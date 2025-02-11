На «Госуслугах» появилась кнопка связи с владельцем автомобиля

Хозяину машины можно передать семь видов сообщений.

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На портале «Госуслуги» появилась возможность связаться с водителем, который оставил машину на выезде с парковки или на проезжей части, забыл закрыть окно или выключить фары. Соответствующая функция доступна после обновления мобильного приложения.

Для отправки сообщения достаточно зайти в раздел «Транспорт Права», ввести данные госномера проблемного автомобиля и выбрать кнопку «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». При вопросе «Что хотите сообщить владельцу о его ТС?» предлагается семь типов уведомлений:

Машина блокирует проезд;

Произошло ДТП;

Автомобиль эвакуируют;

Сработала сигнализация;

Включены фары;

Открыто окно;

Спущено колесо.

Отправляется сообщение анонимно. Адресат получит только данные геолокации для понимания, откуда поступило уведомление. Написать сообщение отдельно взятому автовладельцу можно только один раз в сутки.

Как ранее отметили в Госдуме, сообщение водителю через «Госуслуги» не только поможет быстро установить связь с владельцем чужого автомобиля и попросить его освободить проезд, но и снизит нагрузку на сотрудников ГАИ и службы эвакуации.

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