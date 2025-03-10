Поставки автомобилей Tesla в Китай рухнули на 87%

Компания Илона Маска ушла в серьёзный минус в феврале.

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Американский автогигант Tesla стремительно теряет позиции на китайском рынке. Поставки и продажи автомобилей компании Илона Маска по итогам февраля достигли минимальных значений с 2022 года, передаёт Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA).

В годовом выражении экспорт машин Tesla в Китай упал с 30 224 до 3911 штук, то есть на 87% меньше в сравнении с февралём 2024 года. Причём при подсчёте учтены поставки с гигафабрики компании в Шанхае. Продажи также сильно сократились, на 49%: с 60 365 до 30 688 единиц.

Хуже показатели Tesla на рынке в Поднебесной были только в 2022-м. В июне того года компания ввезла всего 968 автомобилей, а в октябре реализовала лишь 17 200 единиц.

Среди причин такого резкого падения поставок и продаж Tesla эксперты называют высокую конкуренцию со стороны китайских конкурентов. Кроме того, негативно влияет на позиции компании на рынке и неоднозначные заявления и политическая позиция Илона Маска.

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