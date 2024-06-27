Немецких автодилеров заподозрили в поставках в Россию

В пресс-службе прокуратуры немецкого Кайзерслаутерна сообщили, что в городе Гермерсхайм прошли обыски у местных автодилеров. Об этом сообщают «Известия».

Согласно версии следствия, местные автодилеры могли наладить экспорт автомобилей в Россию, что является обходом антироссийских санкций. Как показала проверка, следователи выявили около 190 незаконных поставок. Теперь нарушителям грозит наказание за нарушение закона о торговле.

Отмечается, что официально дилеры поставляли автомобили в Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Турцию, но фактически экспорт шел в Россию.

Ранее на российский авторынок вернулся внедорожник Jeep Wrangler.