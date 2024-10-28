Названа сумма заработка иностранных автоконцернов в России

Стало известно, сколько денег заработали иностранные автоконцерны на территории России в 2023 году. Об этом сообщает «Автобизнес Ревю».

Как сообщает источник, всего российские заводы и иностранные автоконцерны заработали в 2023 году 1,82 триллиона рублей на территории России. Общая чистая прибыль этих компаний составила 38 миллиардов рублей. При этом показатель выручки вырос с 2022 года на 46%, однако чистая прибыль стала ниже на 15 миллиардов рублей.

В пятерку самых больших компаний по обороту вошли «Чери Автомобили Рус» (556,2 миллиарда рублей), дистрибьюция «Хавейл Мотор Рус» (322,9 миллиарда рублей), «Джили-Моторс» (199,6 миллиарда рублей), производство «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (180,9 миллиардов рублей) и «ФАВ-Восточная Европа» (137,2 миллиарда рублей).

Ранее в России упали продажи «Москвичей».