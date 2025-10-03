ГАЗ ответил на информацию о массовых увольнениях

ГАЗ опроверг информацию о массовых увольнениях
Горьковский автозавод (ГАЗ) опроверг информацию о массовых увольнениях сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали в пресс-службе автопроизводителя, эта информация не соответствует действительности, а текучесть и укомплектованность штата находятся в рамках нормы. Кроме того, в ГАЗ также добавили, что социальный пакет на заводе является одним из лучших в регионе.
Горьковский автозавод переходит на четырехдневку из-за падения рынка
«Информация о всплеске увольнений работников на предприятии не соответствует действительности. Процент текучести персонала и укомплектованность штата находятся в рамках нормы. Социальный пакет на предприятии является одним из лучших в регионе, он включает в себя льготные путевки в санатории и детские лагеря, дотации на питание, компенсацию части оплаты за детские сады, обслуживание в корпоративном медицинском центре и другое», — сообщили в ГАЗ.
Ранее в АвтоВАЗ ответили на заявления о подорожании автомобилей из-за нового закона о такси.