубокой модернизацией кроссовера второго поколения. Вся кузовная штамповка осталась прежней, а изменены лишь накладные детали из пластика. Появились новые бампера, крупная решётка радиатора с другим рисунком, фары с характерными «клыками» ходовых огней и раздельные задние фонари без светодиодной полосы между ними, исчезли хромированные детали. Салон в целом остался прежним, но произошло несколько перестановок: поменялся руль, управление «автоматом» перенесли с поворотной шайбы на подрулевой рычажок, появилась новая мультимедиа-установка с экраном диагональю 14,6 дюймов (против 12,3 ранее) и... исчез блок физических кнопок на центральной консоли. Под капотом по-прежнему турбомоторы 1.5 и 2.0, но их мощность немного повысили — со 150 до 176 л.с. и с 210 до 231 л.с.