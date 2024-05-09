Все новинки Пекинского автосалона
Говорят, большое видится на расстоянии. В случае с Пекинским автосалоном засвидетельствую: точно так, очень видится! Там, где десять лет назад выставлялось сборище непонятных заводиков, выпускающих плохие копии японских малолитражек и внедорожников, там теперь современные автопроизводители — стенд Chery или Geely смотрится ничуть не менее респектабельно, чем у Мерседеса или Фольксвагена. Причём модели в основном среднего и высокого ценового диапазона: «бюджеток» откровенно мало. А количество новинок оказалось столь велико, что мы решили разделить наш репортаж на несколько частей. Ниже вы узнаете о серийных моделях китайских производителей, представленных в Пекине.
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