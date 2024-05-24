Багажный отсек при сложенном втором ряде вместит до 800 литров поклажи. Электромотор сзади выдаёт 41 лошадиную силу и 110 Нм. Аккумулятор ёмкостью 17 киловатт-часов обеспечивает запас хода до 200 километров по местному стандарту CLTC, а быстрая подзарядка позволяет увеличить энергозапас с 30 до 80 процентов за полчаса. Автомобиль может набрать 100 километров в час.