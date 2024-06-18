Тачку на прокачку: странный тюнинг
Вообще-то тюнинг призван улучшать стандартные автомобили, но в некоторых случаях доработки выглядят странно или откровенно нелепо. Необычные творения разных ателье выходят в свет регулярно: в нашей подборке представлены недавние премьеры. Это современный родстер в стиле классического, очень дорогой электрокар на базе пожилой бюджетной модели, роскошный внедорожник с гравировкой во всю крышу, экстремальный вездеход на основе обычного кроссовера, «спортивный» микроавтобус и «раллийный» хэтчбек гольф-класса с минимумом новшеств.