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Чтобы не забыть: памятные спецверсии

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Toyota Land Cruiser Prado Kakadu. Актуальный внедорожник получил в Австралии ностальгическую версию Kakadu в честь предшественника. Новинка отличается от других вариантов решёткой радиатора в стилистике предыдущего поколения с фирменным логотипом вместо названия бренда.
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Toyota Land Cruiser Prado Kakadu. Актуальный внедорожник получил в Австралии ностальгическую версию Kakadu в честь предшественника. Новинка отличается от других вариантов решёткой радиатора в стилистике предыдущего поколения с фирменным логотипом вместо названия бренда. 
© Motor.ru
Обвес выкрашен в цвет кузова, установлены широкие подножки. Это наиболее дорогое исполнение из пяти, которые предложены на местном рынке. Уже в «базе» предусмотрены 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель, мультимедийный дисплей такой же диагонали, цифровое зеркало и аудиосистема JBL.
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Обвес выкрашен в цвет кузова, установлены широкие подножки. Это наиболее дорогое исполнение из пяти, которые предложены на местном рынке. Уже в «базе» предусмотрены 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель, мультимедийный дисплей такой же диагонали, цифровое зеркало и аудиосистема JBL. 
© Motor.ru
Самая роскошная комплектация предусматривает обивку интерьера дорогой кожей, обилие систем безопасности, кресла с обогревом и вентиляцией. 2,8-литровый 204-сильный турбодизель дополняет 48-вольтовая мягкогибридная установка, коробка передач — восьмидиапазонный автомат.
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Самая роскошная комплектация предусматривает обивку интерьера дорогой кожей, обилие систем безопасности, кресла с обогревом и вентиляцией. 2,8-литровый 204-сильный турбодизель дополняет 48-вольтовая мягкогибридная установка, коробка передач — восьмидиапазонный автомат. 
© Motor.ru
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport и Stelvio Quadrifoglio Super Sport. Мощные седан и кроссовер обрели лимитированную версию в честь первого триумфа компании на Mille Miglia в 1928 году. Тираж четырёхдверки составит 275 единиц, вседорожника — 175. Технически автомобили идентичны юбилейным Quadrifoglio 100th Anniversario.
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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport и Stelvio Quadrifoglio Super Sport. Мощные седан и кроссовер обрели лимитированную версию в честь первого триумфа компании на Mille Miglia в 1928 году. Тираж четырёхдверки составит 275 единиц, вседорожника — 175. Технически автомобили идентичны юбилейным Quadrifoglio 100th Anniversario. 
© Motor.ru

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Их снабдили 2,9-литровым битурбодвигателем V6 мощностью 520 лошадиных сил, дифференциалом повышенного трения с настройками в духе Giulia GTA, подвижным сплиттером (только для Giulia) и выпуском Akrapovich.
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Их снабдили 2,9-литровым битурбодвигателем V6 мощностью 520 лошадиных сил, дифференциалом повышенного трения с настройками в духе Giulia GTA, подвижным сплиттером (только для Giulia) и выпуском Akrapovich. 
© Motor.ru
Фирменный логотип впервые за целый век сменил белый фон на чёрный. Кроме того, предусмотрены чёрные суппорты тормозов и полированные 19- или 21-дюймовые колёса. В палитру окрасок для кузова входят всего три цвета — красный, чёрный и белый (последний — только для седана).
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Фирменный логотип впервые за целый век сменил белый фон на чёрный. Кроме того, предусмотрены чёрные суппорты тормозов и полированные 19- или 21-дюймовые колёса. В палитру окрасок для кузова входят всего три цвета — красный, чёрный и белый (последний — только для седана). 
© Motor.ru
Интерьер отделан с использованием колорированного углеволокна, дорогой кожи и алькантары. Виртуальная 12,3-дюймовая панель приборов предлагает три варианта оформления — современный Evolved Relax, винтажный Heritage в стиле моделей бренда 1960−1970-х годов и специальный Race.
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Интерьер отделан с использованием колорированного углеволокна, дорогой кожи и алькантары. Виртуальная 12,3-дюймовая панель приборов предлагает три варианта оформления — современный Evolved Relax, винтажный Heritage в стиле моделей бренда 1960−1970-х годов и специальный Race. 
© Motor.ru
BMW M4 DTM Champion Edition. Особое купе посвятили успеху команды Schubert Motors в гонках DTM: пару лет назад лидером стал южноафриканец Шелдон ван дер Линде. Его «боевой» BMW M4 GT3 был оформлен в красно-жёлто-чёрно-белой гамме. Дорожный автомобиль получил похожую ливрею.
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BMW M4 DTM Champion Edition. Особое купе посвятили успеху команды Schubert Motors в гонках DTM: пару лет назад лидером стал южноафриканец Шелдон ван дер Линде. Его «боевой» BMW M4 GT3 был оформлен в красно-жёлто-чёрно-белой гамме. Дорожный автомобиль получил похожую ливрею. 
© Motor.ru
Большинство кузовных элементов окрашено в красный, но справа спереди и слева сзади добавлены жёлтые акценты, а на капоте — чёрная графика. На передних крыльях предусмотрены белые фрагменты с номером «31», под которым пилот выступает на соревнованиях. Пороги чёрные, этот же цвет есть на заднем бампере, а на спойлере такой колер сочетается с жёлтым. Кроме того, машина снабжена обилием компонентов из углепластика.
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Большинство кузовных элементов окрашено в красный, но справа спереди и слева сзади добавлены жёлтые акценты, а на капоте — чёрная графика. На передних крыльях предусмотрены белые фрагменты с номером «31», под которым пилот выступает на соревнованиях. Пороги чёрные, этот же цвет есть на заднем бампере, а на спойлере такой колер сочетается с жёлтым. Кроме того, машина снабжена обилием компонентов из углепластика. 
© Motor.ru

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В интерьере появились ярко-красные акценты, в том числе на креслах, а также оригинальные накладки на пороги с эмблемой команды и автографом спортсмена. На подголовниках вышили его гоночный номер с надписью «DTM Champion Edition». Табличка на центральной консоли изображает трассу «Хоккенхаймринг».
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В интерьере появились ярко-красные акценты, в том числе на креслах, а также оригинальные накладки на пороги с эмблемой команды и автографом спортсмена. На подголовниках вышили его гоночный номер с надписью «DTM Champion Edition». Табличка на центральной консоли изображает трассу «Хоккенхаймринг». 
© Motor.ru
Стандартный для M4 Competition трёхлитровый рядный шестицилиндровый турбомотор мощностью 510 лошадиных сил совмещён с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Сделают девять штук по цене минимум 169,9 тысячи евро за каждую.
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Стандартный для M4 Competition трёхлитровый рядный шестицилиндровый турбомотор мощностью 510 лошадиных сил совмещён с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Сделают девять штук по цене минимум 169,9 тысячи евро за каждую. 
© Motor.ru
Pininfarina Battista Cinquantacinque. Особый электрический гиперкар выпустили в честь Lancia Florida 1955 года, которую создали в Carrozzeria Pininfarina. Машиной владел Баттиста «Пинин» Фарина: он разработал облик модели и эксплуатировал её всю свою жизнь.
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Pininfarina Battista Cinquantacinque. Особый электрический гиперкар выпустили в честь Lancia Florida 1955 года, которую создали в Carrozzeria Pininfarina. Машиной владел Баттиста «Пинин» Фарина: он разработал облик модели и эксплуатировал её всю свою жизнь. 
© Motor.ru
Имя новинки в переводе с итальянского значит «55», ливрея намекает на классический исходник. Кузов электрокара окрасили в колер Blu Savoia Gloss, который контрастирует с крышей оттенка Bianco Sestriere Gloss, а ещё предусмотрен декоративный набор в колере Brushed Anodized.
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Имя новинки в переводе с итальянского значит «55», ливрея намекает на классический исходник. Кузов электрокара окрасили в колер Blu Savoia Gloss, который контрастирует с крышей оттенка Bianco Sestriere Gloss, а ещё предусмотрен декоративный набор в колере Brushed Anodized. 
© Motor.ru
На двери пассажира появился памятный шильдик, низ активного антикрыла украсила надпись Cinquantacinque 55. Для отделки интерьера использовали эксклюзивную кожу Mahagoni от Poltrona Frau.
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На двери пассажира появился памятный шильдик, низ активного антикрыла украсила надпись Cinquantacinque 55. Для отделки интерьера использовали эксклюзивную кожу Mahagoni от Poltrona Frau. 
© Motor.ru

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Технических новшеств нет: электромобиль укомплектован стандартной 1927-сильной четырёхмоторной установкой и тяговым аккумулятором Rimac ёмкостью 120 киловатт-часов. Гиперкар способен набрать 350 километров в час и проехать до 476 километров без подзарядки.
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Технических новшеств нет: электромобиль укомплектован стандартной 1927-сильной четырёхмоторной установкой и тяговым аккумулятором Rimac ёмкостью 120 киловатт-часов. Гиперкар способен набрать 350 километров в час и проехать до 476 километров без подзарядки. 
© Motor.ru
Bentley Bentayga. К Международному женскому дню британская компания посвятила сразу три необычных кроссовера легендарным девушкам.
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Bentley Bentayga. К Международному женскому дню британская компания посвятила сразу три необычных кроссовера легендарным девушкам. 
© Motor.ru
Например, особый Bentayga Azure выпустили в честь Мэри Петры Брюс и её Bentley 4½ Litre. 6 июня 1929 года она проездила в Монлери (Франция) 24 часа со средней скоростью свыше 89 миль в час, побив рекорд.
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Например, особый Bentayga Azure выпустили в честь Мэри Петры Брюс и её Bentley 4½ Litre. 6 июня 1929 года она проездила в Монлери (Франция) 24 часа со средней скоростью свыше 89 миль в час, побив рекорд. 
© Motor.ru
Интерьер вседорожника отделали зелёной кожей и дополнили вставками из рифлёного шпона, некоторые органы управления снабдили декором с 24-каратным золотом, а логотип YV 7263 намекает на номер раритетной машины.
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Интерьер вседорожника отделали зелёной кожей и дополнили вставками из рифлёного шпона, некоторые органы управления снабдили декором с 24-каратным золотом, а логотип YV 7263 намекает на номер раритетной машины. 
© Motor.ru
Дороти Пейджет помогла создать одно из культовых творений бренда — 4½ Litre Supercharged, или Blower Bentley. Она была спонсором команды, за которую выступал гонщик сэр Тим Биркин, прославивший компрессорную модель на соревнованиях.
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Дороти Пейджет помогла создать одно из культовых творений бренда — 4½ Litre Supercharged, или Blower Bentley. Она была спонсором команды, за которую выступал гонщик сэр Тим Биркин, прославивший компрессорную модель на соревнованиях. 
© Motor.ru

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В честь девушки построили Bentayga Extended Wheelbase. Никелированные накладки из шпона и вставки из алюминия напоминают о радиаторе и панели приборов раритета.
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В честь девушки построили Bentayga Extended Wheelbase. Никелированные накладки из шпона и вставки из алюминия напоминают о радиаторе и панели приборов раритета. 
© Motor.ru
Диана Барнато Уокер, отец которой Вульф Барнато трижды побеждал на «24 часах Ле-Мана», эксплуатировала Bentley 4¼ Litre Park Ward, а во время войны перегоняла самолёты с предприятий в эскадрильи.
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Диана Барнато Уокер, отец которой Вульф Барнато трижды побеждал на «24 часах Ле-Мана», эксплуатировала Bentley 4¼ Litre Park Ward, а во время войны перегоняла самолёты с предприятий в эскадрильи. 
© Motor.ru
Ей посвятили Bentayga S с коричневой и зелёной кожей внутри: это намёк на кокпит истребителя Spitfire Mk9.
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Ей посвятили Bentayga S с коричневой и зелёной кожей внутри: это намёк на кокпит истребителя Spitfire Mk9. 
© Motor.ru

Автомобильные компании любят выпускать особые версии своих машин. Специальные издания в честь юбилея модели или производителя уже давно стали привычным явлением, но иногда фирмы находят необычные поводы для разработки подобных новинок. В таких случаях источниками вдохновения для создателей могут выступить культовый предшественник современного автомобиля, победа в соревнованиях различного уровня или яркие личности из прошлого. Если речь идёт о памятной дате, то она вовсе не обязательно должна быть круглой, лишь бы событие оказалось важным для бренда или публики.

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