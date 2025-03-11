Раскрыты подробности об оснащении GAC Empow в России

Полноценная премьера китайского бизнес-седана состоится во второй половине марта.

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Китайский автопроизводитель GAC представил подробности об оснащении седана Empow для России. Новинка с габаритами 4700 х 1850 х 1432 мм способна заменить на отечественном рынке японскую Toyota Camry и корейский Hyundai Elantra.

В «базу» Empow войдут светодиодные фары, бесключевой доступ, две подушки безопасности, цифровая «приборка» диагональю 7 дюймов и 10,25-дюймовый тачкскрин мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay.

Топовый вариант оснащения Empow отличается двухзонным климат-контролем, шестью подушками безопасности, электроприводом сидений водителя и пассажира, аудиосистемой на восемь динамиков и беспроводной зарядкой мобильных устройств. Также в расширенном варианте имеется адаптивный круиз-контроль и т.д.

Как было рассказано ещё на прошлой неделе, седан получит два варианта обвеса кузова — традиционный и спортивный, который отличаются формой бамперов, выхлопными патрубками, отсутствием или наличием заднего диффузора. Вне зависимости от кузова и оснащения, автомобиль оборудуется 1,5-литровым бензиновым атмосферником на 170 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. На выбор водителю доступны пять режимов езды: Eco, Comfort, Sport, Sport+ и DIY.

Премьера GAC Empow состоится в следующий понедельник, 17 марта. Скорее всего, тогда будут обнародованы цены на новый седан представительского класса.

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