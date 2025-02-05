Aston Martin представил гоночный автомобиль Valkyrie LMH

Гиперкар дебютирует в гонках уже в конце февраля.

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Выпуск дорожного гиперкара Aston Martin Valkyrie был свёрнут в конце 2024 года. Однако модель продолжит существование в гоночной модификации и будет участвовать в высшей категории автоспорта.

В среду, 5 февраля, британская компания представила AM-RB 001 для чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Автомобиль оснащается 6,5-литровым атмосферником V12. Мощность, правда, искусственно ограничена: если в дорожной модели силовой агрегат выдаёт 1130 л.с., то в гоночной отдача составляет 680 сил. Окрашен Valkyrie LMH в классический зелёный цвет.

Как сообщили в Aston Martin, тестах автомобиль прошёл в общей сложности 15 тысяч километров. Гоночный дебют запланирован на 28 февраля, когда в Катаре стартует чемпионат по гонкам на выносливость. Участвовать «зелёные» будут двумя машинами.

Британская марка проведёт полный сезон WEC из восьми этапов, которые также пройдут в Италии, Бельгии, Японии, Бразилии, США и Бахрейне. Центральная гонка в расписании первенства — «24 часа Ле-Мана» — запланирована на 14-15 июня. Первый и единственный раз Aston Martin побеждала в престижном суточном марафоне в 1959 году.

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