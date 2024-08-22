Не угнаться: новые гиперкары
Электромобильная экспансия привела к тому, что просто быстрые машины стали привычным явлением даже в относительно скромных рыночных сегментах. Поэтому производители часто делают ставку не на формальные показатели, а на эмоции от управления, тем более если речь идёт о самых дорогих автомобилях. В списке недавних премьер для требовательных водителей — спецверсия мощной «электрички» в честь супергероя, первенец собственной компании русского дизайнера, открытая модификация итальянского гиперкара, «химера» из Швеции и новинка с V16 от знаменитой фирмы.