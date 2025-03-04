Xiaomi планирует начать продажи автомобилей по всему миру в 2027 году

Xiaomi планирует выйти на мировой рынок автомобилей в 2027 году, рассказал журналистам президент корпорации Уильям Лу. Об этом пишет портал Car News China.

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Xiaomi занимает третье место в мире по продажам смартфонов, является ведущим производителем персонального электротранспорта (электросамокатов, гироскутеров, моноколес), выпускает кондиционеры, холодильники, пылесосы, IP-камеры и видеорегистраторы. По словам президента, аналитики начнут проводить исследования европейских автомобильных рынков в марте 2025 года.

Автоэксперты заметили, что корпорация объявила о планах по выпуску электроавтомобилей в марте 2021 года. Через три года, в марте 2024 года, она выпустила свой первый автомобиль — полностью электрический седан Xiaomi SU7, стартовая цена которого составляет 215,9 тыс. юаней (2,62 млн рублей).

Базовая версия была оснащена аккумулятором BYD емкостью 73,6 кВт/ч, рассчитанным на запас хода 700 км, и электродвигателем мощностью 220 кВт (295 л. с.), установленным на задней оси.

В феврале 2025 года компания представила новую версию — Xiaomi SU7 Ultra. Мощность автомобиля составляет 1527 л. с., стоимость — 529,9 тыс. юаней (6,4 млн рублей). На Шанхайском международном автодроме он показал время 2 минуты 09,944 секунды, побив рекорд самого быстрого серийного автомобиля Tycan turbo GT в 2 минуты 11,28 секунды.

SU7 Ultra был продан в количестве 10 тыс. единиц в течение двух часов после запуска, что позволило достичь годового показателя.

Лу уточнил, что запуск SU7 и Su7 Ultra заложил прочную основу для автомобильного подразделения корпорации. Он отметил, что в настоящее время в приоритете все же остается внутренний рынок.

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