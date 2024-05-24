Свежая зелень: новые китайские электрокары
Автомобильные компании из Китая продолжают насыщать домашний и экспортные рынки своими бесчисленными моделями, при этом производители не забывают о мировом тренде на электрификацию. В нашей подборке представлено несколько новых электромобилей из Поднебесной, дебютировавших совсем недавно. Это «городской микроэлектрический карт», компакт с «игрушечным» обликом, удлинённая версия ранее показанной трёхдверки и пара «зелёных» кроссоверов: кстати, два последних уже официально анонсированы для России.
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