Двигатель Ferrari F1 с автографом Михаэля Шумахера уйдёт с молотка

Мотор от гоночной машины Ferrari F300 1998 года готов к эксплуатации.

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В среду, 5 февраля, на аукцион RM Sotheby's в Париже выставят двигатель от машины Формулы-1. В 1998 году этот мотор использовался на машине Ferrari F300 легендарного Михаэля Шумахера.

3,0-литровый атмосферник V10, согласно документации, выдаёт 700 л.с. при 17 000 об/мин. В комплектации с блоком идут детали, такие как выпускной коллектор, коленчатый вал, два распредвала и набор пронумерованных шестерёнок. По сути, двигатель готов к эксплуатации — нужно только интегрировать агрегат в автомобиль.

« С л о ж н о с к а з а т ь , с к о л ь к о п о т р е б у е т с я р а б о т ы , ч т о б ы з а п у с т и т ь э т о т м о т о р . Н о у ч и т ы в а я , к а к о е к о л и ч е с т в о д е т а л е й и д ё т в к о м п л е к т е , з а д а ч а э т о в п о л н е р е а л ь н а я » , — пишет издание The Drive.

Ещё один приятный момент для коллекционеров — в годы выступления за итальянскую команду Шумахер оставил автограф на этом двигателе. Ожидается, что лот будет продан за сумму в диапазоне от $62 000 до $83 000 (6,1-8,2 млн рублей).

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