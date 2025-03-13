Российские автодилеры попросили власти о льготных кредитах со ставкой до 10%

Продавцы автомобилей попросили кредиты со скидкой для себя и покупателей.

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Отечественные автомобильные дилеры обратились в правительство России с просьбой поддержать рынок в условиях резкого сокращения продаж. Об этом стало известно газете «Ведомости».

Ретейлеры от имени Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) попросили власти разработать программу льготного кредитования. Главное условие — ставка по кредитам не должна превышать 10%, несмотря на действующую ключевую ставку Центробанка в 21%.

«Просим рассмотреть возможность принятия мер поддержки авторетейла, таких как включение продавцов автомобилей, а также покупателей в льготные государственные программы кредитования», — сказано в письме, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину, руководителю администрации президента Антону Вайно и замминистру промышленности и торговли Роману Чекушову.

С начала года объём реализации новых легковых автомобилей в России упал почти на 10% в сравнении с показателями в январе и феврале 2024 года. По итогам года аналитики и вовсе прогнозируют падение рынка до 50%.

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