АвтоВАЗ обратился с просьбой к Путину

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ призвал президента РФ Владимира Путина не пускать французского конкурента Renault обратно в Россию. Об этом сообщает 360.ru.

Согласно информации источника, с таким призывом АвтоВАЗ обратился к Путину в своем обращении согласительной комиссии. Как считают в компании, возвращение Renault в Россию может привести к увольнениям в АвтоВАЗе. При этом, свое обращение компания озаглавила как «Санкции пошли на пользу».

«Согласительная комиссия АвтоВАЗа просит правительство и лично главу государства не пускать обратно в Россию компанию Renault и других предателей, сбежавших из России, чтобы не ставить под угрозу потерю рабочих мест тех, кто не покинул АвтоВАЗ в сложные для него времена», — заявил автопроизводитель.

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