ГАЗ ответил на информацию о массовых увольнениях

Горьковский автозавод (ГАЗ) опроверг информацию о массовых увольнениях сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе автопроизводителя, эта информация не соответствует действительности, а текучесть и укомплектованность штата находятся в рамках нормы. Кроме того, в ГАЗ также добавили, что социальный пакет на заводе является одним из лучших в регионе.

Горьковский автозавод переходит на четырехдневку из-за падения рынка

«Информация о всплеске увольнений работников на предприятии не соответствует действительности. Процент текучести персонала и укомплектованность штата находятся в рамках нормы. Социальный пакет на предприятии является одним из лучших в регионе, он включает в себя льготные путевки в санатории и детские лагеря, дотации на питание, компенсацию части оплаты за детские сады, обслуживание в корпоративном медицинском центре и другое», — сообщили в ГАЗ.

