Посланники тьмы: «очень чёрные» версии

Volkswagen Golf R Black Edition. Немецкая компания обновила мощнейшую версию модели. Новшества во внешности те же, что и у прочих модификаций, а отличиями «эрки» стали развитый обвес, облегчённые колёса Warmenau диаметром 18 дюймов и четыре патрубка выхлопа, звучание которого улучшено ради более ярких водительских эмоций.