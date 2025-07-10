Москвич 3 опять подорожал

Андрей Дуванов

Автопроизводитель «Москвич» вновь увеличил рекомендованную цену на кроссовер «Москвич 3», который является самой популярной моделью компании. Об этом сообщает Wroom.ru.

Кроссоверы Москвич 3 снова подорожали
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Отмечается, что цена кроссовера выросла на 48 тысяч рублей. Таким образом, базовую версию «Москвича 3» с механической коробкой теперь можно купить за 1 851 000 рублей. Версия с вариатором теперь стоит 1 951 000 рублей. При этом, рост цен затронул только автомобили 2025 года выпуска — цена на более старые «Москвичи» начинается с 1 700 000 рублей.

Отметим, что это уже не первое подорожание этого кроссовера. Предыдущий рост цен произошел в мае этого года.