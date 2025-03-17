BMW выпустит 40 новых моделей и модификаций к 2027 году

Название и некоторые подробности первой новинки уже известны.

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В течение двух ближайших лет немецкий автоконцерн BMW выпустит четыре десятка новинок. Об этом генеральный директор компании Оливер Ципсе заявил на пресс-конференции, посвященной финансовым результатам в 2024 году.

В планах BMW выпуск как абсолютно новых моделей, так и рестайлинговых версий электрических, гибридных и бензиновых автомобилей. Среди них будут и машины из новой гаммы «электричек» Neue Klasse («Новый класс»), анонсированной ещё в 2024 году.

По сведениям AutoCar, первой новинкой «баварцев» как раз станет представитель Neue Klasse — электрический BMW iX3, Сейчас прототип батарейного кроссовера проходит дорожные испытания в ЮАР. В товарное производство iX3 поступит в конце 2025 года. Следом на конвейер встанет спортивный электроседан i3.

В прошлом году немецкий автопроизводитель продал во всём мире 2,45 млн машин под своими брендами BMW, Mini и Rolls-Royce, что на 4% меньше, чем в 2023 году. При этом продажи электрических моделей выросли на 13,5% — до 426 594 единиц.

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