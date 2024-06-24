Чтобы не забыть: памятные спецверсии
Автомобильные компании любят выпускать особые версии своих машин. Специальные издания в честь юбилея модели или производителя уже давно стали привычным явлением, но иногда фирмы находят необычные поводы для разработки подобных новинок. В таких случаях источниками вдохновения для создателей могут выступить культовый предшественник современного автомобиля, победа в соревнованиях различного уровня или яркие личности из прошлого. Если речь идёт о памятной дате, то она вовсе не обязательно должна быть круглой, лишь бы событие оказалось важным для бренда или публики.