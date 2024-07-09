Это мы (не) ждём: новинки не для России
Многие мировые автомобильные компании раньше не только предлагали, но и выпускали свою продукцию в России. Теперь же новости о важных премьерах большинства знаменитых производителей представляют для нас исключительно гипотетический интерес. В этой подборке — яркие новинки от тех хорошо знакомых фирм, которые сейчас не продают нам автомобили, а только показывают. Это «китаец» под французской маркой, два корейских электромобиля, мощный и очень тяжёлый спортседан, а также новое поколение кроссовера, который когда-то собирали в нашей стране.