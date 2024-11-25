Mercedes-Benz представил городскую транспортную сеть после 2040 года

Немецкий концерн показал концепт «умного» города будущего.

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Старейшая в мире автомобильная компания заглянула в будущее и с помощью искусственного интеллекта представила, как изменятся города и дорожное движение через 15-20 лет. За основу были взяты три мегаполиса: Лос-Анджелес, Лондон и Шэньчжэнь.

По прогнозам футуристов, после 2040 года практически все транспортные средства на дорогах будут электрическими. Многие автомобили оборудуют фотоэлектрическими установками для преобразования энергии солнечного света в электрическую энергию. Широкое применение получат машины с автономным вождением и роботизированные такси, которые будут передвигаться по отдельным полосам. Автопилоты окажутся востребованными в том числе для доставки грузов, посылок и документов.

Отмечается, что на местности с обширной застройкой и большими расстояниями по-прежнему будет востребован личный транспорт. При этом парковки станут централизованными и автомобилисты смогут искать ближайший свободный паркинг при помощи приложений, что снизит хаотичность на дорогах и разгрузит улицы.

В городах с развитой цифровой инфраструктурой, как Шэньчжэнь, и вовсе появится вертикальный дорожный поток с разными уровнями. Обычной практикой станет использование технологии связи V2X автомобилей друг с другом и с дорожной инфраструктурой. То же самое касается и летающих транспортных средств с вертикальным взлётом и посадкой (VTOL), которые уже сейчас активно тестируют некоторые китайские компании.

Как отметили в Mercedes-Benz, скорость трансформации каждого отдельного взятого города будет зависеть от политических, культурных, экономических и климатических условий.