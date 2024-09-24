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В России выбрали лучшие кроссоверы, внедорожники и пикапы 2024 года

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Полноразмерный внедорожник года: Tank 500 (по версии народного и экспертного жюри). Эта модель была признана лучшей в своей категории и по версии экспертного жюри, и по итогам народного голосования. За победу с Tank 500 сражались отечественный Aurus Komendant и китайский брутальный внедорожник M-Hero.
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Полноразмерный внедорожник года: Tank 500 (по версии народного и экспертного жюри). Эта модель была признана лучшей в своей категории и по версии экспертного жюри, и по итогам народного голосования. За победу с Tank 500 сражались отечественный Aurus Komendant и китайский брутальный внедорожник M-Hero. 
© Motor.ru
Среднеразмерный внедорожник года: Tank 300 (по версии народного жюри). Tank 300 удалось обойти по количеству голосов УАЗ Патриот и Haval H9.
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Среднеразмерный внедорожник года: Tank 300 (по версии народного жюри). Tank 300 удалось обойти по количеству голосов УАЗ Патриот и Haval H9. 
© Motor.ru
Среднеразмерный внедорожник года: Oting Паладин (по версии экспертного жюри). Эксперты в этой категории разошлись со мнением общественности и выбрали Паладин. К слову, эта одна из немногих моделей, представленных на российском рынке, название которой официально зарегистрировано на русском языке.
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Среднеразмерный внедорожник года: Oting Паладин (по версии экспертного жюри). Эксперты в этой категории разошлись со мнением общественности и выбрали Паладин. К слову, эта одна из немногих моделей, представленных на российском рынке, название которой официально зарегистрировано на русском языке. 
© Motor.ru
Компактный внедорожник года: Lada Niva Legend (по версии народного жюри). Классическая Нива вырвала победу в народном голосовании у японского Suzuki Jimny.
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Компактный внедорожник года: Lada Niva Legend (по версии народного жюри). Классическая Нива вырвала победу в народном голосовании у японского Suzuki Jimny. 
© Motor.ru

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Компактный внедорожник года: Suzuki Jimny (по версии экспертного жюри). Впрочем, Jimny тоже без награды не остался — лучшим его признали эксперты. Эта модель стала одной из двух иномарок-победителей не китайского производства. Suzuki, напомним, официально об уходе с российского рынка не объявляла.
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Компактный внедорожник года: Suzuki Jimny (по версии экспертного жюри). Впрочем, Jimny тоже без награды не остался — лучшим его признали эксперты. Эта модель стала одной из двух иномарок-победителей не китайского производства. Suzuki, напомним, официально об уходе с российского рынка не объявляла. 
© Motor.ru
Полноразмерный кроссовер года: Subaru Outback (по версии народного жюри). Второй японской иномаркой среди победителей неожиданно оказался Outback, официально в Россию не поставляющийся.
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Полноразмерный кроссовер года: Subaru Outback (по версии народного жюри). Второй японской иномаркой среди победителей неожиданно оказался Outback, официально в Россию не поставляющийся. 
© Motor.ru
Полноразмерный кроссовер года: GAC GS8 (по версии экспертного жюри). Эксперты же в этой категории отдали свои голоса за китайcкий GAC GS8 второго поколения. Он обошел Exeed VX и Subaru Outback.
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Полноразмерный кроссовер года: GAC GS8 (по версии экспертного жюри). Эксперты же в этой категории отдали свои голоса за китайcкий GAC GS8 второго поколения. Он обошел Exeed VX и Subaru Outback. 
© Motor.ru
Среднеразмерный кроссовер года: Jetour T2 (по версии народного и экспертного жюри). Jetour T2, который бодро дебютировал на российском рынке, стал победителем в своей номинации и по итогам народного голосования, и по мнению экспертов. По количеству набранных голосов он обогнал Subaru Forester и Geely Monjaro.
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Среднеразмерный кроссовер года: Jetour T2 (по версии народного и экспертного жюри). Jetour T2, который бодро дебютировал на российском рынке, стал победителем в своей номинации и по итогам народного голосования, и по мнению экспертов. По количеству набранных голосов он обогнал Subaru Forester и Geely Monjaro. 
© Motor.ru
Компактный кроссовер года: Chery Tiggo 7 Pro Max (по версии народного жюри). Tiggo 7 Pro Max, самая популярная модель Chery в России, которая продается у нас уже несколько лет, вполне ожидаемо была выбрана лучшей в своем сегменте в рамках народного голосования. На победу в этой номинации также претендовали Suzuki Vitara и Haval H3.
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Компактный кроссовер года: Chery Tiggo 7 Pro Max (по версии народного жюри). Tiggo 7 Pro Max, самая популярная модель Chery в России, которая продается у нас уже несколько лет, вполне ожидаемо была выбрана лучшей в своем сегменте в рамках народного голосования. На победу в этой номинации также претендовали Suzuki Vitara и Haval H3. 
© Motor.ru

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Компактный кроссовер года: Haval H3 (по версии экспертного жюри). Эксперты же отдали свои голоса за новинку, Haval H3, которая вышла на рынок только весной этого года.
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Компактный кроссовер года: Haval H3 (по версии экспертного жюри). Эксперты же отдали свои голоса за новинку, Haval H3, которая вышла на рынок только весной этого года. 
© Motor.ru
Среднеразмерный моноприводный кроссовер года: Xcite X-Cross 7 (по версии народного жюри). Еще одна новинка на российском рынке, которая уже приставлена к награде: кроссовер, «прописавшийся» на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Его производство помог наладить китайский партнер, и комплектующие для него поставляют в Россию из КНР.
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Среднеразмерный моноприводный кроссовер года: Xcite X-Cross 7 (по версии народного жюри). Еще одна новинка на российском рынке, которая уже приставлена к награде: кроссовер, «прописавшийся» на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Его производство помог наладить китайский партнер, и комплектующие для него поставляют в Россию из КНР. 
© Motor.ru
Среднеразмерный моноприводный кроссовер года: Jetour X90 Plus (по версии экспертного жюри). За главный приз с X90 Plus сражались Jetour Dashing и Haval M6.
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Среднеразмерный моноприводный кроссовер года: Jetour X90 Plus (по версии экспертного жюри). За главный приз с X90 Plus сражались Jetour Dashing и Haval M6. 
© Motor.ru
Компактный моноприводный кроссовер года: GAC GS3 (по версии народного жюри). Модель, которая поступила в продажу в начале лета этого года, пришлась по душе россиянам, и они проголосовали за нее. По количеству набранных голосов она обогнала российскую Lada Vesta SW Cross, а также китайские Changan CS55 Plus, Changan UNI-T и обновленный Geely Coolray.
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Компактный моноприводный кроссовер года: GAC GS3 (по версии народного жюри). Модель, которая поступила в продажу в начале лета этого года, пришлась по душе россиянам, и они проголосовали за нее. По количеству набранных голосов она обогнала российскую Lada Vesta SW Cross, а также китайские Changan CS55 Plus, Changan UNI-T и обновленный Geely Coolray. 
© Motor.ru
Компактный моноприводный кроссовер года: Geely Coolray (по версии экспертного жюри). Впрочем, Geely Coolray (а именно его обновленная версия) тоже без награды не осталась, лучшей в сегменте ее признали эксперты.
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Компактный моноприводный кроссовер года: Geely Coolray (по версии экспертного жюри). Впрочем, Geely Coolray (а именно его обновленная версия) тоже без награды не осталась, лучшей в сегменте ее признали эксперты. 
© Motor.ru

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Электрический внедорожник года: Hongqi E-HS9 (по версии народного жюри). Полностью эта номинация звучит так: «Электрические кроссоверы и внедорожники». В шорт-лист, помимо E-HS9, вошли Voyah Free, Changan UNI-K iDD и «Москвич 3e». Награду по итогам общественного голосования забрал внедорожник Hongqi.
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Электрический внедорожник года: Hongqi E-HS9 (по версии народного жюри). Полностью эта номинация звучит так: «Электрические кроссоверы и внедорожники». В шорт-лист, помимо E-HS9, вошли Voyah Free, Changan UNI-K iDD и «Москвич 3e». Награду по итогам общественного голосования забрал внедорожник Hongqi. 
© Motor.ru
Электрический кроссовер года: Seres Aito M5 (по версии экспертного жюри). А вот эксперты присудили свои голоса Seres Aito M5, поставками которой занимается «МБ Рус», бывшее российское представительство Mercedes-Benz.
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Электрический кроссовер года: Seres Aito M5 (по версии экспертного жюри). А вот эксперты присудили свои голоса Seres Aito M5, поставками которой занимается «МБ Рус», бывшее российское представительство Mercedes-Benz. 
© Motor.ru
Пикап года: Changan Hunter Plus (по версии народного жюри). В голосовании за пикап года мнение общественности и экспертов вновь разошлось. В народном голосовании победила модель Changan.
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Пикап года: Changan Hunter Plus (по версии народного жюри). В голосовании за пикап года мнение общественности и экспертов вновь разошлось. В народном голосовании победила модель Changan. 
© Motor.ru
Пикап года: JAC T9 (по версии экспертного жюри) ...тогда как эксперты выбрали JAC T9.
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Пикап года: JAC T9 (по версии экспертного жюри) ...тогда как эксперты выбрали JAC T9. 
© Motor.ru

Лучшие внедорожники в России выбирают два жюри. Первое — народное (оно же большое) — это интернет-голосование, в котором приняли участие почти 58 тысяч человек. Второе — экспертное, в которое входят автомобильные журналисты и блогеры. 19 сентября были подведены итоги и определены победители в десяти номинациях. Эксперты выбрали лучших из лучших и в трех специальных номинациях: «Лучший новый российский бренд», которым стал Xcite, «Лучший внедорожник года для России» — Oting Паладин, а также «Самый динамичный бренд» — Jetour.