Я устал, я ухожу: машины, которые ждёт отставка

В гамме марки автомобиль занимает положение между Equinox и Traverse. В 2020-м удалось продать без малого 95 тысяч экземпляров. Затем спрос стал падать, и 2024-й завершился с показателем лишь 52 тысячи штук (на 20 процентов меньше, чем годом ранее).