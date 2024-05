Все новинки Пекинского автосалона

Lynk & Co 07 EM-P. Бренд Lynk & Co, ориентированный в первую очередь на Европу, представил среднеразмерный седан 07 EM-P (длина 4827 мм, база 2843 мм). В основе машины лежит платформа CMA Evo cо стойками Макферсон спереди и «многорычажкой» сзади. Это подзаряжаемый гибрид с 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с., соединённым с электромеханической трансмиссией 3DHT: совокупная мощность системы составляет 381 л.с. Ёмкость батареи — скромные 18,99 кВт⋅ч, на которых гибрид может проехать 102-126 км (измерено по стандартам WLTC и CLTC). Расход топлива с разряженной батареей составляет 4,8 л/100 км. В дизайне продолжены тренды, заданные кроссовером Lynk & Co 08: чернёные стойки и крыша, крупный «плавник» задней стойки, h-образные ходовые огни, безрамочные двери. Внутри лаконично: панель приборов с горизонтальной организацией пространства, кресла с интегрироваными подголовниками, овальный руль и центральный «планшет», который можно двигать в поперечном направлении. На машину уже принимают предзаказы, акционные цены — от 180 до 210 тысяч юаней (25-29 тысяч долларов).