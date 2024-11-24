Россиянин отсудил миллионы рублей у BMW за вентилятор

В Подмосковье бизнесмен отсудил у компании BMW больше 300 млн рублей из-за неработающего вентилятора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бизнесмен приобрел BMW Х7 в 2021 году за 11 млн рублей. В комплектацию входила система вентиляции передних сидений. Однако скоро в ней выявилась неисправность: при обдуве система скрежетала, «орала как резаная свинья» и «била по спине».

Неисправность подтвердила экспертиза. Предприниматель посчитал, что его права нарушены и обратился в суд, чтобы автоконцерн предоставил новую машину.

Представители BMW не согласились с независимой экспертизой, назвали ее «ерундой» и пытались запросить отвод.

Суд постановил, что BMW должна платить неустойку до замены автомобиля. Однако компания ушла с российского рынка после начала СВО на Украине, и решение суда проигнорировала.

В итоге пени составили 6,5 млн в месяц, на сегодня это 300 млн рублей.

Накануне в службе судебных приставов рассказали, как петербуржец отсудил 3,4 млн рублей из-за неверно указанного года выпуска.