В России могут ужесточить штраф за перевозку детей без специальных кресел

Наказание за отсутствие автокресла или бустера увеличится в несколько раз.

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Правительство России поддержало законопроект об увеличении штрафа за отсутствие детского удерживающего устройства (ДДУ) в автомобиле при перевозке детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

Если проект нового закона будет реализован, то административное наказание для водителей вырастет в несколько раз. Штраф ГАИ частному лицу увеличится с 3000 до 5000 рублей, должностному — с 25 000 до 50 000 рублей, юридическому — со 100 000 до 200 000 рублей.

Кабмин концептуально одобрил законопроект, отметив только, что в пояснительной записке не хватает обоснований нового размера административного наказания.

Согласно действующим нормам, детей до 7 лет разрешается перевозить только со специальным креслом или бустером. Допускается перевозка маленьких пассажиров возрастом 7-11 лет без ДДУ, но только на заднем сиденье и обязательно с использованием ремня безопасности.

Как правильно возить детей в автомобиле