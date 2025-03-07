Раскрыта дата запуска производства российского электрокара «Атом»

Отечественный электрокар скоро встанет на конвейер.

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Серийный выпуск российского электромобиля «Атом» стартует в середине 2025 года. Об этом объявила пресс-служба Минпромторга Татарстана.

«Атом» станет первым отечественным электрокаром с локализацией более 70%. Машина базируется на российской электрической платформой с компонентами и узлами местного производства. В частности, разработкой электропривода и тяговой батареи занималась госкорпорация «Ростатом». 13 предсерийных прототипов уже вышли на дорожные испытания.

«В июле планируется запуск серийного производства «Атома», — говорится в сообщении Минпромторга Татарстана.

Российский электрокар будет выпускаться как компактный хэтчбек и получит электродвигатель мощностью 204 л.с. Привод — только задний. На одном заряде автомобиль сможет проезжать до 500 км. По размерам «Атом» находится в одном классе с хэтчбеком Lada Granta: длина — 3995 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1615 мм.

Ориентировочная стоимость батарейной машины — 3,1-3,3 млн рублей. По официальным данным, количество предзаказов уже достигло отметки в 105 тысяч.

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