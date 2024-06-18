$87.04-2.0193.30-2.09
Войти в почту

Тачку на прокачку: странный тюнинг

Slide 1 of 25
Estella-Fahrzeugtechnik Roadster Tender 5.7. Немецкая фирма Estella-Fahrzeugtechnik попыталась сделать из BMW Z4 подобие родстера 507. Классическая баварская модель интересна сама по себе: сделано всего 254 штуки.
1/20
Estella-Fahrzeugtechnik Roadster Tender 5.7. Немецкая фирма Estella-Fahrzeugtechnik попыталась сделать из BMW Z4 подобие родстера 507. Классическая баварская модель интересна сама по себе: сделано всего 254 штуки. 
© Motor.ru
Однако авторы вдохновлялись конкретным экземпляром, принадлежавшим Элвису Пресли. Автомобиль получил особый углепластиковый кузов, а салон остался штатным, если не считать иную кожаную обивку.
2/20
Однако авторы вдохновлялись конкретным экземпляром, принадлежавшим Элвису Пресли. Автомобиль получил особый углепластиковый кузов, а салон остался штатным, если не считать иную кожаную обивку. 
© Motor.ru
В стоке трёхлитровая рядная «турбошестёрка» семейства B58 выдаёт 335 лошадиных сил и 368 Нм, но иные турбины, изменённый впуск и спортивный выхлоп позволили поднять отдачу до 507 л. с. и 650 Нм. Доработки шасси предусматривают винтовую подвеску с регулировкой и 20-дюймовые колёса Alpina.
3/20
В стоке трёхлитровая рядная «турбошестёрка» семейства B58 выдаёт 335 лошадиных сил и 368 Нм, но иные турбины, изменённый впуск и спортивный выхлоп позволили поднять отдачу до 507 л. с. и 650 Нм. Доработки шасси предусматривают винтовую подвеску с регулировкой и 20-дюймовые колёса Alpina. 
© Motor.ru
Проект назвали в честь одной из наиболее известных композиций певца — «Love me Tender». Выпустят лишь 15 машин, каждую из которых выкрасят в эксклюзивный колер, сочетающийся с отделкой интерьера в тон. Минимальная стоимость составит 288 тысяч евро: это в пять раз выше цены исходного Z4.
4/20
Проект назвали в честь одной из наиболее известных композиций певца — «Love me Tender». Выпустят лишь 15 машин, каждую из которых выкрасят в эксклюзивный колер, сочетающийся с отделкой интерьера в тон. Минимальная стоимость составит 288 тысяч евро: это в пять раз выше цены исходного Z4. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Dacia Duster Electric. Румынская компания Metaplast превратила бюджетный кроссовер в электромобиль. Проект потребовал больше двух лет работы и 150 тысяч евро. Его задумывали как тестовый прототип для продукции Metaplast: фирма производит пластиковые компоненты для автопрома и зарядные устройства для электрокаров.
5/20
Dacia Duster Electric. Румынская компания Metaplast превратила бюджетный кроссовер в электромобиль. Проект потребовал больше двух лет работы и 150 тысяч евро. Его задумывали как тестовый прототип для продукции Metaplast: фирма производит пластиковые компоненты для автопрома и зарядные устройства для электрокаров. 
© Motor.ru
Машина получила обвес Prior Design с развитыми бамперами и широкими колёсными арками, которые скрывают более крупные диски, а также увеличенные пороги, диффузор и глухую панель вместо радиаторной решётки.
6/20
Машина получила обвес Prior Design с развитыми бамперами и широкими колёсными арками, которые скрывают более крупные диски, а также увеличенные пороги, диффузор и глухую панель вместо радиаторной решётки. 
© Motor.ru
Основой стал экземпляр второго поколения модели с дизельным агрегатом, который планировали отправить на свалку. 1,5-литровый мотор уступил место 215-сильному электродвигателю от Nissan Leaf, отдача которого снижена на 40 процентов.
7/20
Основой стал экземпляр второго поколения модели с дизельным агрегатом, который планировали отправить на свалку. 1,5-литровый мотор уступил место 215-сильному электродвигателю от Nissan Leaf, отдача которого снижена на 40 процентов. 
© Motor.ru
Разгон 1700-килограммового электрокроссовера до «сотни» занимает приблизительно 11−12 секунд, при том что стандартный рестайлинговый Duster на тяжёлом топливе ускорялся до ста за 10,2 секунды. Кроме того, автомобиль обрёл пневмоподвеску и батарею ёмкостью 55 киловатт-часов от Volkswagen ID.3, обеспечивающую запас хода до 350 километров.
8/20
Разгон 1700-килограммового электрокроссовера до «сотни» занимает приблизительно 11−12 секунд, при том что стандартный рестайлинговый Duster на тяжёлом топливе ускорялся до ста за 10,2 секунды. Кроме того, автомобиль обрёл пневмоподвеску и батарею ёмкостью 55 киловатт-часов от Volkswagen ID.3, обеспечивающую запас хода до 350 километров. 
© Motor.ru
Mercedes-Benz G63 G-Falcon by Carlex Design. Польское ателье добавило внедорожнику необычную гравировку на крыше, сделанную вручную и изображающую сокола. Кроме того, гравировки появились на молдингах и колёсных арках, где использованы декоративные узоры, а полированный металл дополнен частицами золота, подчёркивающими уникальный янтарный оттенок кузова.
9/20
Mercedes-Benz G63 G-Falcon by Carlex Design. Польское ателье добавило внедорожнику необычную гравировку на крыше, сделанную вручную и изображающую сокола. Кроме того, гравировки появились на молдингах и колёсных арках, где использованы декоративные узоры, а полированный металл дополнен частицами золота, подчёркивающими уникальный янтарный оттенок кузова. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

В состав обвеса из карбона входят бамперы, радиаторная решётка, накладки на арки и пороги. Как и все кузовные детали, лишённые гравировки, их украсили алмазной пылью: в общей сложности её применили целый килограмм.
10/20
В состав обвеса из карбона входят бамперы, радиаторная решётка, накладки на арки и пороги. Как и все кузовные детали, лишённые гравировки, их украсили алмазной пылью: в общей сложности её применили целый килограмм. 
© Motor.ru
Особые диски выкрашены в цвет кузова. Для отделки интерьера использовали тёмно-коричневую кожу с патиной, прошитую вручную. Ею внутри покрыто практически всё — от кресел до передней панели и окружающих их элементов.
11/20
Особые диски выкрашены в цвет кузова. Для отделки интерьера использовали тёмно-коричневую кожу с патиной, прошитую вручную. Ею внутри покрыто практически всё — от кресел до передней панели и окружающих их элементов. 
© Motor.ru
Все остальные детали снабжены ручной гравировкой, как и кузов. Техника штатная: сохранены четырёхлитровый бензиновый турбодвигатель V8 мощностью 585 лошадиных сил и девятиступенчатый автомат
12/20
Все остальные детали снабжены ручной гравировкой, как и кузов. Техника штатная: сохранены четырёхлитровый бензиновый турбодвигатель V8 мощностью 585 лошадиных сил и девятиступенчатый автомат 
© Motor.ru
Cupra Formentor All Terrain. Испанский кроссовер стал брутальным внедорожником. Это не первый такой проект мастерской JE Design, но впервые основой для него оказалось творение бренда Cupra.
13/20
Cupra Formentor All Terrain. Испанский кроссовер стал брутальным внедорожником. Это не первый такой проект мастерской JE Design, но впервые основой для него оказалось творение бренда Cupra. 
© Motor.ru
Расширители крыльев, пороги, спойлер и низ бамперов обрели грубую текстурированную поверхность, к тому же крылья крепят к кузову с использованием видимых болтов.
14/20
Расширители крыльев, пороги, спойлер и низ бамперов обрели грубую текстурированную поверхность, к тому же крылья крепят к кузову с использованием видимых болтов. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

18-дюймовые колёса обуты во внедорожные покрышки Yokohama и дополнены проставками для соответствия более широким аркам. Клиренс увеличен на 30 миллиметров за счёт лифт-комплекта подвески.
15/20
18-дюймовые колёса обуты во внедорожные покрышки Yokohama и дополнены проставками для соответствия более широким аркам. Клиренс увеличен на 30 миллиметров за счёт лифт-комплекта подвески. 
© Motor.ru
Наконец, автомобиль снабдили крышным багажником с парой диодных планок, а задний диффузор снимается, что даёт возможность применять раскладной фаркоп. О технических новшествах помимо спортивного выхлопа не сказано.
16/20
Наконец, автомобиль снабдили крышным багажником с парой диодных планок, а задний диффузор снимается, что даёт возможность применять раскладной фаркоп. О технических новшествах помимо спортивного выхлопа не сказано. 
© Motor.ru
Irmscher Opel Vivaro. Немецкое ателье представило «спортивный» микроавтобус. Новшества во внешнем виде позиционируют не как тюнинг, а как модернизацию нынешнего поколения силами мастерской. Машина получила накладки на оба бампера со встроенным спойлером спереди и подобием диффузора сзади, иные пороги и задний спойлер.
17/20
Irmscher Opel Vivaro. Немецкое ателье представило «спортивный» микроавтобус. Новшества во внешнем виде позиционируют не как тюнинг, а как модернизацию нынешнего поколения силами мастерской. Машина получила накладки на оба бампера со встроенным спойлером спереди и подобием диффузора сзади, иные пороги и задний спойлер. 
© Motor.ru
Все элементы испытаны в аэротрубе и не портят показатели автомобиля. Дополнен экстерьер чёрными 20-дюймовыми колёсами Heli Star или Hydra Star, но вместо них можно выбрать 18- либо 19-дюймовые диски. Серьёзные изменения позволили увеличить отдачу мотора до 200 лошадиных сил и 450 Нм, однако подробностей нет.
18/20
Все элементы испытаны в аэротрубе и не портят показатели автомобиля. Дополнен экстерьер чёрными 20-дюймовыми колёсами Heli Star или Hydra Star, но вместо них можно выбрать 18- либо 19-дюймовые диски. Серьёзные изменения позволили увеличить отдачу мотора до 200 лошадиных сил и 450 Нм, однако подробностей нет. 
© Motor.ru
Irmscher Opel Astra IRC. Хэтчбек превратили в подобие раллийных болидов из прошлого, но технических новшеств не так много. Автомобиль обрёл радиаторную решётку с «клетчатым» наполнением, иной передний бампер с внушительными воздухозаборниками, изменённый задний бампер с большим диффузором, крупное антикрыло и особые пороги.
19/20
Irmscher Opel Astra IRC. Хэтчбек превратили в подобие раллийных болидов из прошлого, но технических новшеств не так много. Автомобиль обрёл радиаторную решётку с «клетчатым» наполнением, иной передний бампер с внушительными воздухозаборниками, изменённый задний бампер с большим диффузором, крупное антикрыло и особые пороги. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Диаметр колёсных дисков Hydra Star составляет 20 дюймов, подвеску занизили на 30 миллиметров. Предложена и программа увеличения отдачи мотора: в зависимости от модификации прибавка может достичь 25 лошадиных сил. В дальнейшем обещают выпустить лимитированное 260-сильное исполнение.
20/20
Диаметр колёсных дисков Hydra Star составляет 20 дюймов, подвеску занизили на 30 миллиметров. Предложена и программа увеличения отдачи мотора: в зависимости от модификации прибавка может достичь 25 лошадиных сил. В дальнейшем обещают выпустить лимитированное 260-сильное исполнение. 
© Motor.ru

Вообще-то тюнинг призван улучшать стандартные автомобили, но в некоторых случаях доработки выглядят странно или откровенно нелепо. Необычные творения разных ателье выходят в свет регулярно: в нашей подборке представлены недавние премьеры. Это современный родстер в стиле классического, очень дорогой электрокар на базе пожилой бюджетной модели, роскошный внедорожник с гравировкой во всю крышу, экстремальный вездеход на основе обычного кроссовера, «спортивный» микроавтобус и «раллийный» хэтчбек гольф-класса с минимумом новшеств.

Автоновости
Фото