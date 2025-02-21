В России появился новый автобренд Esteo

Автомобили под этой маркой будут выпускать на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье.

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Вслед за автомобильной маркой Tenet на российском авторынке появилось ещё одно новое наименование. Бренд называется Esteo, и уже известно, на каких машинах можно будет увидеть подобный шильдик.

Согласно сведениям из открытой базы данных, сертификат ОТТС на выпуск под названием Esteo получили автомобили с кодовым названием 33T, 41T и 51M. Эти значения соответствуют внутренним индексам машин Exeed LX, Exeed TXL и Exeed.

В качестве места производства в документации указан бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Солнечногорске. В 2023 году предприятие было продано российской дилерской группе «Автодом», и буквально в конце прошлого года стало известно, что на площадке будет запущена сборка автомобилей Exeed.

Комментариев со стороны владельцев площадки и российского представительства Exeed пока не поступало. Официальной информации о бренде Esteo на данный момент тоже нет.

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