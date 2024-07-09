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Это мы (не) ждём: новинки не для России

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Renault Grand Koleos. Французская компания показала свой первый общий проект с Geely: по сути это перелицованный Monjaro. Основное внешнее отличие — изменённый дизайн передка с решёткой радиатора без рамки, при этом сохранена оптика донора. Кроме того, у новинки иные материалы отделки салона.
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Renault Grand Koleos. Французская компания показала свой первый общий проект с Geely: по сути это перелицованный Monjaro. Основное внешнее отличие — изменённый дизайн передка с решёткой радиатора без рамки, при этом сохранена оптика донора. Кроме того, у новинки иные материалы отделки салона. 
© Motor.ru
В состав гибридной силовой установки E-Tech входит 1,5-литровый бензиновый мотор. Доступен и 2,0-литровый 211-сильный двигатель: в переднеприводной версии он сочетается с семидиапазонным «роботом», в полноприводной — с восьмиступенчатым автоматом.
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В состав гибридной силовой установки E-Tech входит 1,5-литровый бензиновый мотор. Доступен и 2,0-литровый 211-сильный двигатель: в переднеприводной версии он сочетается с семидиапазонным «роботом», в полноприводной — с восьмиступенчатым автоматом. 
© Motor.ru
Спецсерия Esprit Alpine получит двухцветную окраску кузова, оформление интерьера с применением алькантары и замши, а также особые 20-дюймовые колёса и табличку с порядковым номером экземпляра: тираж — 1955 штук.
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Спецсерия Esprit Alpine получит двухцветную окраску кузова, оформление интерьера с применением алькантары и замши, а также особые 20-дюймовые колёса и табличку с порядковым номером экземпляра: тираж — 1955 штук. 
© Motor.ru
Партнёрство Renault с Geely, договор о котором был подписан ещё в прошлом году, предусматривает использование платформы CMA (Compact Modular Architecture).
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Партнёрство Renault с Geely, договор о котором был подписан ещё в прошлом году, предусматривает использование платформы CMA (Compact Modular Architecture). 
© Motor.ru

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Hyundai Inster. Корейская фирма раскрыла свой самый дешёвый электромобиль. Первым для него окажется домашний рынок, а затем модель доберётся до Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Hyundai Inster. Корейская фирма раскрыла свой самый дешёвый электромобиль. Первым для него окажется домашний рынок, а затем модель доберётся до Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
© Motor.ru
Длина, ширина и высота составляют 3,83, 1,61 и 1,58 метра соответственно, колёсная база — 2,58 метра. Начальная версия оснащена двигателем с отдачей 97 лошадиных сил и 147 Нм, а аккумулятор ёмкостью 42 киловатт-часа обеспечивает свыше 300 километров пробега без подзарядки.
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Длина, ширина и высота составляют 3,83, 1,61 и 1,58 метра соответственно, колёсная база — 2,58 метра. Начальная версия оснащена двигателем с отдачей 97 лошадиных сил и 147 Нм, а аккумулятор ёмкостью 42 киловатт-часа обеспечивает свыше 300 километров пробега без подзарядки. 
© Motor.ru
Другой вариант — 115-сильный мотор и батарея на 49 киловатт-часов: дальнобойность — 355 километров. Восполнить энергозапас с 10 до 80 процентов от зарядного устройства постоянного тока на 120 киловатт удастся за полчаса.
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Другой вариант — 115-сильный мотор и батарея на 49 киловатт-часов: дальнобойность — 355 километров. Восполнить энергозапас с 10 до 80 процентов от зарядного устройства постоянного тока на 120 киловатт удастся за полчаса. 
© Motor.ru
Автомобиль обрёл адаптивный круиз-контроль, камеры по кругу, беспроводной зарядник для телефонов, обогрев рулевого колеса и передних сидений, слежение за рядностью движения, люк на крыше и систему Vehicle-to-Load, позволяющую применять машину для питания сторонних электроприборов. Внутри — два 10,25-дюймовых экрана.
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Автомобиль обрёл адаптивный круиз-контроль, камеры по кругу, беспроводной зарядник для телефонов, обогрев рулевого колеса и передних сидений, слежение за рядностью движения, люк на крыше и систему Vehicle-to-Load, позволяющую применять машину для питания сторонних электроприборов. Внутри — два 10,25-дюймовых экрана. 
© Motor.ru
BMW M5. Баварская компания представила новое поколение своего спортседана: это первый гибридный M5. Сохранён V8 объёмом 4,4 литра с двойным наддувом, но он совмещён со 197-сильным электродвигателем в восьмидиапазонном автомате M Steptronic.
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BMW M5. Баварская компания представила новое поколение своего спортседана: это первый гибридный M5. Сохранён V8 объёмом 4,4 литра с двойным наддувом, но он совмещён со 197-сильным электродвигателем в восьмидиапазонном автомате M Steptronic. 
© Motor.ru

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Общая отдача — 727 лошадиных сил и 1000 Нм. Тяговый аккумулятор ёмкостью 18,6 киловатт-часа обеспечит дальнобойность 69 километров на чистом электричестве, но набрать при этом можно не более 140 километров в час.
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Общая отдача — 727 лошадиных сил и 1000 Нм. Тяговый аккумулятор ёмкостью 18,6 киловатт-часа обеспечит дальнобойность 69 километров на чистом электричестве, но набрать при этом можно не более 140 километров в час. 
© Motor.ru
Максималка прежняя — 250 либо 305 километров в час (с опциональным набором M Driver’s Package). Время ускорения до ста выросло с 3,4 до 3,5 секунды: дело в том, что снаряжённая масса увеличилась почти на четверть — с 1971 килограмма у поколения F90 до 2445 у G90.
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Максималка прежняя — 250 либо 305 километров в час (с опциональным набором M Driver’s Package). Время ускорения до ста выросло с 3,4 до 3,5 секунды: дело в том, что снаряжённая масса увеличилась почти на четверть — с 1971 килограмма у поколения F90 до 2445 у G90. 
© Motor.ru
Полный привод M xDrive позволяет остановить подачу крутящего момента на переднюю ось при неактивной системе стабилизации. Кроме того, предусмотрен активный задний M-дифференциал. Выпуск наладят в городе Дингольфинг (Германия).
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Полный привод M xDrive позволяет остановить подачу крутящего момента на переднюю ось при неактивной системе стабилизации. Кроме того, предусмотрен активный задний M-дифференциал. Выпуск наладят в городе Дингольфинг (Германия). 
© Motor.ru
Bentley Continental GT. Купе и кабриолет перешли в четвёртое поколение и превратились в гибриды.
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Bentley Continental GT. Купе и кабриолет перешли в четвёртое поколение и превратились в гибриды. 
© Motor.ru
Пока раскрыта лишь мощная модификация Speed, которая сменила W12 6.0 на силовую установку Ultra Performance на основе «битурбовосьмёрки». Фактически это серьёзный рестайлинг предыдущего поколения, о чём говорит доля новых деталей в 68 процентов.
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Пока раскрыта лишь мощная модификация Speed, которая сменила W12 6.0 на силовую установку Ultra Performance на основе «битурбовосьмёрки». Фактически это серьёзный рестайлинг предыдущего поколения, о чём говорит доля новых деталей в 68 процентов. 
© Motor.ru

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4,0-литровый мотор выдаёт 600 лошадиных сил и 800 Нм, электродвигатель развивает 190 л. с. и 450 Нм. Общая отдача — 782 силы и 1000 Нм. Тяговый аккумулятор на 25,9 киловатт-часа располагается под полом багажника.
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4,0-литровый мотор выдаёт 600 лошадиных сил и 800 Нм, электродвигатель развивает 190 л. с. и 450 Нм. Общая отдача — 782 силы и 1000 Нм. Тяговый аккумулятор на 25,9 киловатт-часа располагается под полом багажника. 
© Motor.ru
Ускорение до ста требует 3,2 секунды против прежних 3,5, но максимальная скорость неизменна — 335 километров в час (у открытого Continental GTC Speed — 3,4 секунды и 285 км/ч). Суммарный запас хода — 859 километров, на электрической тяге — до 81.
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Ускорение до ста требует 3,2 секунды против прежних 3,5, но максимальная скорость неизменна — 335 километров в час (у открытого Continental GTC Speed — 3,4 секунды и 285 км/ч). Суммарный запас хода — 859 километров, на электрической тяге — до 81. 
© Motor.ru
BMW X3. Четвёртое поколение кроссовера с обозначением G45 оказалось результатом глубокой модернизации предшественника. Колёсная база выросла всего на один миллиметр (до 2865), длина — на 34 (4755), ширина — на 29 (1920), а высота уменьшилась на 25 миллиметров (1660).
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BMW X3. Четвёртое поколение кроссовера с обозначением G45 оказалось результатом глубокой модернизации предшественника. Колёсная база выросла всего на один миллиметр (до 2865), длина — на 34 (4755), ширина — на 29 (1920), а высота уменьшилась на 25 миллиметров (1660). 
© Motor.ru
Сохранена платформа CLAR. Агрегаты тоже прежние, но вариантов осталось всего четыре. 2,0-литровый турбодвигатель развивает 190 лошадиных сил, а вкупе с гибридным довеском отдача достигает 208 сил. Ускорение до ста требует 7,8 секунды. Турбодизель выдаёт 197 сил, а ещё 11 л. с. добавляет 48-вольтовый стартер-генератор. Разгон до ста занимает 7,7 секунды.
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Сохранена платформа CLAR. Агрегаты тоже прежние, но вариантов осталось всего четыре. 2,0-литровый турбодвигатель развивает 190 лошадиных сил, а вкупе с гибридным довеском отдача достигает 208 сил. Ускорение до ста требует 7,8 секунды. Турбодизель выдаёт 197 сил, а ещё 11 л. с. добавляет 48-вольтовый стартер-генератор. Разгон до ста занимает 7,7 секунды. 
© Motor.ru
У подзаряжаемого гибрида 2,0-литровый мотор развивает стандартные 190 сил, электродвигатель в коробке передач — 184 л. с. Общая мощность — 299 сил. На набор «сотни» уходит 6,2 секунды. Ёмкость тягового аккумулятора составляет 19,7 киловатт-часа, пробег на чистом электричестве — 81–90 километров.
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У подзаряжаемого гибрида 2,0-литровый мотор развивает стандартные 190 сил, электродвигатель в коробке передач — 184 л. с. Общая мощность — 299 сил. На набор «сотни» уходит 6,2 секунды. Ёмкость тягового аккумулятора составляет 19,7 киловатт-часа, пробег на чистом электричестве — 81–90 километров. 
© Motor.ru

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На вершине гаммы пока располагается X3 M50 xDrive с бензиновой 3,0-литровой «шестёркой» на 381 л. с., а ещё 18 сил добавляет встроенный в трансмиссию электроагрегат. Автомобиль разгоняется до ста за 4,6 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 км/ч.
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На вершине гаммы пока располагается X3 M50 xDrive с бензиновой 3,0-литровой «шестёркой» на 381 л. с., а ещё 18 сил добавляет встроенный в трансмиссию электроагрегат. Автомобиль разгоняется до ста за 4,6 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 км/ч. 
© Motor.ru
Kia EV3. Корейский автопроизводитель представил серийную версию электрокара, которая почти не отличается от прошлогоднего концепта. Новинка выполнена в стиле «старшего» EV9.
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Kia EV3. Корейский автопроизводитель представил серийную версию электрокара, которая почти не отличается от прошлогоднего концепта. Новинка выполнена в стиле «старшего» EV9. 
© Motor.ru
Платформа E-GMP позаимствована у того же EV9 и прочих электромобилей Kia и Hyundai, но EV3 снабдили не 800-вольтовой, а 400-вольтовой архитектурой. Для начала машину предложат с единственным двигателем (204 лошадиные силы, 283 Нм) и двумя видами аккумуляторов — ёмкостью 58,3 и 81,4 киловатт-часа.
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Платформа E-GMP позаимствована у того же EV9 и прочих электромобилей Kia и Hyundai, но EV3 снабдили не 800-вольтовой, а 400-вольтовой архитектурой. Для начала машину предложат с единственным двигателем (204 лошадиные силы, 283 Нм) и двумя видами аккумуляторов — ёмкостью 58,3 и 81,4 киловатт-часа. 
© Motor.ru
Последний позволит проехать до 600 километров по стандарту WLTP. От быстрого зарядного устройства энергозапас удастся восполнить с 10 до 80 процентов за 31 минуту. Разгон до ста займёт 7,5 секунды, максималка составит 170 километров в час.
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Последний позволит проехать до 600 километров по стандарту WLTP. От быстрого зарядного устройства энергозапас удастся восполнить с 10 до 80 процентов за 31 минуту. Разгон до ста займёт 7,5 секунды, максималка составит 170 километров в час. 
© Motor.ru
Первым рынком для модели станет южнокорейский, а затем она доберётся до Европы и Британии. Вместе со стандартной модификацией представлена и «заряженная» GT-Line с оспортивленным обликом и иными колёсами. Она выйдет в свет позднее.
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Первым рынком для модели станет южнокорейский, а затем она доберётся до Европы и Британии. Вместе со стандартной модификацией представлена и «заряженная» GT-Line с оспортивленным обликом и иными колёсами. Она выйдет в свет позднее. 
© Motor.ru

Многие мировые автомобильные компании раньше не только предлагали, но и выпускали свою продукцию в России. Теперь же новости о важных премьерах большинства знаменитых производителей представляют для нас исключительно гипотетический интерес. В этой подборке — яркие новинки от тех хорошо знакомых фирм, которые сейчас не продают нам автомобили, а только показывают. Это «китаец» под французской маркой, два корейских электромобиля, мощный и очень тяжёлый спортседан, а также новое поколение кроссовера, который когда-то собирали в нашей стране.

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