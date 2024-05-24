ГИБДД предупредила о проверках водителей в регионах

Региональные управления Госавтоинспекции сообщили, что вечером 24, а также 25 и 26 мая будут проводиться проверки автомобилистов на дорогах. Об этом сообщают «Известия».

Инспекции пройдут на дорогах Курской, Свердловской, Кировской, Самарской, Костромской и Владимирской областях, а также других регионах России. Отмечается, что сотрудники ГИБДД будут уделять повышенное внимание к нетрезвым водителям.

«Алкоголь и управление транспортным средством абсолютно несовместимы. “Нетрезвое” вождение приводит к непоправимым последствиям. В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на проведение массовых проверок автотранспорта для выявления и исключения из дорожного движения водителей, которые сели за руль после употребления горячительных напитков», — заявил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

В Госавтоинспекции также подчеркнули недопустимость вождения в нетрезвом виде. Как напомнили в ГИБДД, это нарушение, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования, могут повлечь за собой лишение водительского удостоверения до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. При этом в случае повторного нарушения может стать причиной уголовной ответственности.

Ранее депутат предложил запретить выносить штрафы с передвижных камер на дорогах.