Герои спорта: машины-рекордсмены

Одновременно модель побила ещё три рекорда: это разгон до четвёртой «сотни» за 18,82 секунды и до 250 миль в час за 19,2 секунды, а также набор 250 миль в час с последующим торможением за 28,27 секунды. 5,0-литровый V8 с парой компрессоров на простом бензине выдаёт 1280 лошадиных сил, с использованием биоэтанола — 1600.