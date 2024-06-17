Уйти красиво: прощальные исполнения
Из-за тотальной электрификации автомобильные компании в последнее время вынуждены отказываться от популярных и даже по-настоящему культовых моделей. Кроме того, всё более жёсткие экологические нормы заставляют производителей избавляться от мощных и прожорливых двигателей внутреннего сгорания. Чтобы напоследок выжать максимум из своей продукции, судьба которой уже предрешена, бренды нередко выпускают прощальные издания. В нашей подборке — примеры за нынешний год: это творения знаменитых британских, американских и итальянской фирм.