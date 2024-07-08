Названо нарушение, за которое водителя могут штрафовать хоть каждый день

Система распознавания водителей, которые ездят без страховки может заработать уже в этом году. Как она будет действовать, рассказал директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

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Она пояснила, что для фиксации нарушителей будут использовать дорожные камеры. Они проверят госномера автомобиля по базе, и, если окажется, что на него нет страховки, водителю автоматически выпишут штраф.

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Это может повторяться ежедневно, потому сумма штрафа может составить 25 тысяч рублей в месяц. Государственная дума рассмотрит проект в начале августа, а вступить в силу закон может уже в ближайшее время, подчеркнула Яковлева.

Юрист посоветовала следить за сроком действия полиса ОСАГО и своевременно его возобновлять. Помимо этого лучше держать в машине копию действующего полиса. Ошибку системы можно будет оспорить при наличии всех подтверждающих документов, заключила она в интервью агентству «Прайм».

Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении поправки к закону о регистрации транспортных средств. Нововведение затронет как постановку машины на государственный учет, так и ее перерегистрацию из-за смены владельца. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

В мае кабинет министров поддержал проект закона, согласно которому страховое возмещение в рамках ОСАГО увеличивается с 100 до 200 тысяч рублей в том случае, если документы об аварии оформляются без участия полицейских.