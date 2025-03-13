Богатые российские автомобилисты предпочитают Rolls-Royce Cullinan

Люксовый внедорожник второй месяц подряд возглавил рейтинг продаж в своём сегменте.

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В феврале на российском авторынке в люксовом сегменте, как и год назад, было продано 28 машин. Лидером по продажам второй месяц подряд стал полноразмерный роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan, говорится в ежемесячном отчёте «Автостата».

Богатые российские автомобилисты купили семь экземпляров Rolls-Royce Cullinan. Эта машина поставляется в нашу страну по параллельному импорту и, судя по данным на классифайдах, стоит от 50 млн до 103 млн рублей в зависимости от версии и года выпуска.

Rolls-Royce Cullinan также возглавил рейтинг продаж в сегменте люксовых авто в январе, а также в ноябре прошлого года, сместив тогда с первой строчки Lamborghini Urus.

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Rolls-Royce Cullinan — 7 штук; Lamborghini Urus — 5; Bentley Bentayga — 4; Rolls-Royce Spectre — 4.

В марочном рейтинге лидерство также удерживает Rolls-Royce (11 экземпляров). Следом идут Bentley и Lamborghini (по 7 штук) и Ferrari (3).

В общей сложности с начала текущего года россияне приобрели 67 роскошных автомобилей. Для сравнения, в январе-феврале 2024 года было продано на 17,5% меньше машин — 57 единиц.

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