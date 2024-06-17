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Уйти красиво: прощальные исполнения

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Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition и SVR 575 Edition Британская фирма простилась со своим кроссовером. Исполнение 90 Anniversary Edition посвятили и окончанию сборки F-Pace, и 90-летию бренда. Оно предложено для всех версий, кроме SVR и P400 Sport.
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Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition и SVR 575 Edition Британская фирма простилась со своим кроссовером. Исполнение 90 Anniversary Edition посвятили и окончанию сборки F-Pace, и 90-летию бренда. Оно предложено для всех версий, кроме SVR и P400 Sport. 
© Motor.ru
Отличия от собратьев — специальные шильдики, набор декора R-Dynamic снаружи и обширный перечень оснащения. В него вошли, например, камеры по кругу, деревянный декор в интерьере и спортивные кресла с контрастной прострочкой.
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Отличия от собратьев — специальные шильдики, набор декора R-Dynamic снаружи и обширный перечень оснащения. В него вошли, например, камеры по кругу, деревянный декор в интерьере и спортивные кресла с контрастной прострочкой. 
© Motor.ru
Финальной из «заряженных» оказалась модификация SVR 575 Edition: производитель назвал её мощнейшей в истории модели.
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Финальной из «заряженных» оказалась модификация SVR 575 Edition: производитель назвал её мощнейшей в истории модели. 
© Motor.ru
Двигатель форсирован на 25 лошадиных сил (до 575), но на динамические показатели это не повлияло. Опознать новинку удастся по немного изменённому переднему бамперу и 22-дюймовым колёсам.
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Двигатель форсирован на 25 лошадиных сил (до 575), но на динамические показатели это не повлияло. Опознать новинку удастся по немного изменённому переднему бамперу и 22-дюймовым колёсам. 
© Motor.ru

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Caterham Seven 485 и Seven 485 CSR Final Edition Другая британская компания отказалась от мощнейшей модификации своего спорткара из-за строгих экостандартов: топовое исполнение ушло в историю спустя более чем десять лет после премьеры.
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Caterham Seven 485 и Seven 485 CSR Final Edition Другая британская компания отказалась от мощнейшей модификации своего спорткара из-за строгих экостандартов: топовое исполнение ушло в историю спустя более чем десять лет после премьеры. 
© Motor.ru
Для обивки кресел Sports Hex Black использовали алькантару и чёрную кожу с вышивкой Final Edition, на панели приборов из карбона предусмотрена табличка с порядковым номером машины, а снаружи появились атласные чёрные полоски и шильдики того же оттенка.
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Для обивки кресел Sports Hex Black использовали алькантару и чёрную кожу с вышивкой Final Edition, на панели приборов из карбона предусмотрена табличка с порядковым номером машины, а снаружи появились атласные чёрные полоски и шильдики того же оттенка. 
© Motor.ru
Версию 485 снабдят литыми дисками Black Apollo диаметром 13 дюймов, 485 CSR — 15-дюймовыми колёсами Vulcan. Отдача двухлитрового бензинового «атмосферника» Ford Duratec составляет 225 лошадиных сил и 205 Нм.
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Версию 485 снабдят литыми дисками Black Apollo диаметром 13 дюймов, 485 CSR — 15-дюймовыми колёсами Vulcan. Отдача двухлитрового бензинового «атмосферника» Ford Duratec составляет 225 лошадиных сил и 205 Нм. 
© Motor.ru
Он совмещён с пятиступенчатой «механикой» и задним приводом. Сделают 85 штук Final Edition — 60 в варианте 485 и 25 в модификации с приставкой CSR. Для японского рынка выпустят десять экземпляров 480 Final Edition.
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Он совмещён с пятиступенчатой «механикой» и задним приводом. Сделают 85 штук Final Edition — 60 в варианте 485 и 25 в модификации с приставкой CSR. Для японского рынка выпустят десять экземпляров 480 Final Edition. 
© Motor.ru
Bentley Continental GT, Continental GTC и Flying Spur Edition 8 Купе, кабриолет и седан ещё одной культовой марки из Великобритании лишатся четырёхлитрового битурбодвигателя V8.
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Bentley Continental GT, Continental GTC и Flying Spur Edition 8 Купе, кабриолет и седан ещё одной культовой марки из Великобритании лишатся четырёхлитрового битурбодвигателя V8. 
© Motor.ru

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По этому случаю в США появится прощальное издание Edition 8. Оно отличится оригинальным оформлением, которое разработали в Mulliner.
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По этому случаю в США появится прощальное издание Edition 8. Оно отличится оригинальным оформлением, которое разработали в Mulliner. 
© Motor.ru
Такие машины обретут чёрный наружный декор Blackline, колёсные диски диаметром 22 дюйма в двух видах дизайна, сиденья Comfort, вращающийся экран на центральной консоли и контрастную прострочку в обивке.
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Такие машины обретут чёрный наружный декор Blackline, колёсные диски диаметром 22 дюйма в двух видах дизайна, сиденья Comfort, вращающийся экран на центральной консоли и контрастную прострочку в обивке. 
© Motor.ru
Для кузова доступно свыше 60 цветов из палитры Mulliner, а ещё «фишкой» спецверсии окажется необычное оформление кресел Palm Fluting, которое раньше не предлагали для продукции компании.
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Для кузова доступно свыше 60 цветов из палитры Mulliner, а ещё «фишкой» спецверсии окажется необычное оформление кресел Palm Fluting, которое раньше не предлагали для продукции компании. 
© Motor.ru
Ford Focus ST Edition Автопроизводитель представил наиболее совершенный «горячий» хэтчбек в своей истории. Модель скоро покинет гамму, и одной из её заключительных модификаций окажется особое исполнение хот-хэтча Focus ST, созданное отделением Ford Performance.
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Ford Focus ST Edition Автопроизводитель представил наиболее совершенный «горячий» хэтчбек в своей истории. Модель скоро покинет гамму, и одной из её заключительных модификаций окажется особое исполнение хот-хэтча Focus ST, созданное отделением Ford Performance. 
© Motor.ru
Кузов выкрашен в колер Azura Blue с декором цвета High Gloss Black, а в салоне появились детали оттенка Motion Blue и «углеволоконные» вставки. Облик дополнен чёрными колёсными дисками диаметром 19 дюймов. «Обуты» они в покрышки Pirelli P Zero Corsa.
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Кузов выкрашен в колер Azura Blue с декором цвета High Gloss Black, а в салоне появились детали оттенка Motion Blue и «углеволоконные» вставки. Облик дополнен чёрными колёсными дисками диаметром 19 дюймов. «Обуты» они в покрышки Pirelli P Zero Corsa. 
© Motor.ru

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Стоковый 2,3-литровый бензиновый турбодвигатель EcoBoost мощностью 280 лошадиных сил сочетается с шестиступенчатой «механикой». Автомобиль обрёл подвеску KW Automotive с регулировкой, уменьшением дорожного просвета на 10 мм и пружинами, жёсткость которых повышена на 50 %.
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Стоковый 2,3-литровый бензиновый турбодвигатель EcoBoost мощностью 280 лошадиных сил сочетается с шестиступенчатой «механикой». Автомобиль обрёл подвеску KW Automotive с регулировкой, уменьшением дорожного просвета на 10 мм и пружинами, жёсткость которых повышена на 50 %. 
© Motor.ru
Клиренс регулируется в диапазоне 20 миллиметров. Технические документы содержат советы по поводу настроек подвески для разных ситуаций, в том числе для «Нордшляйфе».
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Клиренс регулируется в диапазоне 20 миллиметров. Технические документы содержат советы по поводу настроек подвески для разных ситуаций, в том числе для «Нордшляйфе». 
© Motor.ru
Lamborghini Huracan STJ Итальянский суперкар попрощался с V10 особой версией с приставкой STJ (Super Trofeo Jota). Тираж — всего 10 штук, и все они раскуплены, хотя производитель даже не успел назвать цену.
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Lamborghini Huracan STJ Итальянский суперкар попрощался с V10 особой версией с приставкой STJ (Super Trofeo Jota). Тираж — всего 10 штук, и все они раскуплены, хотя производитель даже не успел назвать цену. 
© Motor.ru
5,2-литровый «атмосферник» выдаёт столько же, сколько и в модификации STO — 640 лошадиных сил и 565 Нм. Он совмещён с семидиапазонным «роботом», привод задний.
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5,2-литровый «атмосферник» выдаёт столько же, сколько и в модификации STO — 640 лошадиных сил и 565 Нм. Он совмещён с семидиапазонным «роботом», привод задний. 
© Motor.ru
Прижимная сила выросла на 10 %, угол наклона антикрыла изменился на три градуса, а по краям передней части для улучшения аэродинамики предусмотрены дополнительные накладки.
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Прижимная сила выросла на 10 %, угол наклона антикрыла изменился на три градуса, а по краям передней части для улучшения аэродинамики предусмотрены дополнительные накладки. 
© Motor.ru

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Колёса диаметром 20 дюймов с креплением центральной гайкой «обули» в резину Bridgestone Potenza Race. Доступно два вида оформления экстерьера — серо-чёрный с красными и белыми вставками или сине-чёрный.
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Колёса диаметром 20 дюймов с креплением центральной гайкой «обули» в резину Bridgestone Potenza Race. Доступно два вида оформления экстерьера — серо-чёрный с красными и белыми вставками или сине-чёрный. 
© Motor.ru
Hennessey Mammoth 1000 Last Stand Ателье Hennessey Performance попрощалось со своим «Мамонтом»: спецверсия Last Stand посвящена отставке исходного Ram 1500 TRX.
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Hennessey Mammoth 1000 Last Stand Ателье Hennessey Performance попрощалось со своим «Мамонтом»: спецверсия Last Stand посвящена отставке исходного Ram 1500 TRX. 
© Motor.ru
Отличится она оригинальным оформлением экстерьера и интерьера, которое должно намекать на исключительный статус этого исполнения в гамме модели. К примеру, в салоне появятся памятные шильдики.
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Отличится она оригинальным оформлением экстерьера и интерьера, которое должно намекать на исключительный статус этого исполнения в гамме модели. К примеру, в салоне появятся памятные шильдики. 
© Motor.ru
В стоке 6,2-литровый HEMI V8 с приводным нагнетателем выдаёт 712 лошадиных сил и 881 Нм. После модернизации отдача увеличивается до 1012 сил и 1315 Нм. В плане техники финальное издание идентично собратьям, зато доступно три новых цвета для кузова: это оттенки оранжевого, красного и синего.
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В стоке 6,2-литровый HEMI V8 с приводным нагнетателем выдаёт 712 лошадиных сил и 881 Нм. После модернизации отдача увеличивается до 1012 сил и 1315 Нм. В плане техники финальное издание идентично собратьям, зато доступно три новых цвета для кузова: это оттенки оранжевого, красного и синего. 
© Motor.ru
На задних крыльях и бортах предусмотрена специальная графика, а эмблема мастерской, которая проходит по всей грузовой платформе, превращается в чёрный рисунок: последний очерчивает блок задних фонарей с медальоном «Last Stand».
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На задних крыльях и бортах предусмотрена специальная графика, а эмблема мастерской, которая проходит по всей грузовой платформе, превращается в чёрный рисунок: последний очерчивает блок задних фонарей с медальоном «Last Stand». 
© Motor.ru

Из-за тотальной электрификации автомобильные компании в последнее время вынуждены отказываться от популярных и даже по-настоящему культовых моделей. Кроме того, всё более жёсткие экологические нормы заставляют производителей избавляться от мощных и прожорливых двигателей внутреннего сгорания. Чтобы напоследок выжать максимум из своей продукции, судьба которой уже предрешена, бренды нередко выпускают прощальные издания. В нашей подборке — примеры за нынешний год: это творения знаменитых британских, американских и итальянской фирм.

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