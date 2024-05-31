Единственный шанс: редкие автомобили в продаже

К преимуществам именно этого автомобиля можно отнести родное лакокрасочное покрытие, скромный пробег 43,7 тысячи километров и гаражное хранение. Он попал в Россию 18 лет назад и с тех пор почти не эксплуатировался. Советуем посмотреть видеообзор этого редкого автомобиля, который сделал Илья Фролов.