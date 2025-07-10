Кроссоверы Москвич 3 снова подорожали

Автопроизводитель «Москвич» вновь увеличил рекомендованную цену на кроссовер «Москвич 3», который является самой популярной моделью компании. Об этом сообщает Wroom.ru.

Отмечается, что цена кроссовера выросла на 48 тысяч рублей. Таким образом, базовую версию «Москвича 3» с механической коробкой теперь можно купить за 1 851 000 рублей. Версия с вариатором теперь стоит 1 951 000 рублей. При этом, рост цен затронул только автомобили 2025 года выпуска — цена на более старые «Москвичи» начинается с 1 700 000 рублей.

Отметим, что это уже не первое подорожание этого кроссовера. Предыдущий рост цен произошел в мае этого года.