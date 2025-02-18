Я устал, я ухожу: машины, которые ждёт отставка

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Chevrolet Blazer. Американский кроссовер с двигателями внутреннего сгорания уйдёт в отставку: этот год окажется для него последним. Интерес к модели снижается уже несколько лет, и производитель решил избавиться от её топливной модификации.
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Chevrolet Blazer. Американский кроссовер с двигателями внутреннего сгорания уйдёт в отставку: этот год окажется для него последним. Интерес к модели снижается уже несколько лет, и производитель решил избавиться от её топливной модификации. 
© Motor.ru
Это даст возможность освободить сборочные мощности мексиканской фабрики, где пока производят бензиновый вседорожник, и модернизировать её для выпуска только электрокаров. Нынешнее поколение продаётся с 2018 года.
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Это даст возможность освободить сборочные мощности мексиканской фабрики, где пока производят бензиновый вседорожник, и модернизировать её для выпуска только электрокаров. Нынешнее поколение продаётся с 2018 года. 
© Motor.ru
В гамме марки автомобиль занимает положение между Equinox и Traverse. В 2020-м удалось продать без малого 95 тысяч экземпляров. Затем спрос стал падать, и 2024-й завершился с показателем лишь 52 тысячи штук (на 20 процентов меньше, чем годом ранее).
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В гамме марки автомобиль занимает положение между Equinox и Traverse. В 2020-м удалось продать без малого 95 тысяч экземпляров. Затем спрос стал падать, и 2024-й завершился с показателем лишь 52 тысячи штук (на 20 процентов меньше, чем годом ранее). 
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Обновление трёхлетней давности принесло незначительные изменения во внешнем виде и более широкий перечень оснащения в самых скромных комплектациях. Линейка силовых агрегатов, которую к тому времени уже покинул базовый атмосферный мотор объёмом 2,5 литра, осталась прежней.
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Обновление трёхлетней давности принесло незначительные изменения во внешнем виде и более широкий перечень оснащения в самых скромных комплектациях. Линейка силовых агрегатов, которую к тому времени уже покинул базовый атмосферный мотор объёмом 2,5 литра, осталась прежней. 
© Motor.ru

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Audi Q8 e-tron и Q8 e-tron Sportback. Немецкая фирма объявила дату окончания сборки электрокроссоверов: последние экземпляры будут выпущены 28 февраля.
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Audi Q8 e-tron и Q8 e-tron Sportback. Немецкая фирма объявила дату окончания сборки электрокроссоверов: последние экземпляры будут выпущены 28 февраля. 
© Motor.ru
Фабрика в Брюсселе закроется, а порядка 3000 работников ждёт сокращение. Модель встала на конвейер в 2018 году — сначала под именем e-tron.
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Фабрика в Брюсселе закроется, а порядка 3000 работников ждёт сокращение. Модель встала на конвейер в 2018 году — сначала под именем e-tron. 
© Motor.ru
Её построили на той же архитектуре, что и «топливный» аналог: это сделало машину более дорогой и менее гибкой в производстве, чем остальные электромобили.
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Её построили на той же архитектуре, что и «топливный» аналог: это сделало машину более дорогой и менее гибкой в производстве, чем остальные электромобили. 
© Motor.ru
Помимо стандартной версии, в гамме есть и мощный SQ8. Сборку кроссоверов посчитали нерентабельной: покупатели всё чаще выбирают более дешёвый Q6 e-tron.
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Помимо стандартной версии, в гамме есть и мощный SQ8. Сборку кроссоверов посчитали нерентабельной: покупатели всё чаще выбирают более дешёвый Q6 e-tron. 
© Motor.ru
Infiniti QX50 и QX55. Премиум-бренд откажется от двух своих самых дешёвых кроссоверов в декабре. Производитель решил сократить и без того скромную гамму из-за низкого уровня продаж.
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Infiniti QX50 и QX55. Премиум-бренд откажется от двух своих самых дешёвых кроссоверов в декабре. Производитель решил сократить и без того скромную гамму из-за низкого уровня продаж. 
© Motor.ru

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На ключевом американском рынке в прошлом году обе «младшие» модели нашли в сумме меньше 15 тысяч покупателей, серьёзно уступив конкурентам. Автомобили выпускаются на мексиканском предприятии, и оба они немолоды.
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На ключевом американском рынке в прошлом году обе «младшие» модели нашли в сумме меньше 15 тысяч покупателей, серьёзно уступив конкурентам. Автомобили выпускаются на мексиканском предприятии, и оба они немолоды. 
© Motor.ru
Второе поколение традиционного кроссовера появилось в 2017 году, а купеобразная версия вышла в 2020-м. Президент США Дональд Трамп обещает увеличить пошлины на импортные товары, и этот факт японцы тоже могли учитывать при принятии решения.
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Второе поколение традиционного кроссовера появилось в 2017 году, а купеобразная версия вышла в 2020-м. Президент США Дональд Трамп обещает увеличить пошлины на импортные товары, и этот факт японцы тоже могли учитывать при принятии решения. 
© Motor.ru
QX50 стоит в Штатах минимум 43 тысячи долларов, QX55 — не менее 50 тысяч. Выбора силовых агрегатов нет: турбодвигатель 2.0 с переменной степенью сжатия сочетается с вариатором. Непосредственного преемника машины не получат, но, по слухам, кроссовер на основе Nissan X-Trail всё же появится.
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QX50 стоит в Штатах минимум 43 тысячи долларов, QX55 — не менее 50 тысяч. Выбора силовых агрегатов нет: турбодвигатель 2.0 с переменной степенью сжатия сочетается с вариатором. Непосредственного преемника машины не получат, но, по слухам, кроссовер на основе Nissan X-Trail всё же появится. 
© Motor.ru
Lexus RC. Японская марка отправит купе в отставку после 11 лет производства. С 2014 года на мировом рынке продано порядка 91 тысячи экземпляров, в том числе около 12 тысяч спортивных RC F.
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Lexus RC. Японская марка отправит купе в отставку после 11 лет производства. С 2014 года на мировом рынке продано порядка 91 тысячи экземпляров, в том числе около 12 тысяч спортивных RC F. 
© Motor.ru
В честь расставания с двухдверкой в Японии предложена прощальная модификация Final Edition, причём «заряженный» RC F в этом исполнении выйдет тиражом всего 200 единиц. Сборку завершат в ноябре. Спецверсии достались чёрные корпуса боковых зеркал, красные суппорты тормозов и 19-дюймовые колёса Enkei.
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В честь расставания с двухдверкой в Японии предложена прощальная модификация Final Edition, причём «заряженный» RC F в этом исполнении выйдет тиражом всего 200 единиц. Сборку завершат в ноябре. Спецверсии достались чёрные корпуса боковых зеркал, красные суппорты тормозов и 19-дюймовые колёса Enkei. 
© Motor.ru

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Для кузова доступно девять цветов, а интерьер отделан замшей и микрофиброй в чёрно-красных тонах. Предусмотрены таблички с названием финального издания, а RC F Final Edition к тому же отличится чёрными колёсными дисками BBS и углепластиковым обвесом.
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Для кузова доступно девять цветов, а интерьер отделан замшей и микрофиброй в чёрно-красных тонах. Предусмотрены таблички с названием финального издания, а RC F Final Edition к тому же отличится чёрными колёсными дисками BBS и углепластиковым обвесом. 
© Motor.ru
На домашнем рынке модель предлагается в трёх вариантах: это заднеприводные RC 300 с 2,0-литровым двигателем мощностью 245 лошадиных сил, гибрид RC 300h на 223 силы и RC 350 с 318-сильным мотором 3.5. RC F приводится в движение 5,0-литровым агрегатом, выдающим 481 силу.
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На домашнем рынке модель предлагается в трёх вариантах: это заднеприводные RC 300 с 2,0-литровым двигателем мощностью 245 лошадиных сил, гибрид RC 300h на 223 силы и RC 350 с 318-сильным мотором 3.5. RC F приводится в движение 5,0-литровым агрегатом, выдающим 481 силу. 
© Motor.ru
Volkswagen Arteon Shooting Brake. Стильный универсал покинул европейский рынок раньше запланированного срока.
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Volkswagen Arteon Shooting Brake. Стильный универсал покинул европейский рынок раньше запланированного срока. 
© Motor.ru
Его рассчитывали собирать до следующего года, но стратегия изменилась, и выпуск уже прекращён. Лифтбек не производят без малого год, а суммарно с 2017-го сделали приблизительно 190 тысяч экземпляров.
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Его рассчитывали собирать до следующего года, но стратегия изменилась, и выпуск уже прекращён. Лифтбек не производят без малого год, а суммарно с 2017-го сделали приблизительно 190 тысяч экземпляров. 
© Motor.ru
В 2020-м примерно полгода лифтбек официально поставляли в нашу страну. В Китае шутинг-брейк всё ещё доступен и не собирается в отставку.
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В 2020-м примерно полгода лифтбек официально поставляли в нашу страну. В Китае шутинг-брейк всё ещё доступен и не собирается в отставку. 
© Motor.ru

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Пару лет назад ходили слухи, что «глобальную» версию заменят электрокаром, но гамма ID.7 напоминает бензиновых предшественников только форм-фактором.
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Пару лет назад ходили слухи, что «глобальную» версию заменят электрокаром, но гамма ID.7 напоминает бензиновых предшественников только форм-фактором. 
© Motor.ru

Автомобильные компании непрерывно оптимизируют свой линейки, отказываясь от непопулярных и нерентабельных машин, чтобы высвободить производственные мощности для более перспективных продуктов. Только в нынешнем году появилась информация об отставке сразу нескольких моделей: некоторые из них хорошо знакомы россиянам. Скоро в прошлое уйдут (или уже ушли) бензиновая версия американского кроссовера, электромобиль и эффектный шутинг-брейк из Германии, а также стильное купе и два вседорожника японских премиальных брендов.

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