Полный солд-аут: распродана вся партия электроседанов Xiaomi SU7 Pro 2025 года
Очередь за китайским бестселлером растянулась до 2026 года.
Сверхвысокий спрос на первый электроседан Xiaomi достиг рекордных значений. Китайский технологический гигант даже перестал принимать заявки на поставки в 2025 году, так как количество заказов превысило максимально возможный объём выпуска.
Как стало известно CarNewsChina, срок доставки SU7 Pro после оформления заказа с завода увеличился до 43-46 недель, т.е. 9-10 месяцев. Получается, что все автомобили на текущий год распроданы, а это около 150 тысяч. Такова максимальная производственная мощность завода Xiaomi EV в год.
Популярный Xiaomi SU7 Pro — средняя комплектация первого и пока единственного автомобиля китайского бренда, больше известного по выпуску смартфонов и телевизоров. Заднеприводный седан оснащается электрической силовой установкой 299 л.с., разгоняется до «сотни» за 5,7 секунды и проезжает на одном заряде до 830 км. Стоимость — от 245 900 юаней или 2,9 млн рублей.
Ожидание доставки SU7 в начальной версии Standard составляет 36-39 недель (8-9 месяцев). Модель в топовой комплектации SU7 Ultra Performance дойдёт до заказчика за 13-16 недель (3-4 месяца).
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