Герои спорта: машины-рекордсмены
Информация о новых автомобильных рекордах появляется регулярно. Только за последние месяцы сразу несколько моделей обошли соперников в скорости, динамике, времени преодоления культовых трасс или запасе хода. Так, китайский гибридный кроссовер проехал огромный путь без дозаправки, немецкий лифтбек ещё до полноценной презентации показал внушительные цифры на легендарном треке, шведский гиперкар установил сразу четыре рекорда, компактный электромобиль оставил позади купе с мотором Формулы-1 и гоночный болид серии DTM, а «батарейный» фургон превзошёл едва установленное достижение суперкара класса GT3.