Тачку на прокачку: странный тюнинг

Проект назвали в честь одной из наиболее известных композиций певца — «Love me Tender». Выпустят лишь 15 машин, каждую из которых выкрасят в эксклюзивный колер, сочетающийся с отделкой интерьера в тон. Минимальная стоимость составит 288 тысяч евро: это в пять раз выше цены исходного Z4.