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Свежая зелень: новые китайские электрокары

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Geely Panda Go Kart Edition. Самая дешёвая модель бренда обзавелась «спортивной» модификацией: производитель называет новинку «городским микроэлектрическим картом». От исходной версии она отличается иным передним бампером, задним «диффузором», особыми окрасками, колёсами диаметром 14 дюймов с цветными вставками и антикрылом.
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Geely Panda Go Kart Edition. Самая дешёвая модель бренда обзавелась «спортивной» модификацией: производитель называет новинку «городским микроэлектрическим картом». От исходной версии она отличается иным передним бампером, задним «диффузором», особыми окрасками, колёсами диаметром 14 дюймов с цветными вставками и антикрылом. 
© Motor.ru
Габариты машины составляют 3150 х 1540 х 1685 миллиметров. Интерьер стандартный. Сохранены 9,2-дюймовая приборка, восьмидюймовый дисплей мультимедиасистемы и усечённое снизу рулевое колесо. В списке оборудования — навигация, дистанционно управляемый кондиционер, беспроводное подключение смартфона и голосовой ассистент.
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Габариты машины составляют 3150 х 1540 х 1685 миллиметров. Интерьер стандартный. Сохранены 9,2-дюймовая приборка, восьмидюймовый дисплей мультимедиасистемы и усечённое снизу рулевое колесо. В списке оборудования — навигация, дистанционно управляемый кондиционер, беспроводное подключение смартфона и голосовой ассистент. 
© Motor.ru
Багажный отсек при сложенном втором ряде вместит до 800 литров поклажи. Электромотор сзади выдаёт 41 лошадиную силу и 110 Нм. Аккумулятор ёмкостью 17 киловатт-часов обеспечивает запас хода до 200 километров по местному стандарту CLTC, а быстрая подзарядка позволяет увеличить энергозапас с 30 до 80 процентов за полчаса. Автомобиль может набрать 100 километров в час.
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Багажный отсек при сложенном втором ряде вместит до 800 литров поклажи. Электромотор сзади выдаёт 41 лошадиную силу и 110 Нм. Аккумулятор ёмкостью 17 киловатт-часов обеспечивает запас хода до 200 километров по местному стандарту CLTC, а быстрая подзарядка позволяет увеличить энергозапас с 30 до 80 процентов за полчаса. Автомобиль может набрать 100 километров в час. 
© Motor.ru
FAW Bestune Pony. Китайский государственный концерн вывел на домашний рынок дешёвый электрический хэтчбек. Предложено три исполнения, шесть окрасок для кузова и больше ста декоративных деталей для четырёхместного салона.
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FAW Bestune Pony. Китайский государственный концерн вывел на домашний рынок дешёвый электрический хэтчбек. Предложено три исполнения, шесть окрасок для кузова и больше ста декоративных деталей для четырёхместного салона. 
© Motor.ru

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Длина модели — три метра, клиренс — 130 миллиметров. Двигатель выдаёт 27 лошадиных сил. Расход электроэнергии — 8,8 киловатт-часа на «сотню». Ёмкость аккумулятора можно выбрать: дальнобойность — 122 или 170 километров.
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Длина модели — три метра, клиренс — 130 миллиметров. Двигатель выдаёт 27 лошадиных сил. Расход электроэнергии — 8,8 киловатт-часа на «сотню». Ёмкость аккумулятора можно выбрать: дальнобойность — 122 или 170 километров. 
© Motor.ru
В комплектацию входят задние парктроники, рекуперация энергии, АБС, помощь при подъёме и задняя камера. Внутри предусмотрены кондиционер, USB-разъём, датчик непристёгнутого ремня, крепления для детского сиденья и подушка безопасности для водителя.
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В комплектацию входят задние парктроники, рекуперация энергии, АБС, помощь при подъёме и задняя камера. Внутри предусмотрены кондиционер, USB-разъём, датчик непристёгнутого ремня, крепления для детского сиденья и подушка безопасности для водителя. 
© Motor.ru
Baojun Yep Plus. На домашний рынок вышел городской электрокроссовер, разработанный заводом SAIC-GM-Wuling. По сути это удлинённая модификация трёхдверной модели Yep. Заднеприводная архитектура прежняя, но ёмкость аккумулятора выросла до 41,9 киловатт-часа, а неразрезной задний мост заменён независимой подвеской.
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Baojun Yep Plus. На домашний рынок вышел городской электрокроссовер, разработанный заводом SAIC-GM-Wuling. По сути это удлинённая модификация трёхдверной модели Yep. Заднеприводная архитектура прежняя, но ёмкость аккумулятора выросла до 41,9 киловатт-часа, а неразрезной задний мост заменён независимой подвеской. 
© Motor.ru
Размеры составляют 3996 х 1760 х 1726 миллиметров, расстояние между осями — 2560 миллиметров. Клиренс — 150 миллиметров, полного привода нет. Увеличить запас энергии с 30 до 80 процентов можно за 35 минут, дальнобойность по стандарту CLTC составляет 401 километр.
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Размеры составляют 3996 х 1760 х 1726 миллиметров, расстояние между осями — 2560 миллиметров. Клиренс — 150 миллиметров, полного привода нет. Увеличить запас энергии с 30 до 80 процентов можно за 35 минут, дальнобойность по стандарту CLTC составляет 401 километр. 
© Motor.ru
Двигатель отдачей 102 лошадиные силы и 180 Нм позволяет набрать 150 км/ч. Опционально доступны многофункциональный руль, цифровая панель приборов, мультимедийная система с дисплеем диагональю 10,1 дюйма, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, климатическая установка и электрические регулировки сидений.
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Двигатель отдачей 102 лошадиные силы и 180 Нм позволяет набрать 150 км/ч. Опционально доступны многофункциональный руль, цифровая панель приборов, мультимедийная система с дисплеем диагональю 10,1 дюйма, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, климатическая установка и электрические регулировки сидений. 
© Motor.ru

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Omoda E5. Электрокроссовер, представленный на Пекинском автосалоне, появится в России уже во втором квартале нынешнего года и «удивит ценой».
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Omoda E5. Электрокроссовер, представленный на Пекинском автосалоне, появится в России уже во втором квартале нынешнего года и «удивит ценой». 
© Motor.ru
В нашей стране новинку предложат с аккумулятором ёмкостью 61 киловатт-час, обеспечивающим пробег без подзарядки до 430 километров по стандарту WLTP. Увеличить энергозапас с 30 до 80 процентов удастся за 28 минут.
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В нашей стране новинку предложат с аккумулятором ёмкостью 61 киловатт-час, обеспечивающим пробег без подзарядки до 430 километров по стандарту WLTP. Увеличить энергозапас с 30 до 80 процентов удастся за 28 минут. 
© Motor.ru
Штатное устройство мощностью 3,5 киловатта даст возможность подзаряжать электрокар от 220-вольтовой электрической сети. Единственный двигатель выдаёт 204 лошадиные силы, привод передний. Комплектации и перечень оснащения пока не раскрыты.
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Штатное устройство мощностью 3,5 киловатта даст возможность подзаряжать электрокар от 220-вольтовой электрической сети. Единственный двигатель выдаёт 204 лошадиные силы, привод передний. Комплектации и перечень оснащения пока не раскрыты. 
© Motor.ru
eπ 008. Dongfeng представил вторую модель своего суббренда, которая может появиться в России. У трёхрядного кроссовера сплошная диодная полоса спереди и «монофонарь» сзади, высокая линия капота, окошки в задних стойках и треугольные воздухозаборники в переднем бампере. Длина вседорожника составляет более пяти метров, колёсная база — свыше трёх метров.
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eπ 008. Dongfeng представил вторую модель своего суббренда, которая может появиться в России. У трёхрядного кроссовера сплошная диодная полоса спереди и «монофонарь» сзади, высокая линия капота, окошки в задних стойках и треугольные воздухозаборники в переднем бампере. Длина вседорожника составляет более пяти метров, колёсная база — свыше трёх метров. 
© Motor.ru
Внутри на передней панели установлены два отдельных дисплея — прямоугольная приборка и большой экран мультимедиасистемы. Руль двухспицевый, физических клавиш нет, а центральный тоннель снабжён нишей для беспроводной подзарядки гаджетов и подстаканниками в подлокотнике.
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Внутри на передней панели установлены два отдельных дисплея — прямоугольная приборка и большой экран мультимедиасистемы. Руль двухспицевый, физических клавиш нет, а центральный тоннель снабжён нишей для беспроводной подзарядки гаджетов и подстаканниками в подлокотнике. 
© Motor.ru

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Чисто электрическая модификация оснащена единственным 271-сильным мотором и аккумулятором, который обеспечивает запас хода до 636 километров. Будет и плагин-гибридная версия с 1,5-литровым бензиновым агрегатом и электродвигателем. На электротяге она проедет до 154 километров.
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Чисто электрическая модификация оснащена единственным 271-сильным мотором и аккумулятором, который обеспечивает запас хода до 636 километров. Будет и плагин-гибридная версия с 1,5-литровым бензиновым агрегатом и электродвигателем. На электротяге она проедет до 154 километров. 
© Motor.ru

Автомобильные компании из Китая продолжают насыщать домашний и экспортные рынки своими бесчисленными моделями, при этом производители не забывают о мировом тренде на электрификацию. В нашей подборке представлено несколько новых электромобилей из Поднебесной, дебютировавших совсем недавно. Это «городской микроэлектрический карт», компакт с «игрушечным» обликом, удлинённая версия ранее показанной трёхдверки и пара «зелёных» кроссоверов: кстати, два последних уже официально анонсированы для России.

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