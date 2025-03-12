В Европе обанкротился крупнейший поставщик электромобильных батарей Northvolt

Когда-то эта компания считалась потенциальным конкурентом китайских производителей.

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Один из ведущих производителей тяговых аккумуляторов в Европе, шведский Northvolt прекращает существование. Компания, базирующаяся в Стокгольме, подала заявление о банкротстве, передаёт Reuters.

Основанная в 2016 году шведская фирма ещё несколько лет назад считалась едва ли не главным производителем электромобильных батарей в Европе и конкурентом стремительно развивающихся китайских поставщиков. Но с падением спроса на электромобили в Европе дела Northvolt резко ухудшились. Окончательно положение «шведов» подкосило расторжение многолетнего контракта с BMW стоимостью €2 млрд в июне 2024 года.

Уже к концу прошлого года Northvolt ушла в минус на €5,3 млрд. Последние несколько месяцев компания искала различные варианты выхода из кризиса и способы увеличения производства и поставок, но безуспешно. По состоянию на конец января, долг предприятия со штатом 5 тысяч сотрудников увеличился до €7 млрд.

Продажей активов и погашением долгов Northvolt займётся внешнее управление, которое будет назначено в судебном порядке. Активы предприятия на севере Швеции оцениваются в €27 млн.

Банкротство Northvolt стало самым крупным в шведском автопроме с 2011 года, когда закрылся местный автопроизводитель Saab Automobile.

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