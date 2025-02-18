Я устал, я ухожу: машины, которые ждёт отставка
Автомобильные компании непрерывно оптимизируют свой линейки, отказываясь от непопулярных и нерентабельных машин, чтобы высвободить производственные мощности для более перспективных продуктов. Только в нынешнем году появилась информация об отставке сразу нескольких моделей: некоторые из них хорошо знакомы россиянам. Скоро в прошлое уйдут (или уже ушли) бензиновая версия американского кроссовера, электромобиль и эффектный шутинг-брейк из Германии, а также стильное купе и два вседорожника японских премиальных брендов.