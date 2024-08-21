Посланники тьмы: «очень чёрные» версии
«Чёрные» исполнения моделей стали привычным явлением для множества автомобильных компаний: такие спецверсии предлагают для своей продукции самые разные производители. В нашей подборке — «тёмные» премьеры недавнего времени. Это популярный японский пикап для Таиланда, доступный и скромный «рыцарский» вседорожник из Южной Кореи для индийского рынка, очень дорогой немецкий седан в «ночной» модификации для Японии, а также роскошный британский кроссовер, культовый хот-хэтч из Германии и американский «заряженный» внедорожник, выпущенный в честь солнечного затмения.