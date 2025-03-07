Девушкам на 8 Марта: Xpeng представил уникальную окраску для Mona M03 и P7+

Лимитированная расцветка получила название «Яшмовая роза».

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Китайский автопроизводитель Xpeng подготовил к Международному женскому дню 8 Марта уникальную цветовую гамму для седанов Mona M03 и P7+. Розовый оттенок символизирует весну, нежность и романтику, сообщает IT-Home.

Сменить раскраску смогут в том числе автовладельцы, которые уже купили M03 или P7+. Достаточно обратиться в официальный дилерский центр Xpeng или связаться со специалистами по послепродажному обслуживанию. Расцветка будет присутствовать в цветовой палитре автомобилей в течение ограниченного срока.

Вне зависимости от модели, окраска машины в цвет «Яшмовая роза» стоит 2990 юаней (36,6 тысяч рублей). В стоимость включена вся работа по смене окраса автомобиля.

Xpeng официально не представлен в России, седаны Mona M03 и P7+ поставляются в нашу страну только по схеме параллельного импорта. Заказать спецраскраску российским автолюбителям, к сожалению, не получится.

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