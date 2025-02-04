Двигатель Ferrari F1 с автографом Михаэля Шумахера уйдёт с молотка
Мотор от гоночной машины Ferrari F300 1998 года готов к эксплуатации.
В среду, 5 февраля, на аукцион RM Sotheby's в Париже выставят двигатель от машины Формулы-1. В 1998 году этот мотор использовался на машине Ferrari F300 легендарного Михаэля Шумахера.
3,0-литровый атмосферник V10, согласно документации, выдаёт 700 л.с. при 17 000 об/мин. В комплектации с блоком идут детали, такие как выпускной коллектор, коленчатый вал, два распредвала и набор пронумерованных шестерёнок. По сути, двигатель готов к эксплуатации — нужно только интегрировать агрегат в автомобиль.
«Сложно сказать, сколько потребуется работы, чтобы запустить этот мотор. Но учитывая, какое количество деталей идёт в комплекте, задача это вполне реальная», — пишет издание The Drive.
Ещё один приятный момент для коллекционеров — в годы выступления за итальянскую команду Шумахер оставил автограф на этом двигателе. Ожидается, что лот будет продан за сумму в диапазоне от $62 000 до $83 000 (6,1-8,2 млн рублей).
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