Автомобили известного бренда резко подешевели в России

Российский офис BAIC второй раз за месяц изменил стоимость своих машин.

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Представительство "поднебесного" бренда опубликовало новые прайс-листы, что должно сделать модели более привлекательными для российских покупателей.

У седана BAIC U5 Plus стоимость снизилась с 1 560 000 рублей до 1 394 500 рублей, у кроссовера BAIC X35 с 1 650 000 рублей до 1 479 563 рублей, BAIC X55 подешевел до 1 959 000 рублей, BAIC X75 теперь стоит 2 369 500 рублей, а BAIC BJ40 - 3 365 000 рублей.

Единственная машина, на которую не распространились скидки, это BAIC X7, и она по-прежнему оценивается в 1 990 000 рублей.

Ранее "РГ" перечислила семь брендов, которые снизили цены на свои авто в марте.