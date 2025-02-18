Toyota отзывает 41 тысячу машин из-за повреждённого ремня безопасности

Дефект допущен на заводе-изготовителе.

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Японский автогигант Toyota объявил отзывную кампанию, под которую попали четыре десятка тысяч автомобилей. Причина — заводской дефект ремня безопасности.

Как стало известно порталу AutoEvolution, обязательному визиту в сервисный центр подлежит Toyota Camry нового поколения, а также машины дочерней компании Lexus: кроссоверы NX и RX, сошедшие с конвейера с начала 2024 года. На всех этих автомобилях может быть установлен повреждённый ремень безопасности.

Лямка ремня безопасности на центральном сиденье второго ряда могла быть случайно оплавлена при выпуске на заводе компании-поставщика Joyson Safety Systems в Мексике.Toyota была уведомлена об этой проблеме в январе нынешнего года.

В ходе сервисной кампании, которая начнётся в конце марта, проблемный ремень безопасности будет осмотрен на предмет повреждения и заменён в случае обнаружения дефекта. Все работы сотрудники дилерских центров Toyota проведут бесплатно.

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