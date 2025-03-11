Mercedes-Benz назвала дату мировой премьеры нового седана CLA

Новинка станет первой машиной Mercedes с автопилотом второго уровня.

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Презентация компактного седана Mercedes‑Benz CLA третьего поколения состоится 13 марта. Премьера пройдёт в Риме. Об этом рассказала пресс-служба немецкого производителя автомобилей класса люкс.

Концепт нового CLA был показан в сентябре 2023 года на Мюнхенском автосалоне. Помимо обновлённого экстерьера и интерьера, седан получит новую техническую «начинку» и будет доступен как в виде «чистого» электромобиля, так и гибрида.

Первым в товарное производство поступит электрический CLA с силовой установкой на 268 лошадиных сил в заднеприводном варианте и в 375-сильной версии 4WD. Затем уже на конвейер встанет полуэлектрический вариант с конфигурациями ДВС на 1,5 и 2,0 литра в связке с электромотором. Максимальная отдача гибридной силовой установки составит 250 л.с.

Кроме того, новинка станет первой моделью в истории Mercedes-Benz с системой автономного вождения второго уровня. Самообучаемый искусственный интеллект от китайского стартапа Momenta умеет управлять машиной в городских условиях и на шоссе: планирует маршрут, видит и объезжает препятствия на дороге, меняет полосы движения без участия водителя.

Премьера нового Mercedes‑Benz CLA пройдёт в ближайший четверг. Начало — в 21:00 по московскому времени.

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