Сервис кикшеринга «МТС Юрент» выписал штраф в 100 тысяч рублей за езду на электросамокате вдвоем. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Сумма штрафа была списана с банковской карты нарушителя. При этом ранее сам кикшеринг выступил в поддержку предложения департамента транспорта Москвы об ужесточении наказания за передачу управления самокатом несовершеннолетним, а также езду вдвоем.

Как уточняет источник, новые штрафы уже были внесены в договор оферты, который необходимо прочитать перед регистрацией в приложении. Помимо штрафа, сервис также может перестать оказывать свои услуги нарушителю, вплоть до пожизненного срока.

Ранее в России предложили приравнять электросамокаты к мото- и автотранспорту.