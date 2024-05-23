Tesla показала концепт новой машины с автопилотом. Ее уже окрестили «такси от Илона Маска»

Tesla показала интерьер своего нового автомобиля. Возможно, это ранний концепт салона «Роботакси».

© © Electrek

Илон Маск утверждает, что компания по-прежнему стремится обеспечить существующие автомобили функцией автопилота через обновление ПО, но также создает новый беспилотный автомобиль.

О машине известно немного: без руля и педалей, дизайн напоминает Cybertruck. В видео показан двухместный автомобиль с центральным дисплеем, аналогичным текущим моделям Tesla. Сиденья больше напоминают общественный транспорт.

© Electrek

Tesla планирует представить проект, именуемый «Роботакси», 8 августа. Автопроизводитель ускорил разработку и планирует выпустить его на рынок уже в 2025 году.

Правда, возникают вопросы о безопасности нового проекта компании Маска. Особенно учитывая недавние скандалы с авариями, виновниками которых был автопилот Tesla.