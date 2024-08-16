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Герои спорта: машины-рекордсмены

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Chery Fulwin T10. Китайский кроссовер попал в Книгу Гиннесса: гибрид побил рекорд по дальнобойности, улучшив предыдущее достижение почти на 300 километров.
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Chery Fulwin T10. Китайский кроссовер попал в Книгу Гиннесса: гибрид побил рекорд по дальнобойности, улучшив предыдущее достижение почти на 300 километров. 
© Motor.ru
Он преодолел без дозаправки свыше 2100 километров по обычным дорогам в Китае. При этом сертифицировали модель с гораздо более скромными параметрами: паспортный запас хода вседорожника с полным бензобаком и заряженной батареей — до 1400 километров по циклу CLTC.
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Он преодолел без дозаправки свыше 2100 километров по обычным дорогам в Китае. При этом сертифицировали модель с гораздо более скромными параметрами: паспортный запас хода вседорожника с полным бензобаком и заряженной батареей — до 1400 километров по циклу CLTC. 
© Motor.ru
По сути это удлинённый и видоизменённый Tiggo 9 с бензолектрической системой C-DM. 4,85-метровая машина весит порядка двух тонн и бывает передне- и полноприводной, а под капотом у неё наддувная «четвёрка» 1.5.
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По сути это удлинённый и видоизменённый Tiggo 9 с бензолектрической системой C-DM. 4,85-метровая машина весит порядка двух тонн и бывает передне- и полноприводной, а под капотом у неё наддувная «четвёрка» 1.5. 
© Motor.ru
У пятиместной переднеприводной версии тяговый аккумулятор ёмкостью 34,46 киловатт-часа, который даёт возможность преодолеть без запуска ДВС 200–210 километров, а подзарядка с 30 до 80 % от быстрой станции требует 18 минут. Поставки начались 25 июля.
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У пятиместной переднеприводной версии тяговый аккумулятор ёмкостью 34,46 киловатт-часа, который даёт возможность преодолеть без запуска ДВС 200–210 километров, а подзарядка с 30 до 80 % от быстрой станции требует 18 минут. Поставки начались 25 июля. 
© Motor.ru

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Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Мощнейшая версия в истории модели установила рекорд трассы Нюрбургринг в категории Executive Cars ещё до своего дебюта. Гибрид обошёл Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ на 3,63 секунды, а Panamera Turbo S прошлого поколения — на 5,64.
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Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Мощнейшая версия в истории модели установила рекорд трассы Нюрбургринг в категории Executive Cars ещё до своего дебюта. Гибрид обошёл Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ на 3,63 секунды, а Panamera Turbo S прошлого поколения — на 5,64. 
© Motor.ru
За руль усадили тест-пилота фирмы Ларса Керна, при этом автомобиль отличался от стандартной модификации только каркасом безопасности и «ковшом» для водителя. По мнению Керна, продемонстрировать отличный результат помогли оптимизированная аэродинамика, особые покрышки, перенастроенное шасси и подвеска Active Ride.
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За руль усадили тест-пилота фирмы Ларса Керна, при этом автомобиль отличался от стандартной модификации только каркасом безопасности и «ковшом» для водителя. По мнению Керна, продемонстрировать отличный результат помогли оптимизированная аэродинамика, особые покрышки, перенастроенное шасси и подвеска Active Ride. 
© Motor.ru
Для уменьшения подъёмной силы спереди добавили набор Carbon Aerokit (опция), а для увеличения прижима подвижный спойлер снабдили щитками Гёрни. Покрышки — созданные специально для Panamera Michelin Pilot Sport Cup 2.
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Для уменьшения подъёмной силы спереди добавили набор Carbon Aerokit (опция), а для увеличения прижима подвижный спойлер снабдили щитками Гёрни. Покрышки — созданные специально для Panamera Michelin Pilot Sport Cup 2. 
© Motor.ru
Лифтбек позаимствовал гибридную силовую установку у Bentley Continental GT Speed. Она основана на четырёхлитровом V8 и выдаёт 782 лошадиные силы и 1000 Нм. Ускорение до ста требует 2,9 секунды, максимальная скорость достигает 325 километров в час.
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Лифтбек позаимствовал гибридную силовую установку у Bentley Continental GT Speed. Она основана на четырёхлитровом V8 и выдаёт 782 лошадиные силы и 1000 Нм. Ускорение до ста требует 2,9 секунды, максимальная скорость достигает 325 километров в час. 
© Motor.ru
Koenigsegg Jesko Absolut. Гиперкар из Швеции установил рекорд в ускорении до 400 километров в час с дальнейшей полной остановкой: автомобиль под управлением тест-пилота Маркуса Лунда проделал это упражнение за 27,83 секунды.
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Koenigsegg Jesko Absolut. Гиперкар из Швеции установил рекорд в ускорении до 400 километров в час с дальнейшей полной остановкой: автомобиль под управлением тест-пилота Маркуса Лунда проделал это упражнение за 27,83 секунды. 
© Motor.ru

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Позади остались Koenigsegg Regera с результатом 28,81 секунды и Rimac Nevera с показателем 31,49 секунды. На старт вышел экземпляр в стоковой версии, но с каркасом безопасности и сиденьем водителя от Koenigsegg One:1. В бак взамен стандартного топлива залили биоэтанол E85, а ещё машину оснастили покрышками Michelin Pilot Sport Cup2 R.
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Позади остались Koenigsegg Regera с результатом 28,81 секунды и Rimac Nevera с показателем 31,49 секунды. На старт вышел экземпляр в стоковой версии, но с каркасом безопасности и сиденьем водителя от Koenigsegg One:1. В бак взамен стандартного топлива залили биоэтанол E85, а ещё машину оснастили покрышками Michelin Pilot Sport Cup2 R. 
© Motor.ru
Одновременно модель побила ещё три рекорда: это разгон до четвёртой «сотни» за 18,82 секунды и до 250 миль в час за 19,2 секунды, а также набор 250 миль в час с последующим торможением за 28,27 секунды. 5,0-литровый V8 с парой компрессоров на простом бензине выдаёт 1280 лошадиных сил, с использованием биоэтанола — 1600.
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Одновременно модель побила ещё три рекорда: это разгон до четвёртой «сотни» за 18,82 секунды и до 250 миль в час за 19,2 секунды, а также набор 250 миль в час с последующим торможением за 28,27 секунды. 5,0-литровый V8 с парой компрессоров на простом бензине выдаёт 1280 лошадиных сил, с использованием биоэтанола — 1600. 
© Motor.ru
Максимальная тяга в 1500 Нм достигается на уровне 5100 оборотов в минуту. Крутящий момент на задние колёса передаёт девятиступенчатая коробка Light Speed Transmission, у которой восемь многодисковых сцеплений в масляной ванне.
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Максимальная тяга в 1500 Нм достигается на уровне 5100 оборотов в минуту. Крутящий момент на задние колёса передаёт девятиступенчатая коробка Light Speed Transmission, у которой восемь многодисковых сцеплений в масляной ванне. 
© Motor.ru
McMurtry Speirling. Миниатюрный электрокар оставил позади Mercedes-AMG One и болид серии DTM. На «Хоккенхаймринге» автомобиль стал наиболее быстрым кузовным транспортным средством.
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McMurtry Speirling. Миниатюрный электрокар оставил позади Mercedes-AMG One и болид серии DTM. На «Хоккенхаймринге» автомобиль стал наиболее быстрым кузовным транспортным средством. 
© Motor.ru
Масса одноместной модели составляет около тонны, два электродвигателя выдают порядка тысячи лошадиных сил, а особая система вентиляторов позволяет генерировать прижимную силу, эквивалентную двум тоннам. Максимальную скорость ограничили на отметке 240 километров в час.
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Масса одноместной модели составляет около тонны, два электродвигателя выдают порядка тысячи лошадиных сил, а особая система вентиляторов позволяет генерировать прижимную силу, эквивалентную двум тоннам. Максимальную скорость ограничили на отметке 240 километров в час. 
© Motor.ru

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Электромобиль проехал круг по треку за 1 минуту 24,4 секунды. Экс-пилоту Формулы-1 Максу Чилтону удалось на 3,907 секунды обойти быстрейшую гоночную машину DTM, которая выступила в квалификации четыре года назад.
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Электромобиль проехал круг по треку за 1 минуту 24,4 секунды. Экс-пилоту Формулы-1 Максу Чилтону удалось на 3,907 секунды обойти быстрейшую гоночную машину DTM, которая выступила в квалификации четыре года назад. 
© Motor.ru
Кроме того, пилот смог на 14,1 секунды опередить немецкий гиперкар с «формульным» мотором. При этом во время заезда было задействовано лишь 75 % доступной отдачи и прижимной силы.
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Кроме того, пилот смог на 14,1 секунды опередить немецкий гиперкар с «формульным» мотором. При этом во время заезда было задействовано лишь 75 % доступной отдачи и прижимной силы. 
© Motor.ru
Ford SuperVan 4.2. Электрический фургон превзошёл только что установленное достижение гоночного Mercedes-AMG GT3 Evo на австралийской трассе «Маунт Панорама».
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Ford SuperVan 4.2. Электрический фургон превзошёл только что установленное достижение гоночного Mercedes-AMG GT3 Evo на австралийской трассе «Маунт Панорама». 
© Motor.ru
Немецкий болид с французом Жюлем Гуноном из команды SunEnergy1 Racing за рулём прошёл в квалификации 6,213-километровый трек за рекордные для моделей класса GT3 1 минуту 56,605 секунды.
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Немецкий болид с французом Жюлем Гуноном из команды SunEnergy1 Racing за рулём прошёл в квалификации 6,213-километровый трек за рекордные для моделей класса GT3 1 минуту 56,605 секунды. 
© Motor.ru
Следом намного более высокий и тяжёлый 1450-сильный электрофургон под управлением Ромена Дюма хотя лишь на 0,3 секунды, но всё же опередил спортивное купе.
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Следом намного более высокий и тяжёлый 1450-сильный электрофургон под управлением Ромена Дюма хотя лишь на 0,3 секунды, но всё же опередил спортивное купе. 
© Motor.ru

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Его результат составил 1:56.325. Более того, во время заезда гонщик смог набрать 300 километров в час.
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Его результат составил 1:56.325. Более того, во время заезда гонщик смог набрать 300 километров в час. 
© Motor.ru

Информация о новых автомобильных рекордах появляется регулярно. Только за последние месяцы сразу несколько моделей обошли соперников в скорости, динамике, времени преодоления культовых трасс или запасе хода. Так, китайский гибридный кроссовер проехал огромный путь без дозаправки, немецкий лифтбек ещё до полноценной презентации показал внушительные цифры на легендарном треке, шведский гиперкар установил сразу четыре рекорда, компактный электромобиль оставил позади купе с мотором Формулы-1 и гоночный болид серии DTM, а «батарейный» фургон превзошёл едва установленное достижение суперкара класса GT3.

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