Автомобиль, а не смартфон: Volkswagen вернёт физические кнопки на свои машины

Немецкий концерн отреагировал на жалобы автовладельцев.

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Компания Volkswagen назвала ошибкой ставку на сенсорные выключатели и переключатели в своих машинах. С 2026 года на автомобилях из Вольфсбурга снова появятся физические кнопки.

Несколько лет назад немецкий автопроизводитель последовал общей тенденции и убрал практически все классические клавиши из некоторых моделей, как Volkswagen ID.6 Crozz, ID.6 X и Golf восьмого поколения. Покупатели не оценили новшество и отметили, что виртуальные кнопки неудобны в использовании, особенно во время движения автомобиля.

«В хэтчбеке ID 2all и всех следующих новых моделях VW будут физические кнопки для управления такими функциями, как громкость динамиков, климат-контроль, подогрев сидений и освещение. Мы больше не совершим такую ошибку. Это автомобиль, а не смартфон», — заявил директор по дизайну Volkswagen Андреас Минте изданию TopSpeed.

Топ-менеджер рассказал, что совсем отказаться от сенсорных кнопок VW тоже не может. Во-первых, виртуальные переключатели и выключатели позволяют сэкономить место на передней панели. А во-вторых, многие современные системы, как навигация, камеры заднего вида и кругового обзора, управляются исключительно с помощью тачскрина.

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