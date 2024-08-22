$91.29-0.40101.62-0.33
Войти в почту

Не угнаться: новые гиперкары

Slide 1 of 25
Pininfarina B95 Gotham. Главной премьерой прошлой недели, пожалуй, стоит считать Lamborghini Temerario — это тоже гибрид, и о нем мы рассказали подробно. А в этой галерее собрали не менее интересные и при этом более экзотические модели, которые ни в коем случае нельзя пропустить. Automobili Pininfarina создала особую версию своего электрического гиперкара в честь Бэтмена. Новинка построена в рамках проекта Wayne Enterprises Experience, который весной запустили Warner Bros. Discovery Global Consumer Products и Relevance International.
1/20
Pininfarina B95 Gotham. Главной премьерой прошлой недели, пожалуй, стоит считать Lamborghini Temerario — это тоже гибрид, и о нем мы рассказали подробно. А в этой галерее собрали не менее интересные и при этом более экзотические модели, которые ни в коем случае нельзя пропустить. Automobili Pininfarina создала особую версию своего электрического гиперкара в честь Бэтмена. Новинка построена в рамках проекта Wayne Enterprises Experience, который весной запустили Warner Bros. Discovery Global Consumer Products и Relevance International. 
© Motor.ru
У стандартной модификации позаимствованы пара ветровых щитков с электронным управлением и четырёхмоторная силовая установка, которая выдаёт 1900 лошадиных сил и 2300 Нм. Разгон до «сотни» занимает менее двух секунд.
2/20
У стандартной модификации позаимствованы пара ветровых щитков с электронным управлением и четырёхмоторная силовая установка, которая выдаёт 1900 лошадиных сил и 2300 Нм. Разгон до «сотни» занимает менее двух секунд. 
© Motor.ru
На кузове и дверях появились значки Wayne Enterprises, а ещё на двери с водительской стороны разместилась табличка со словами супергероя «All men have limits... I ignore mine».
3/20
На кузове и дверях появились значки Wayne Enterprises, а ещё на двери с водительской стороны разместилась табличка со словами супергероя «All men have limits... I ignore mine». 
© Motor.ru
В интерьере использована дорогая коричневая кожа с необычной строчкой. Графика приборов и дисплея мультимедиасистемы изменена в фирменном стиле Wayne Enterprises, а виртуальный помощник получил голос Альфреда Пенниуорта — дворецкого Уэйнов.
4/20
В интерьере использована дорогая коричневая кожа с необычной строчкой. Графика приборов и дисплея мультимедиасистемы изменена в фирменном стиле Wayne Enterprises, а виртуальный помощник получил голос Альфреда Пенниуорта — дворецкого Уэйнов. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Nilu. Александр Селипанов, бывший дизайнер Koenigsegg, Bugatti и Genesis, показал первое творение собственной компании. Новинку снабдили углепластиковым монококом, подрамниками из алюминия с покрытием керамикой и подвесками push-rod. Тормоза — углеродокерамические Brembo.
5/20
Nilu. Александр Селипанов, бывший дизайнер Koenigsegg, Bugatti и Genesis, показал первое творение собственной компании. Новинку снабдили углепластиковым монококом, подрамниками из алюминия с покрытием керамикой и подвесками push-rod. Тормоза — углеродокерамические Brembo. 
© Motor.ru
Мотор создала фирма Hartley Engines из Новой Зеландии. Атмосферный V12 6.5 развивает 1070 лошадиных сил и 860 Нм, крутится до 13 тысяч оборотов в минуту и сочетается с семиступенчатой «механикой» CIMA.
6/20
Мотор создала фирма Hartley Engines из Новой Зеландии. Атмосферный V12 6.5 развивает 1070 лошадиных сил и 860 Нм, крутится до 13 тысяч оборотов в минуту и сочетается с семиступенчатой «механикой» CIMA. 
© Motor.ru
Автомобиль может ускориться до «сотни» за три секунды и набрать 400 километров в час. В интерьере всего один экран — в зеркале. Кресла фиксированные, а педальный узел, подголовники и наружные зеркала удастся отрегулировать только вручную
7/20
Автомобиль может ускориться до «сотни» за три секунды и набрать 400 километров в час. В интерьере всего один экран — в зеркале. Кресла фиксированные, а педальный узел, подголовники и наружные зеркала удастся отрегулировать только вручную 
© Motor.ru
Разработчик планирует выпустить 69 единиц, из которых в стартовую партию войдут 15 экземпляров, не допущенных на дороги общего пользования. Позднее соберут 54 омологированные машины, причём четыре из них обретут особый стиль.
8/20
Разработчик планирует выпустить 69 единиц, из которых в стартовую партию войдут 15 экземпляров, не допущенных на дороги общего пользования. Позднее соберут 54 омологированные машины, причём четыре из них обретут особый стиль. 
© Motor.ru
Pagani Utopia Roadster. У гиперкара появилась открытая версия. Несмотря на приставку Roadster, в действительности это тарга с двумя видами крыши — жёсткой и мягкой.
9/20
Pagani Utopia Roadster. У гиперкара появилась открытая версия. Несмотря на приставку Roadster, в действительности это тарга с двумя видами крыши — жёсткой и мягкой. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Опциональный пакет Sport Pack предусматривает сиденья с каркасом из композитного материала Carbo-Titanium (из него же изготовлены подрулевые лепестки, селектор трансмиссии и подвижные щитки сзади), облегчённую на 20 процентов кожаную отделку, выхлоп из титана с покрытием керамикой и колпаки Aeroblade.
10/20
Опциональный пакет Sport Pack предусматривает сиденья с каркасом из композитного материала Carbo-Titanium (из него же изготовлены подрулевые лепестки, селектор трансмиссии и подвижные щитки сзади), облегчённую на 20 процентов кожаную отделку, выхлоп из титана с покрытием керамикой и колпаки Aeroblade. 
© Motor.ru
Мотор V12 6.0 позаимствован у Utopia Coupé. Он выдаёт 864 лошадиные силы и 1100 Нм, работая с семиступенчатой «механикой» Xtrac или «роботом» AMT.
11/20
Мотор V12 6.0 позаимствован у Utopia Coupé. Он выдаёт 864 лошадиные силы и 1100 Нм, работая с семиступенчатой «механикой» Xtrac или «роботом» AMT. 
© Motor.ru
Максимальная скорость достигает 350 километров в час. Выпустят 130 штук по цене от 3,1 миллиона евро каждая.
12/20
Максимальная скорость достигает 350 километров в час. Выпустят 130 штук по цене от 3,1 миллиона евро каждая. 
© Motor.ru
Koenigsegg Chimera. Шведская компания построила особую машину, в которой объединены сразу три модели бренда. Под кузовом Agera RS скрыта абсолютно иная техника.
13/20
Koenigsegg Chimera. Шведская компания построила особую машину, в которой объединены сразу три модели бренда. Под кузовом Agera RS скрыта абсолютно иная техника. 
© Motor.ru
Вместо битурбодвигателя V8 5.0 на 1360 лошадиных сил и 1371 Нм появился мотор от Jesko. У «восьмёрки» с плоским коленвалом такой же объём, но на биоэтаноле E85 она развивает 1600 сил и 1500 Нм (на простом бензине — 1280).
14/20
Вместо битурбодвигателя V8 5.0 на 1360 лошадиных сил и 1371 Нм появился мотор от Jesko. У «восьмёрки» с плоским коленвалом такой же объём, но на биоэтаноле E85 она развивает 1600 сил и 1500 Нм (на простом бензине — 1280). 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

При этом если у Jesko двигатель совмещён с девятидиапазонной роботизированной коробкой Light Speed Transmission (LST), то на Chimera он сочетается с «механикой» CC850.
15/20
При этом если у Jesko двигатель совмещён с девятидиапазонной роботизированной коробкой Light Speed Transmission (LST), то на Chimera он сочетается с «механикой» CC850. 
© Motor.ru
Трансмиссию собрали из того же «робота» LST, педали сцепления и рычага с открытой кулисой. Создаётся иллюзия ручного переключения, но в реальности пилот только подаёт сигнал в блок управления, а передачи меняет электроника.
16/20
Трансмиссию собрали из того же «робота» LST, педали сцепления и рычага с открытой кулисой. Создаётся иллюзия ручного переключения, но в реальности пилот только подаёт сигнал в блок управления, а передачи меняет электроника. 
© Motor.ru
Bugatti Tourbillon. Культовая французская компания представила свой новый гиперкар. 8,3-литровый V16 разработки британской Cosworth крутится до 9000 оборотов в минуту, а развивает он 1000 лошадиных сил и 900 Нм.
17/20
Bugatti Tourbillon. Культовая французская компания представила свой новый гиперкар. 8,3-литровый V16 разработки британской Cosworth крутится до 9000 оборотов в минуту, а развивает он 1000 лошадиных сил и 900 Нм. 
© Motor.ru
Кроме того, в состав гибридной силовой установки входят три электромотора. Один размещён в восьмиступенчатом преселективном «роботе», ещё два установлены на передней оси — по одному на колесе: общая мощность — 1800 сил.
18/20
Кроме того, в состав гибридной силовой установки входят три электромотора. Один размещён в восьмиступенчатом преселективном «роботе», ещё два установлены на передней оси — по одному на колесе: общая мощность — 1800 сил. 
© Motor.ru
Разгон до первой «сотни» занимает две секунды, до второй — менее пяти, до третьей — не более 10, до четвёртой — в пределах 25. Максимальная скорость достигает 445 километров в час. Впрочем, подробные динамические характеристики обнародуют в ходе сертификации.
19/20
Разгон до первой «сотни» занимает две секунды, до второй — менее пяти, до третьей — не более 10, до четвёртой — в пределах 25. Максимальная скорость достигает 445 километров в час. Впрочем, подробные динамические характеристики обнародуют в ходе сертификации. 
© Motor.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Т-образный 800-вольтовый тяговый аккумулятор ёмкостью 24,8 киловатт-часа, расположенный в карбоновом монококе, позволит проехать без запуска ДВС как минимум 60 километров. Покупателям придётся подождать: поставки начнутся лишь через пару лет. Тираж модели составит 250 единиц, минимальная стоимость — 3,8 миллиона евро.
20/20
Т-образный 800-вольтовый тяговый аккумулятор ёмкостью 24,8 киловатт-часа, расположенный в карбоновом монококе, позволит проехать без запуска ДВС как минимум 60 километров. Покупателям придётся подождать: поставки начнутся лишь через пару лет. Тираж модели составит 250 единиц, минимальная стоимость — 3,8 миллиона евро. 
© Motor.ru

Электромобильная экспансия привела к тому, что просто быстрые машины стали привычным явлением даже в относительно скромных рыночных сегментах. Поэтому производители часто делают ставку не на формальные показатели, а на эмоции от управления, тем более если речь идёт о самых дорогих автомобилях. В списке недавних премьер для требовательных водителей — спецверсия мощной «электрички» в честь супергероя, первенец собственной компании русского дизайнера, открытая модификация итальянского гиперкара, «химера» из Швеции и новинка с V16 от знаменитой фирмы.

Автоновости
Фото