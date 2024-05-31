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Единственный шанс: редкие автомобили в продаже

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Ferrari Scuderia Spider 16M. В Великобритании выставили на продажу один из 499 особых суперкаров. Он собран в 2008 году в ознаменование 16-го триумфа заводской команды в Кубке конструкторов Формулы-1. Базой стал F430 Spider, а фишкой спецсерии оказался встроенный Apple iPod.
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Ferrari Scuderia Spider 16M. В Великобритании выставили на продажу один из 499 особых суперкаров. Он собран в 2008 году в ознаменование 16-го триумфа заводской команды в Кубке конструкторов Формулы-1. Базой стал F430 Spider, а фишкой спецсерии оказался встроенный Apple iPod. 
© Motor.ru
Как и у большинства аналогов, кузов выкрашен в колер Rosso Corsa с полоской Tricolore в оттенках итальянского флага. 4,3-литровый V8 развивает 510 лошадиных сил. Лимитированная версия весит на 80 килограммов меньше исходника благодаря широкому применению карбона.
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Как и у большинства аналогов, кузов выкрашен в колер Rosso Corsa с полоской Tricolore в оттенках итальянского флага. 4,3-литровый V8 развивает 510 лошадиных сил. Лимитированная версия весит на 80 килограммов меньше исходника благодаря широкому применению карбона. 
© Motor.ru
Для отделки интерьера использовано лакированное углеволокно, чёрные кожаные сиденья дополнены красной прострочкой и фактурными тканевыми вставками. Плеер фирмы Apple снабжён док-станцией: девайс заменяет мультимедийную систему.
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Для отделки интерьера использовано лакированное углеволокно, чёрные кожаные сиденья дополнены красной прострочкой и фактурными тканевыми вставками. Плеер фирмы Apple снабжён док-станцией: девайс заменяет мультимедийную систему. 
© Motor.ru
Американская компания выпускала iPod Touch с объёмом памяти 32 гигабайта, но автопроизводитель выбрал вариант на 16 гигабайт для сохранения преемственности с числом 16 в обозначении машины.
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Американская компания выпускала iPod Touch с объёмом памяти 32 гигабайта, но автопроизводитель выбрал вариант на 16 гигабайт для сохранения преемственности с числом 16 в обозначении машины. 
© Motor.ru

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Chevrolet Corvette C5-R GT1. Продаётся редкий гоночный болид. Седьмой по счёту из 11 выпущенных с 1999 по 2004 год экземпляров собран инженерами Pratt & Miller в 2002-м.
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Chevrolet Corvette C5-R GT1. Продаётся редкий гоночный болид. Седьмой по счёту из 11 выпущенных с 1999 по 2004 год экземпляров собран инженерами Pratt & Miller в 2002-м. 
© Motor.ru
За несколько лет до этого в Katech увеличили объём мотора с шести до семи литров. Двигатель выдаёт 610 лошадиных сил и 570 Нм.
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За несколько лет до этого в Katech увеличили объём мотора с шести до семи литров. Двигатель выдаёт 610 лошадиных сил и 570 Нм. 
© Motor.ru
Агрегат сочетался с пяти- или шестиступенчатой механикой либо шестидиапазонной секвентальной трансмиссией. Эта машина не принимала участия в официальных соревнованиях под эгидой заводской команды.
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Агрегат сочетался с пяти- или шестиступенчатой механикой либо шестидиапазонной секвентальной трансмиссией. Эта машина не принимала участия в официальных соревнованиях под эгидой заводской команды. 
© Motor.ru
Её построили как запасную, а позднее продали фирме SRT. В 2016–2019 годах автомобиль был отреставрирован и теперь готов к гонкам.
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Её построили как запасную, а позднее продали фирме SRT. В 2016–2019 годах автомобиль был отреставрирован и теперь готов к гонкам. 
© Motor.ru
Dodge Charger Daytona. С молотка ушёл легендарный масл-кар в аутентичном состоянии. Эту версию делали только в 1969-м ради омологации Charger R/T для соревнований NASCAR. За год собрали порядка 500 автомобилей, отличавшихся эксклюзивным обликом с передним обтекателем и гигантским антикрылом.
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Dodge Charger Daytona. С молотка ушёл легендарный масл-кар в аутентичном состоянии. Эту версию делали только в 1969-м ради омологации Charger R/T для соревнований NASCAR. За год собрали порядка 500 автомобилей, отличавшихся эксклюзивным обликом с передним обтекателем и гигантским антикрылом. 
© Motor.ru

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Уже в 1970-м организаторы гонок пересмотрели технический регламент и запретили принимать участие в состязаниях машинам с такими аэродинамическими деталями, и выпуск Charger Daytona потерял смысл.
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Уже в 1970-м организаторы гонок пересмотрели технический регламент и запретили принимать участие в состязаниях машинам с такими аэродинамическими деталями, и выпуск Charger Daytona потерял смысл. 
© Motor.ru
На них ставили 7,0-литровый Hemi V8 или V8 Magnum 7.2, выдававший 380 лошадиных сил. Двигатель работал в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач.
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На них ставили 7,0-литровый Hemi V8 или V8 Magnum 7.2, выдававший 380 лошадиных сил. Двигатель работал в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач. 
© Motor.ru
Этот экземпляр к тому же обрёл опциональный набор Track Pack, включавший доработанную трансмиссию, гидравлический усилитель руля и мощные тормоза. Кроме того, он отличается особым сочетанием оранжевой окраски кузова с белым антикрылом и светлым интерьером.
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Этот экземпляр к тому же обрёл опциональный набор Track Pack, включавший доработанную трансмиссию, гидравлический усилитель руля и мощные тормоза. Кроме того, он отличается особым сочетанием оранжевой окраски кузова с белым антикрылом и светлым интерьером. 
© Motor.ru
Lamborghini Jalpa. С молотка ушла редкая итальянская тарга, проехавшая за четыре десятилетия 30 тысяч километров.
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Lamborghini Jalpa. С молотка ушла редкая итальянская тарга, проехавшая за четыре десятилетия 30 тысяч километров. 
© Motor.ru
Производитель создал эту модель при участии Bertone для конкуренции с Ferrari и Porsche 911. Дебют состоялся на выставке в Женеве в 1981 году. До 1988-го собрано всего 410 единиц.
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Производитель создал эту модель при участии Bertone для конкуренции с Ferrari и Porsche 911. Дебют состоялся на выставке в Женеве в 1981 году. До 1988-го собрано всего 410 единиц. 
© Motor.ru

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Спорткару достались съёмный жёсткий верх, независимая подвеска и дисковые тормоза. 255-сильный алюминиевый V8 объёмом 3,5 литра расположен в задней части машины и совмещён с пятиступенчатой механикой.
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Спорткару достались съёмный жёсткий верх, независимая подвеска и дисковые тормоза. 255-сильный алюминиевый V8 объёмом 3,5 литра расположен в задней части машины и совмещён с пятиступенчатой механикой. 
© Motor.ru
Этому экземпляру полагаются красный кузов, чёрная кожа в салоне, акустика Alpine и кондиционер. Автомобиль находится в прекрасном состоянии.
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Этому экземпляру полагаются красный кузов, чёрная кожа в салоне, акустика Alpine и кондиционер. Автомобиль находится в прекрасном состоянии. 
© Motor.ru
Aston Martin Lagonda. В России очень быстро продали экспонат автомобильного музея Ника Панули. Единственный в стране экземпляр оценивали в 8,9 миллиона рублей, и менее чем за сто часов он обрёл нового владельца.
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Aston Martin Lagonda. В России очень быстро продали экспонат автомобильного музея Ника Панули. Единственный в стране экземпляр оценивали в 8,9 миллиона рублей, и менее чем за сто часов он обрёл нового владельца. 
© Motor.ru
За границей седаны второй–четвёртой серий стоят ещё дороже — порядка 100–140 тысяч евро. Одна из наиболее роскошных и дорогих моделей своего времени выпущена в 1974–1990 годах тиражом лишь 645 штук.
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За границей седаны второй–четвёртой серий стоят ещё дороже — порядка 100–140 тысяч евро. Одна из наиболее роскошных и дорогих моделей своего времени выпущена в 1974–1990 годах тиражом лишь 645 штук. 
© Motor.ru
Образец из сочинской коллекции является представителем третьей серии. Таких сделали всего 75, а их основной фишкой была панель приборов с вакуумно-флуоресцентным типом отображения данных.
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Образец из сочинской коллекции является представителем третьей серии. Таких сделали всего 75, а их основной фишкой была панель приборов с вакуумно-флуоресцентным типом отображения данных. 
© Motor.ru

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К преимуществам именно этого автомобиля можно отнести родное лакокрасочное покрытие, скромный пробег 43,7 тысячи километров и гаражное хранение. Он попал в Россию 18 лет назад и с тех пор почти не эксплуатировался. Советуем посмотреть видеообзор этого редкого автомобиля, который сделал Илья Фролов.
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К преимуществам именно этого автомобиля можно отнести родное лакокрасочное покрытие, скромный пробег 43,7 тысячи километров и гаражное хранение. Он попал в Россию 18 лет назад и с тех пор почти не эксплуатировался. Советуем посмотреть видеообзор этого редкого автомобиля, который сделал Илья Фролов. 
© Motor.ru
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. Дилерский центр во Владивостоке оценил редкий седан в 49,8 миллиона рублей.
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Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. Дилерский центр во Владивостоке оценил редкий седан в 49,8 миллиона рублей. 
© Motor.ru
Его привезут под заказ, причём идентичный экземпляр продаётся в Нидерландах за 399 950 евро. Особая четырёдверка была создана ради омологации болида для соревнований DTM.
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Его привезут под заказ, причём идентичный экземпляр продаётся в Нидерландах за 399 950 евро. Особая четырёдверка была создана ради омологации болида для соревнований DTM. 
© Motor.ru
В общей сложности собрали порядка 500 машин с развитым обвесом, доработанной подвеской, мощными тормозами и 2,5-литровой 235-сильной «четвёркой». Этот экземпляр стал 489-м в партии и принадлежал итальянскому гонщику Чезаре Пердизе.
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В общей сложности собрали порядка 500 машин с развитым обвесом, доработанной подвеской, мощными тормозами и 2,5-литровой 235-сильной «четвёркой». Этот экземпляр стал 489-м в партии и принадлежал итальянскому гонщику Чезаре Пердизе. 
© Motor.ru
Автомобиль преодолел 28 тысяч километров и находится в безупречном состоянии. На днище сохранён заводской воск, на двигателе — наклейка, а сзади никто ни разу не сидел.
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Автомобиль преодолел 28 тысяч километров и находится в безупречном состоянии. На днище сохранён заводской воск, на двигателе — наклейка, а сзади никто ни разу не сидел. 
© Motor.ru

Лимитированные исполнения и эксклюзивные модели нередко раскупаются сразу после премьеры или даже до неё, а порой они и вовсе не предназначены для свободной продажи. Однако даже редчайшие образцы иногда попадают на открытые аукционные торги или в шоурумы дилерских центров. Тогда приобрести интересный экземпляр может каждый, у кого есть нужная (конечно же, немалая) сумма. Например, совсем недавно с молотка ушло несколько особых машин, а некоторые продаются прямо сейчас. Более того, один из этих автомобилей готовы привезти под заказ в нашу страну.

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