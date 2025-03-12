Полный солд-аут: распродана вся партия электроседанов Xiaomi SU7 Pro 2025 года

Очередь за китайским бестселлером растянулась до 2026 года.

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Сверхвысокий спрос на первый электроседан Xiaomi достиг рекордных значений. Китайский технологический гигант даже перестал принимать заявки на поставки в 2025 году, так как количество заказов превысило максимально возможный объём выпуска.

Как стало известно CarNewsChina, срок доставки SU7 Pro после оформления заказа с завода увеличился до 43-46 недель, т.е. 9-10 месяцев. Получается, что все автомобили на текущий год распроданы, а это около 150 тысяч. Такова максимальная производственная мощность завода Xiaomi EV в год.

Популярный Xiaomi SU7 Pro — средняя комплектация первого и пока единственного автомобиля китайского бренда, больше известного по выпуску смартфонов и телевизоров. Заднеприводный седан оснащается электрической силовой установкой 299 л.с., разгоняется до «сотни» за 5,7 секунды и проезжает на одном заряде до 830 км. Стоимость — от 245 900 юаней или 2,9 млн рублей.

Ожидание доставки SU7 в начальной версии Standard составляет 36-39 недель (8-9 месяцев). Модель в топовой комплектации SU7 Ultra Performance дойдёт до заказчика за 13-16 недель (3-4 месяца).

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