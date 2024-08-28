В Госдуме предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

С 1 сентября в России начнет действовать новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

За нарушение закона будут предусмотрены штрафы – 5 тысяч рублей для водителя и до 30 тысяч – для должностного лица. Парламентарий напомнил, что ранее был принят закон о запрете высадки инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту.

Москвичам дали совет по вызову такси 2 сентября

В июне глава государства Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда.