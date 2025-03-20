Россиянам назвали самый популярный автомобиль с пробегом в Москве

В январе и феврале 2025 года микролитражный хетчбэк Daewoo Matiz стал самым популярным подержанным автомобилем в Москве.

© Газета.Ru

Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

«Daewoo Matiz 2010 года выпуска пользовался наибольшим спросом в столице и разошелся тиражом в 0,2 тыс. шт., доля составила 0,3%. В пятерку лидеров в столице попали четырехлетние Toyota Camry, Kia K5, Kia Rio и Mercedes-Benz GLE», — говорится в сообщении.

По информации источника, самыми популярными подержанными автомобилями среди жителей Московской области стали четырехлетние Kia Rio и K5, Lada Samara 2005 года, шестилетняя Kia Optima и четырехлетний Hyundai Solaris.

Кроме того, автомобили Volkswagen Polo (2019 г.), Hyundai Solaris (2018 г. и 2021 г.), Ford Focus (2008 г.) и еще один Solaris (2016 г.) стали самыми востребованными в Санкт-Петербурге. В остальных регионах России чаще всего покупают «возрастные» машины Lada Priora и Samara.