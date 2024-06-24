Чтобы не забыть: памятные спецверсии

Большинство кузовных элементов окрашено в красный, но справа спереди и слева сзади добавлены жёлтые акценты, а на капоте — чёрная графика. На передних крыльях предусмотрены белые фрагменты с номером «31», под которым пилот выступает на соревнованиях. Пороги чёрные, этот же цвет есть на заднем бампере, а на спойлере такой колер сочетается с жёлтым. Кроме того, машина снабжена обилием компонентов из углепластика.