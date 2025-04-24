АвтоВАЗ отзывает 47 тысяч автомобилей

АвтоВАЗ объявил об отзыве около 47 тысяч автомобилей для установки системы вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Согласно сообщению Росстандарта, всего будет отозвано 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta, а также 24,4 тысячи Lada Largus. Все они были проданы с 2021 по 2023 годы.

Как рассказали в ведомстве, на всех этих автомобилях отсутствует блок управления СВЭОС. В планах АвтоВАЗа — бесплатно добавить отсутствующую деталь, после чего вернуть автомобили владельцам.

«На всех транспортных средствах будет проведена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Уполномоченные представители изготовителя АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», — рассказали в Росстандарте.

Ране музей АвтоВАЗа пополнился особой Lada Iskra.