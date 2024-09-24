В России выбрали лучшие кроссоверы, внедорожники и пикапы 2024 года
Лучшие внедорожники в России выбирают два жюри. Первое — народное (оно же большое) — это интернет-голосование, в котором приняли участие почти 58 тысяч человек. Второе — экспертное, в которое входят автомобильные журналисты и блогеры. 19 сентября были подведены итоги и определены победители в десяти номинациях. Эксперты выбрали лучших из лучших и в трех специальных номинациях: «Лучший новый российский бренд», которым стал Xcite, «Лучший внедорожник года для России» — Oting Паладин, а также «Самый динамичный бренд» — Jetour.