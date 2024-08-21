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Посланники тьмы: «очень чёрные» версии

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Mitsubishi Triton (L200) Black Edition. Пикап получил «чёрную» спецверсию в Таиланде. При этом для кузова предложено два колера — графитовый серый и белый «металлик».
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Mitsubishi Triton (L200) Black Edition. Пикап получил «чёрную» спецверсию в Таиланде. При этом для кузова предложено два колера — графитовый серый и белый «металлик». 
© Motor.ru
Новинка обрела затемнённую радиаторную решётку с наполнением в форме сот, тёмно-серые окантовку передней светотехники и накладки на бамперы, а также чёрные корпуса боковых зеркал и ручки дверей. Кроме того, появились чёрные 18-дюймовые колёса.
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Новинка обрела затемнённую радиаторную решётку с наполнением в форме сот, тёмно-серые окантовку передней светотехники и накладки на бамперы, а также чёрные корпуса боковых зеркал и ручки дверей. Кроме того, появились чёрные 18-дюймовые колёса. 
© Motor.ru
В интерьере — чёрная кожа с белой прострочкой, но потолок остался светлым. За основу взято одно из самых богатых исполнений — Ultra. Ему полагаются мультимедиасистема с девятидюймовым дисплеем и набор электронных ассистентов.
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В интерьере — чёрная кожа с белой прострочкой, но потолок остался светлым. За основу взято одно из самых богатых исполнений — Ultra. Ему полагаются мультимедиасистема с девятидюймовым дисплеем и набор электронных ассистентов. 
© Motor.ru
Издание Black Edition оснащено 184-сильным дизелем объёмом 2,4 литра в сочетании с шестиступенчатым автоматом и задним приводом.
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Издание Black Edition оснащено 184-сильным дизелем объёмом 2,4 литра в сочетании с шестиступенчатым автоматом и задним приводом. 
© Motor.ru

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Hyundai Exter Knight. У компактного вседорожника в Индии появилась «рыцарская» спецверсия: её позиционируют в качестве топовой. Новинка получила затемнённый декор, но кузов бывает не только чёрным: ещё предложены синий, белый, зелёный и серый цвета.
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Hyundai Exter Knight. У компактного вседорожника в Индии появилась «рыцарская» спецверсия: её позиционируют в качестве топовой. Новинка получила затемнённый декор, но кузов бывает не только чёрным: ещё предложены синий, белый, зелёный и серый цвета. 
© Motor.ru
Тёмными сделаны литые диски, шильдики и накладки, красными — декоративные линии на бампере, рядом с головной оптикой и на багажной двери. Интерьер выполнен в схожем стиле с тёмной отделкой и красными деталями.
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Тёмными сделаны литые диски, шильдики и накладки, красными — декоративные линии на бампере, рядом с головной оптикой и на багажной двери. Интерьер выполнен в схожем стиле с тёмной отделкой и красными деталями. 
© Motor.ru
За основу взято не самое дешёвое исполнение SX. Оно предусматривает восьмидюймовый дисплей, камеру заднего вида, отсек для беспроводного зарядного устройства, люк на крыше и шесть подушек безопасности.
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За основу взято не самое дешёвое исполнение SX. Оно предусматривает восьмидюймовый дисплей, камеру заднего вида, отсек для беспроводного зарядного устройства, люк на крыше и шесть подушек безопасности. 
© Motor.ru
1,2-литровый мотор с отдачей 83 лошадиные силы и 114 Нм совмещён с пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.
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1,2-литровый мотор с отдачей 83 лошадиные силы и 114 Нм совмещён с пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. 
© Motor.ru
Volkswagen Golf R Black Edition. Немецкая компания обновила мощнейшую версию модели. Новшества во внешности те же, что и у прочих модификаций, а отличиями «эрки» стали развитый обвес, облегчённые колёса Warmenau диаметром 18 дюймов и четыре патрубка выхлопа, звучание которого улучшено ради более ярких водительских эмоций.
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Volkswagen Golf R Black Edition. Немецкая компания обновила мощнейшую версию модели. Новшества во внешности те же, что и у прочих модификаций, а отличиями «эрки» стали развитый обвес, облегчённые колёса Warmenau диаметром 18 дюймов и четыре патрубка выхлопа, звучание которого улучшено ради более ярких водительских эмоций. 
© Motor.ru

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Опционально доступны выхлопная система Akrapovic из титана и матричная головная оптика IQ.Light. «Чёрное» издание Black Edition получило затемнённые декоративные детали. В интерьере — виртуальная приборка диагональю 10,2 дюйма и 12,9-дюймовый дисплей мультимедиасистемы с иными меню и графикой, а также голосовым помощником IDA и ChatGPT.
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Опционально доступны выхлопная система Akrapovic из титана и матричная головная оптика IQ.Light. «Чёрное» издание Black Edition получило затемнённые декоративные детали. В интерьере — виртуальная приборка диагональю 10,2 дюйма и 12,9-дюймовый дисплей мультимедиасистемы с иными меню и графикой, а также голосовым помощником IDA и ChatGPT. 
© Motor.ru
Кроме того, установлены спортивные кресла с вышитой эмблемой R. 2,0-литровый турбодвигатель выдаёт 333 лошадиных силы и 420 Нм, сочетаясь с семидиапазонным «роботом» DSG. Полный привод предусматривает отдельные муфты подключения задних колёс. Уже в «базе» — адаптивные амортизаторы DCC.
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Кроме того, установлены спортивные кресла с вышитой эмблемой R. 2,0-литровый турбодвигатель выдаёт 333 лошадиных силы и 420 Нм, сочетаясь с семидиапазонным «роботом» DSG. Полный привод предусматривает отдельные муфты подключения задних колёс. Уже в «базе» — адаптивные амортизаторы DCC. 
© Motor.ru
Разгон до ста занимает 4,6 секунды, максималку ограничили на уровне 250 километров в час. В модификации Performance «ошейник» сдвигается на отметку 270 километров в час, а ещё появляются два дополнительных режима езды — Special для трека и Drift.
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Разгон до ста занимает 4,6 секунды, максималку ограничили на уровне 250 километров в час. В модификации Performance «ошейник» сдвигается на отметку 270 километров в час, а ещё появляются два дополнительных режима езды — Special для трека и Drift. 
© Motor.ru
Mercedes-Maybach S 580 Night Edition. Немецкая фирма соберёт 30 «ночных» седанов для японского рынка. Кузов выкрашен в два колера — чёрный и серебристый. Предусмотрены вставки из тёмно-розового золота на радиаторной решётке, передних воздухозаборниках, ручках дверей и порогах.
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Mercedes-Maybach S 580 Night Edition. Немецкая фирма соберёт 30 «ночных» седанов для японского рынка. Кузов выкрашен в два колера — чёрный и серебристый. Предусмотрены вставки из тёмно-розового золота на радиаторной решётке, передних воздухозаборниках, ручках дверей и порогах. 
© Motor.ru
Эти акценты продолжаются на корме, в том числе на патрубках выхлопа и накладке бампера. 20-дюймовые колёсные диски из алюминия обрели семь спиц, между которыми располагается множество миниатюрных логотипов Maybach.
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Эти акценты продолжаются на корме, в том числе на патрубках выхлопа и накладке бампера. 20-дюймовые колёсные диски из алюминия обрели семь спиц, между которыми располагается множество миниатюрных логотипов Maybach. 
© Motor.ru

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В интерьере — белая кожа на креслах, дверях, центральной консоли и тоннеле. Панель под дисплеем мультимедиасистемы также снабжена маленькими эмблемами, а ключ покрыли тёмно-розовым золотом.
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В интерьере — белая кожа на креслах, дверях, центральной консоли и тоннеле. Панель под дисплеем мультимедиасистемы также снабжена маленькими эмблемами, а ключ покрыли тёмно-розовым золотом. 
© Motor.ru
Стандартный 4,0-литровый V8 с двойным наддувом и «электродовеском» выдаёт 496 лошадиных сил, сочетаясь с девятиступенчатым автоматом и полным приводом.
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Стандартный 4,0-литровый V8 с двойным наддувом и «электродовеском» выдаёт 496 лошадиных сил, сочетаясь с девятиступенчатым автоматом и полным приводом. 
© Motor.ru
Bentley Bentayga S Black Edition. Особое издание кроссовера отличилось матовым чёрным колером и яркими акцентами: это, например, полоски на обвесе и тормозные суппорты за 22-дюймовыми колёсными дисками.
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Bentley Bentayga S Black Edition. Особое издание кроссовера отличилось матовым чёрным колером и яркими акцентами: это, например, полоски на обвесе и тормозные суппорты за 22-дюймовыми колёсными дисками. 
© Motor.ru
При этом детали оформления кузова чёрные — даже фирменные «крылья» Bentley Wings и шильдики. В интерьере чёрная кожа Beluga тоже контрастирует с яркими акцентами: это оригинальная прострочка, окантовка и вставки.
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При этом детали оформления кузова чёрные — даже фирменные «крылья» Bentley Wings и шильдики. В интерьере чёрная кожа Beluga тоже контрастирует с яркими акцентами: это оригинальная прострочка, окантовка и вставки. 
© Motor.ru
На креслах вышили чёрный логотип S. На передней панели, центральной консоли и прочих деталях использовали углеволокно необычного плетения с трёхмерным рисунком, служащим фоном для эмблемы Black Edition.
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На креслах вышили чёрный логотип S. На передней панели, центральной консоли и прочих деталях использовали углеволокно необычного плетения с трёхмерным рисунком, служащим фоном для эмблемы Black Edition. 
© Motor.ru

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Набор Dark Chrome вошёл в базовое оснащение, поэтому большинство металлических элементов декора сделаны глянцевыми чёрными, а не хромированными.
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Набор Dark Chrome вошёл в базовое оснащение, поэтому большинство металлических элементов декора сделаны глянцевыми чёрными, а не хромированными. 
© Motor.ru
Ford Bronco Raptor Black Appearance. Спецверсию представили во время солнечного затмения, которое жители североамериканского континента могли увидеть 8 апреля. Опциональный набор за 4995 долларов предложили 150 покупателям «заряженного» внедорожника.
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Ford Bronco Raptor Black Appearance. Спецверсию представили во время солнечного затмения, которое жители североамериканского континента могли увидеть 8 апреля. Опциональный набор за 4995 долларов предложили 150 покупателям «заряженного» внедорожника. 
© Motor.ru
В чёрный выкрашены наклейка на капоте, стойки, съёмные части крыши, корпуса боковых зеркал, арки и диски. Чёрными матовыми стали силовой бампер и защита двигателя. Топовый Bronco Raptor разработало отделение Ford Performance.
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В чёрный выкрашены наклейка на капоте, стойки, съёмные части крыши, корпуса боковых зеркал, арки и диски. Чёрными матовыми стали силовой бампер и защита двигателя. Топовый Bronco Raptor разработало отделение Ford Performance. 
© Motor.ru
Жёсткость кузова поднята на 50 с лишним процентов, подвеска перенастроена, а ещё предусмотрены амортизаторы от F-150 Raptor. Клиренс увеличен до 33 сантиметров, колея расширена до 187 сантиметров.
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Жёсткость кузова поднята на 50 с лишним процентов, подвеска перенастроена, а ещё предусмотрены амортизаторы от F-150 Raptor. Клиренс увеличен до 33 сантиметров, колея расширена до 187 сантиметров. 
© Motor.ru
Ходы подвесок выросли на 60 и 40 процентов — до 330 и 355 миллиметров. 3,0-литровая 424-сильная «битурбошестёрка» сочетается с десятиступенчатым автоматом и полным приводом, предусматривающим раздаточную коробку и понижающую передачу.
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Ходы подвесок выросли на 60 и 40 процентов — до 330 и 355 миллиметров. 3,0-литровая 424-сильная «битурбошестёрка» сочетается с десятиступенчатым автоматом и полным приводом, предусматривающим раздаточную коробку и понижающую передачу. 
© Motor.ru

«Чёрные» исполнения моделей стали привычным явлением для множества автомобильных компаний: такие спецверсии предлагают для своей продукции самые разные производители. В нашей подборке — «тёмные» премьеры недавнего времени. Это популярный японский пикап для Таиланда, доступный и скромный «рыцарский» вседорожник из Южной Кореи для индийского рынка, очень дорогой немецкий седан в «ночной» модификации для Японии, а также роскошный британский кроссовер, культовый хот-хэтч из Германии и американский «заряженный» внедорожник, выпущенный в честь солнечного затмения.

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