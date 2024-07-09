Максималка прежняя — 250 либо 305 километров в час (с опциональным набором M Driver’s Package). Время ускорения до ста выросло с 3,4 до 3,5 секунды: дело в том, что снаряжённая масса увеличилась почти на четверть — с 1971 килограмма у поколения F90 до 2445 у G90.