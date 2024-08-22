Не угнаться: новые гиперкары

Pininfarina B95 Gotham. Главной премьерой прошлой недели, пожалуй, стоит считать Lamborghini Temerario — это тоже гибрид, и о нем мы рассказали подробно. А в этой галерее собрали не менее интересные и при этом более экзотические модели, которые ни в коем случае нельзя пропустить. Automobili Pininfarina создала особую версию своего электрического гиперкара в честь Бэтмена. Новинка построена в рамках проекта Wayne Enterprises Experience, который весной запустили Warner Bros. Discovery Global Consumer Products и Relevance International.