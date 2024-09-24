Компактный кроссовер года: Chery Tiggo 7 Pro Max (по версии народного жюри). Tiggo 7 Pro Max, самая популярная модель Chery в России, которая продается у нас уже несколько лет, вполне ожидаемо была выбрана лучшей в своем сегменте в рамках народного голосования. На победу в этой номинации также претендовали Suzuki Vitara и Haval H3.